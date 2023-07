La incidencia del cáncer de piel se ha incrementado en un 40% en los últimos cuatro años, según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), que estima que para 2040 el melanoma, el más agresivo y con peor pronóstico, se convertirá en el segundo tumor en incidencia global y el primero en incidencia en varones, por delante de colon y pulmón.

La preocupación por estos tumores, que por contra se podrían evitar en un 95% de los casos con medidas de prevención básicas, preocupan a la Conselleria de Sanidad, que está potenciando la teledermatología para detectar incluso en 24 horas cáncer de piel. De hecho, los dermatólogos de los hospitales alicantinos tienen huecos en sus agendas para atender los casos sospechosos de melanoma y la intervención quirúrgica para extirpar las lesiones tiene prioridad absoluta.

Según el Observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer, en la provincia se diagnostican cada año 236 nuevos casos de melanoma de piel.

La teledermatología consiste en consultas no presenciales con apoyo de imágenes clínicas. Los profesionales de Atención Primaria reciben al paciente y, a través de una interconsulta en la que se anexan fotos con la lesión en la piel que hacen con el móvil, los dermatólogos evalúan el caso y transmiten el diagnóstico al médico de cabecera, que este a su vez se lo hace llegar al afectado en un plazo de uno a siete días.

De este modo los smartphones se usan para priorizar el envío de imágenes fotográficas de las lesiones dermatológicas sospechosas asociadas a la historia clínica del paciente y al volante o hoja de interconsulta. Se hace de una forma encriptada, y además de agilizar consultas permite reducir las listas de espera en la Sanidad pública en un ejemplo más de telemedicina.

Hospitales y centros de la salud de la provincia están implantando progresivamente estas consultas virtuales que permiten enviar al especialista en dos minutos imágenes de la piel para que las valore. Así, en el caso de que los médicos detecten una lesión sospechosa de ser un melanoma deriva inmediatamente al paciente al hospital.

Los dermatólogos del Hospital General de Alicante reciben propuestas de los médicos de los centros de salud con fotografías de las lesiones cutáneas de los pacientes, las estudian y si lo tienen claro diagnostican, y si no, los citan en sus agendas enseguida para verlos presencialmente. El objetivo es agilizar la diagnosis. Si el médico no tiene claro que no sea una lesión benigna, la imagen ha salido borrosa o lo que les cuenta el médico de cabecera no les concuerda enseguida les citan.

De lesiones cancerosas a lunares

El servicio de Dermatología tiene una gran carga de trabajo, con muchas revisiones ya que las enfermedades de la piel que se tratan en el hospital son casi crónicas exceptuando los nevus o lunares. La mayoría son patologías inflamatorias que quitan mucho tiempo de consulta y la teledermatología permite ver los casos rápidamente, con lo que se diagnostica enseguida, se aligera el tratamiento y se reducen las demoras. Si la lesión sospechosa es al final un nevus o lunar el paciente vuelve a lista de espera; pero si es algo que los médicos creen que puede ser tumoral o canceroso, enseguida lo miran.

Este centro tiene dos consultas de teledermatología a la semana con entre 20 y 25 pacientes, y una doctora se dedica a ver los casos que llegan de los centros de salud y los responde.

El sistema está muy consolidado en el área de salud de Alcoy, que lo incorporó hace dos años. El 30% de las consultas de dermatología se hacen a través de consultas virtuales, lo que aporta ventajas a una comarca con mucha dispersión geográfica y evita a los vecinos desplazarse para tener una consulta con el dermatólogo, ya que la pueden hacer a través de su médico de cabecera pidiendo cita en su centro de salud de referencia.

El jefe del servicio de dermatología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, Sergio Santos, asegura que tanto los profesionales como los pacientes están satisfechos con el sistema, puesto que en el área de Alcoy apenas tardan 24 horas en dar un diagnóstico. "No solemos tardar más de un día, como mucho tardamos dos", recalca.

"No solemos tardar más de un día, como mucho tardamos dos" Doctor Sergio Santos - Jefe del servicio de dermatología del Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy

Los dermatólogos con los que se ha puesto en contacto este diario coinciden en que este sistema permite priorizar las patologías preferentes y sostienen que la presencialidad siempre va a estar ahí para los casos graves.

Santos afirma que la teledermatología sobre todo ayuda a diagnosticar patología tumoral aunque también inflamatorias graves. En esta línea admite que con la imagen que les llega suelen tenerlo claro, tras la evaluación del caso remiten el tratamiento al médico de primaria para que este se lo traslade al paciente. Así lo que se produce es un feedback de información entre el profesional de Primaria y el dermatólogo, que comparte con este sus conocimientos.

