Los barracones ya han llegado a las instalaciones de la escuela infantil Els Xiquets para acoger a alumnos de 0 a 3 años del centro Siete Enanitos, desalojado recientemente y que será derruido tras detectarse problemas estructurales. Fuentes próximas al centro escolar, ahora cerrado por vacaciones, han confirmado que este martes han llegado aulas prefabricadas a Els Xiquets.

En total, se prevé que sean tres los barracones que se instalarán en el patio de Els Xiquets gracias a un contrato de emergencia, tramitado desde el Patronato de Escuelas Infantiles. Las aulas modulares serán de 42,3 metros cuadrados y están dotadas de dos equipos de aire acondicionado cada una y de dos aseos. Tienen una capacidad de aproximadamente una veintena de alumnos por aula.

El contrato para la compra de los barracones, que tiene una duración máxima de dos años y un presupuesto de 79.025 euros, se adjudicó a mediados de marzo a la mercantil Attor Market "por tratarse de la oferta más económica de las empresas consultadas y con capacidad de suministro a corto plazo". Las aulas prefabricadas, que se prevén instalar en las dependencias de la otra escuela municipal, Els Xiquets, debían estar listas en un plazo de veinte días, según el decreto.

El bipartito todavía no ha comunicado oficialmente a las familias si los alumnos de Siete Enanitos serán trasladados a los barracones colocados en Els Xiquets tras las vacaciones de Semana Santa, que supone la vuelta a las clases el próximo lunes, 17 de abril. Mientras, el gobierno municipal debe seguir buscando un espacio alternativo, más estable, para acoger a los alumnos mientras se construye el nuevo centro. En una reunión celebrada a finales de marzo, desde la AMPA se quejaron por la falta de información. "Nos han dicho cuestiones que ya sabíamos, como que el nuevo Siete Enanitos se hará desde cero. También que se van a colocar tres barracones en las instalaciones de Els Xiquets, que tendrán una capacidad de unos 20 o 21 niños, así que no nos salen las cuentas", explicaba Carmen Padilla, de la AMPA de Siete Enanitos, quien por otro lado lamentó la falta de información proporcionada por el bipartito respecto a las dependencias que se están buscando como una solución más estable, mientras se construye el nuevo centro. "Nos han dicho que no nos van a decir los centros que están viendo, que ya nos lo dirán cuando se tenga más clara la mejor opción. En un principio, esa alternativa será para el próximo centro, por lo que los meses que quedan se pasarán en los barracones", añadió la representantes de la AMPA tras la reunión de marzo.

Apenas unos días antes, el alcalde de Alicante, Luis Barcala afirmó que el Ayuntamiento está buscando alternativas para el realojo, al margen de la solución provisional de los tres barracones. "El problema es que todas las instalaciones alternativas que estamos barajando, y hay varias, necesariamente tenemos que adaptar la zona de los aseos. También estamos viendo la opción de recurrir a un prefabricado estrictamente de aseos para niños, que lo estamos buscando en el mercado. Si lo encontramos, creo que habríamos solventado el problema", añadió el regidor popular.

La controversia saltó a principios de marzo, tras años de críticas por el estado de la escuela infantil. Entonces se supo que nos 75 menores, de entre 0 y 3 años, pasarían a barracones en la escuela infantil de Alicante, Els Xiquets, tras el cierre por la vía de urgencia de Siete Enanitos por los problemas estructurales detectados en una reciente inspección.

Días después, el Patronato aprobó, con el único voto en contra del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, la demolición de la instalación que hasta ahora ha acogido a la escuela infantil. Según se comentó en la reunión, el proyecto puede alcanzar un coste de unos dos millones de euros.

La concejala socialista Llanos Cano, tras conocerse la llegada de los barracones a Els Xiquets, ha vuelto a lamentar la gestión del bipartito. "En lugar de avisar a las familias, aprovechan las vacaciones y colocan las aulas modulares en mitad del patio para que se las encuentren cuando vuelvan de vacaciones", ha señalado Cano, quien ha añadido que "es una más en la línea de ningunear a las familias, a las que no les hacen ni caso cuando se habla de buscar espacios alternativos". "Se ha preferido hacinar a los niños y niñas en un mismo centro. Si el plan era desmantelar las escuelas infantiles les está saliendo bordado", ha apuntado la edil socialista.