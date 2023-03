Nuevo proyecto, nuevo choque entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante. La tramitación de la licencia de obra para la construcción del colegio La Almadraba, entre las calles Enric Valor, Britania y Manuel Azaña de Alicante, ha provocado la enésima desavenencia entre administraciones. Desde la Conselleria de Educación, que dirige Raquel Tamarit (Compromís), lamentan las dificultades puestas por la Concejalía de Urbanismo, en manos de Adrián Santos Pérez (Ciudadanos), para facilitar la recepción de la documentación necesaria, relativa al proyecto de construcción, para tramitar la solicitud de licencia ambiental y obra mayor.

Y todo por la falta de acuerdo sobre la fórmula elegida para enviar unos documentos con un "peso" considerable. "Cuando la Conselleria de Educación envío la petición de licencia de obras para poder construir el nuevo CEIP La Almadraba, ya se indicó en el mail que se registraba la solicitud y se aportaba parte de la documentación complementaria, pero el proyecto básico son varios archivos que ocupan muchos megas y que se rogaba que indicaran cómo proceder para enviar esa documentación, toda preparada", explican desde el departamento autonómico, donde aclaran que: "Esto se realiza con todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y, a excepción del Ayuntamiento de Alicante, todos indican enseguida como prefieren que les hagamos llegar la documentación".

Al respecto, prosiguen desde la conselleria, se volvió a enviar una nueva comunicación "insistiendo en cómo querían que se enviara el resto de la documentación". "No se nos contestó. Se insistió dos días más tarde que urgía que nos comunicaran como querían que lo enviáramos. Ofrecimos además enviarlo por WeTransfer o por la plataforma de descarga de la Generalitat y nos dijeron que no", prosiguen desde Educación.

Así, ante lo que califican de falta de colaboración desde el Ayuntamiento de Alicante, Educación ha optado por enviar la documentación por WeTransfer, esperando que Urbanismo atienda a recibirla por esa vía. "Esperamos que la descarguen", han añadido desde la conselleria.

El director general de Infraestructuras Educativas, Víctor García, ha calificado de "vergonzoso y absurdo que los responsables del Ayuntamiento de Alicante intenten demorar algo que es esencial para una comunidad educativa de la ciudad". "La imagen que se da es pésima. Aquí estamos para trabajar por la gente, por el alumnado y por el profesorado, y este tipo de actuación no tiene ningún sentido", ha apuntado García, quien ha subrayado que el Ayuntamiento tardó "año y medio en asignar parcela y ahora esto". "Parece que no quieran que se construya el nuevo CEIP La Almadraba, pero queremos transmitir a la comunidad educativa que desde la Generalitat no desistiremos por muchas pegas que pongan los responsables municipales”, ha finalizado.

La pasada semana, Urbanismo dio diez días hábiles a la Conselleria de Educación para que "subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, apercibiéndole de que en caso de no atender el presente requerimiento se le tendrá por desistido de su petición y se procederá al archivo de la misma, previa resolución previamente notificada".

En el documento remitido desde Urbanismo a Educación se señala que el pasado 6 de marzo tuvo entrada en el registro el escrito presentado para la petición de licencia ambiental y obra mayor para construcción de CEIP La Almadraba, entre las calles Enric Valor, Britania y Manuel Azaña de Alicante. "En la precitada solicitud se observa que no se acompaña la documentación preceptiva, a que se refieren los artículos 12 y 22 de la Ordenanza Municipal Reguladora del Procedimiento para otorgar las licencias Urbanísticas y Ambientales, y figuras afines", señala el texto, donde se realiza una relación, de hasta 18 puntos, con las carencias existentes en la documentación remitida, según la concejalía.

El escrito añade que "las solicitudes de licencia de obra mayor consistentes en la nueva construcción o las de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes deben acompañarse de la siguiente documentación", donde apuntan, entre otros papeles, al "proyecto básico redactado y firmado por personal técnico competente", con contenido como la memoria descriptiva y justificativa, con indicación expresa de su adecuación al entorno y del cumplimiento de la normativa urbanística en vigor y demás normativa sectorial de aplicación y el presupuesto de las obras dividido por capítulos, entre otros datos.