El área de salud de San Juan tiene implantado el servicio desde el mes de marzo y en estos pocos meses ya se hacen un 10% de las consultas de dermatología a través de este sistema. Esta zona ha tardado más en comenzar que otras de la provincia, ya que ha desarrollado una metodología a través de un código QR que lo hace todo más ágil.

La jefa del servicio de Dermatología, Julia Miralles, aclara que la teledermatología funciona como un filtro para que al hospital lleguen los menos casos posibles, aunque "el paciente que lo necesita acaba viniendo presencialmente porque te falta algún dato o no ves bien la foto, necesitas la presencialidad y no va a desaparecer".

"El contacto con los compañeros de Atención Primaria es más directo, además con la respuesta que le damos los dermatólogos estos se forman en esta materia para transmitir el diagnóstico al paciente. Cuando le contestas varias veces sobre una misma situación o proceso acaba aprendiendo", explica la doctora Miralles.

"Cuando el dermatólogo contesta al médico de Primaria varias veces sobre una situación este aprende" Doctora Julia Miralles - Jefa de Dermatología del área de salud Alicante-Sant Joan

Tanto en este departamento como en el de Alcoy sostienen que el número de consultas a través de la teledermatología tiende a crecer de cara a un futuro. Auguran que el cien por cien de las citas podrían ser con este sistema.

"La idea es que en un futuro pueda ser la vía prioritaria de entrada de este tipo de consultas y suponga el cien por cien de las mismas, pero para eso aún queda, ya que los facultativos todavía se están familiarizando con el sistema. Presencial siempre va a haber, el primer filtro de Primaria se pasará por teledermatología así que no llegará nada presencial que no haya sido previamente visto por este sistema", abunda Miralles.

TeleDerma

Por TeleDerma, el sistema para consultas de Dermatología a distancia implementado en el área de Salud Alicante-Sant Joan, se han interesado ya los hospitales La Fe de València y Arnau de Vilanova; y el de la Marina Baixa, en los que próximamente se implantará. Así lo ha confirmado la directora de este departamento de salud, Rosa Louis, quien señala que lo están estructurando y empezarán en breve puesto que aún queda algún retoque informático.

El sistema se empezó a implantar como proyecto piloto en el centro de salud de El Campello y ya se está utilizando con éxito en toda el área, que engloba a nueve centros de salud -cinco en Alicante capital y los de los municipios de El Campello, Mutxamel, Xixona y Sant Joan d’Alacant, con una población potencial de 220.000 habitantes.

“Tenemos un diagnóstico de imagen fácil, sin presencia del especialista" Doctor Alberto Asencio - Director médico de Atención Primaria

“Tenemos un diagnóstico de imagen fácil, sin presencia del especialista”, apunta Alberto Asencio, director médico de Atención Primaria. “Algunos casos son diagnosticados por el dermatólogo sin que el paciente acuda al hospital, con lo que tenemos un tratamiento rápido que está al alcance del paciente a través de su médico de cabecera y, en otras ocasiones, cuando es necesario, se programa una visita al especialista en función de la valoración que él mismo hace”, añade Asencio. Se reducen considerablemente los tiempos de espera y se evitan complicaciones en patologías potencialmente graves que se priorizan y obtienen una atención más rápida.

Cita presencial

Aún más experiencia en este sistema tiene el departamento de salud del Vinalopó, que cuenta con teledermatología desde el año 2014. Gracias a esta herramienta, el médico de Atención Primaria puede tomar imágenes de lesiones cutáneas y, a través de un gestor, realizar una consulta con el especialista en Dermatología, quien, en un plazo de 24 o 48 horas, realiza la valoración, informe y diagnóstico. Si la dermatóloga considera que la patología requiere de una cita presencial en el hospital, se cita al paciente en consultas externas.

"Si la lesión que observamos en las imágenes es altamente sospechosa de malignidad, priorizamos la cita del paciente" Doctora Irene Latour - Jefa de Dermatología del Hospital del Vinalopó

Con una foto clínica de alta resolución, así como con datos clínicos del paciente, ayuda a diagnosticar lesiones de tipo tumoral e inflamatorias.

"Si la lesión que observamos en las imágenes es altamente sospechosa de malignidad, priorizamos la cita del paciente. De igual forma, si se trata de una lesión claramente benigna o de una patología leve que puede tratarse desde Atención Primaria, resolvemos el caso sin necesidad de ver presencialmente al paciente", señala la doctora Irene Latour, jefa de Dermatología del Hospital del Vinalopó, que tiene una población adscrita de 150.000 habitantes de las poblaciones de Elche, Crevillente, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.