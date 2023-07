Ir paseando por el frente litoral, tomando un helado una noche de verano, y cruzarte con una hilera de cucarachas junto a la nueva pasarela de madera. Esta escena no es esporádica, según confirman habituales del puerto de Alicante, donde han proliferado estos repugnantes insectos en las últimas fechas. Pero en estos meses del año no solo se ven en zonas de ocio de la ciudad, sino que también es habitual su indeseable presencia en las casas. Y da igual el piso en el que se viva, ya que la especie predominante, la americana, que colonizó a la autóctona, dispone de alas, así que no tiene problemas para acceder a ciertas alturas..

Estos bichos, para fastidio de muchas personas, se dejan ver más si cabe con las obras. "Cuando hay movimiento de tierras, cuando se abren zanjas y se rompen tuberías, se facilita que salgan al exterior, así que es normal que aparezcan más cuando hay obras, tanto cucarachas como roedores", señala Lidia Nájar de Lokímica, la empresa encargada del control de plagas en la comarca de l'Alacantí. Así que se espera que se vean más en el centro de la ciudad con la obra del eje Marvá-Gadea, que acaba de empezar y que no se espera que termine para finales de este año. "Las obras les abren el camino, pero el ruido las atenaza, así que es normal que aparezcan más si cabe por la noche, cuando las máquinas dejan de trabajar", añade la bióloga Nájar. Durante el verano, la presencia de cucarachas es uno de los motivos, junto al de mosquitos, que más llamadas provoca de ciudadanos. "Nosotros vamos donde nos llaman. En primer lugar nos ponemos en contacto con el denunciante para recabar todos los datos. Luego vamos a inspeccionar el alcantarillado exterior. El que corresponde por ejemplo a las comunidades de propietarios ya es competencia suya. Nosotros siempre recomendamos tener contratada una empresa, pero el 85% de las urbanizaciones no la tienen. Porque se debe tener en cuenta que una visita al año no es tener contratado un tratamiento específico, el control debe ser al menos mensual", señalan desde Lokímica. El tratamiento contra las cucarachas, según explica, consiste en una pulverización para matar las que están en las tuberías y en la colocación además de cebos. Así que en estas próximas semanas coinciden dos elementos que favorecen la proliferación de cucarachas, como es la ejecución en verano de obras de grandes dimensiones. Actualmente, entre otras, se están realizando obras de calmado de tráfico en el eje Marvá-Gadea y en el frente litoral, a lo largo de la avenida Mártires de la Libertad, lo que a su vez está provocando el obligado corte de tráfico tanto de la céntrica arteria y tramos de sus calles adyacentes como de la fachada junto a la Explanada. Análisis | Alicante, cerrado por obras en verano Las obras en el eje Canalejas-Marvá está previsto que se prolonguen hasta final de año, según la actual hoja de ruta, mientras que las del frente litoral en el Paseo de los Mártires, junto a la Explanada, tienen como fecha estimada de finalización el 4 de septiembre. En el caso de la plaza de Canalejas se calcula que se abra al tráfico de forma provisional, aunque pendiente de algunos remates, el 16 de agosto. Las últimas en empezar, las de la fachada litoral, buscan estrechar la calzada del actual viario e incorporar una mediana de 1,5 metros en todo su recorrido, con arbolado y plantas arbustivas, "siguiendo el criterio de la actuación del acceso sur manteniendo los tres pasos de peatones actuales que quedarán conformados en una plataforma única más permeable y accesible con la Explanada y el Paseo de los Mártires de la Libertad", aunque finalmente no habilitará los dos nuevos pasos peatonales previstos en el proyecto inicial.