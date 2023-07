El primer día de cortes de tráfico en la fachada litoral de la ciudad de Alicante ha desencadenado la indignación de hoteleros, comerciantes y del sector de la restauración, en el que alertaban que desde este lunes ya han notado en sus negocios una fuerte bajada a causa de las restricciones. Mientras que el comercio cifraba en un treinta por ciento las pérdidas por las obras, hoteleros de la ciudad ya han empezado a recibir las primeras cancelaciones de reservas. Las asociaciones de empresarios están cerrando una reunión para tratar de cerrar una postura conjunta y expresar su malestar por el colapso de tráfico. En medio de este colapso de tráfico, el jueves llegará a Alicante a hacer escala un crucero con cerca de 6.000 turistas británicos, el MSC Virtuosa, y el sábado partirá con Alicante como puerto base otra travesía del MSC Orchestra, con capacidad para 2.500 pasajeros.

La Asociación Provincial de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA) ya puso la semana pasada el grito en el cielo por "la improvisación y la opacidad" del Ayuntamiento en la planificación de los trabajos. Fuentes del sector hotelero confirmaron este lunes a este diario que los establecimientos hoteleros ya estaban empezando a recibir las primeras cancelaciones de reservas a causas de las obras. No sólo están los problemas de ruidos y de cortes de tráfico, sino también de cortes de luz derivados de los trabajos durante el verano en el que aspiraban a recuperarse de las pérdidas registradas durante los años de la pandemia.

Comercios y restaurantes

El presidente del Colectivo Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol, aseguró que los trabajos iban a causar pérdidas al comercio de entre 30 y el 50 por ciento. "Por desgracia, ésta no es una situación nueva y es lo que hemos tenido cada vez que se ha llevado a cabo una obra importante en el centro", señaló Armengol, que incidió en que precisamente estas obras coinciden con el inicio de dos eventos importantes en el calendario de estos negocios: la campaña de verano y las rebajas. "El primer día ya hemos empezado a notar una bajada de la afluencia de público. Los primeros días suelen ser los más duros", aseguró y señaló que el Ayuntamiento debería coordinar un plan de ayudas directas. En este sentido expresó su temor a que las obras se retrasaran y provocaran pérdidas aun mayores para el comercio.

"Estas obras son como un mensaje disuasorio para no ir al centro de Alicante y que la gente se quede en la Playa de San Juan, es el mensaje subliminal que se está lanzando", aseguró a este diario Francisco Javier Galdeano, presidente de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (Alroa). "No hemos parado de recibir quejas de nuestros asociados durante toda la mañana", incidió para subrayar el malestar del sector por una situación que ha tildado de "demencial". También el temor de Alroa es que las obras no estén finalizadas a tiempo, "como no lo han estado ninguna de las actuaciones importantes que se han acometido en el centro de la ciudad". "Mucho nos tememos que esto va a prolongarse mucho más allá de septiembre", dijo Galdeano.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), Gabriela Córdoba, aseguró a este diario que aunque a ella todavía no le constaban cancelaciones de reservas por las obras, "las vamos a tener seguro. Conforme vayan pasando los días, a la gente no le va a apetecer venir a Alicante porque para el que viene en coche es un fastidio".

Cruceros

La situación de las obras se ve con preocupación en la Asociación por el Turismo de Cruceros, cuyo director Roberto Martínez, aseguró que se estaban redoblando los esfuerzos para informar a todo el mundo y evitar que alguien pueda perder el barco por quedarse atrapado en un atasco. "No nos preocupa quienes se vayan a quedar aquí paseando por el centro. Les va a tocar pasear por zonas en obras, pero luego se irán a la zona del Castillo y La Ereta. Nos preocupan quienes hayan contratado excursiones para ir al sur de la provincia, a Elche o a la Vega Baja, porque van a tener que dar una gran vuelta para poder salir a la carretera", explicó. A su entender, menos complicado lo tendrían aquellos que vayan hacia Benidorm o Castell de Guadalest. "Entendemos que esto es una obra por el bien de la ciudad, pero estamos preocupados por la imagen que vamos a dar a miles de turistas que van a desembarcar a lo largo de esta semana", dijo. Tratar de adelantar las vueltas al barco es una de las recomendaciones que se están dando a taxistas o a los conductores de las lanzaderas que van a transportar a estos viajeros durante su estancia en tierra y que visiten las zonas que hayan contratado para la excursión.