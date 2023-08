El profesorado técnico de FP reclama que a cada profesor se le dé el puesto que le corresponde. La Asociación Red de Profesorado Técnico de Formación Profesional (RED PT-FP) insta a convocar al colectivo afectado de forma presencial para pedir plaza si no se pueden adjudicar por medios informáticos.

"Mucho se ha hablado estos días en la Comunidad Valenciana de los desajustes en las adjudicaciones del profesorado que se han producido, mayoritariamente en las del profesorado interino del cuerpo a extinguir de profesorado técnico de FP, convirtiéndolas en las más conflictivas que se recuerdan". señala la entidad en un comunicado.

"Se han repartido culpas a diestro y siniestro, pero lo que a RED PT-FP le interesa es que se dé una solución justa a esta problemática; una vez que Educación reconoce estos errores en las adjudicaciones, no queda otro camino que el de la resolución inmediata de los mismos, otorgándole a cada profesor o profesora, sea funcionario interino, de carrera o en prácticas el lugar que le corresponde".

Respecto al profesorado funcionario interino del cuerpo a extinguir de Formación Profesional que ahora pasa a Secundaria, "la solución pasa únicamente por adjudicar a cada uno la plaza que le corresponda según su posición en bolsa, siempre atendiendo al listado de interinos en el que están incluidos profesores con titulación de FP y profesorado con carrera universitaria, es decir el de siempre".

Desbarajuste

Este colectivo considera que no es admisible que los problemas informáticos que han ocasionado este "desbarajuste" sean excusa para no realizar los trámites tal como marca la normativa de la propia conselleria. "Debe buscarse la manera de solucionarlos y si no se puede por medios ofimáticos convocar al profesorado de forma presencial para realizar la petición".

"Puede que la culpa sea de otros, ahí no entramos, pero quien debe dar una solución legal son los actuales miembros de la Conselleria de Educación para que ni un solo profesor técnico de FP con titulación superior vea disminuidos sus derechos. Ningún profesor o profesora de cualquier colectivo puede salir perjudicado de estos procesos, la conselleria debe ser garante de los derechos de sus trabajadores y un ejemplo de transparencia y cumplimiento normativo".

La asociación cita informaciones de que "tampoco en la Comunidad de Madrid se están respetando los derechos del profesorado técnico de FP con titulación superior. Esperemos que en ambos casos la vulneración de derechos de este colectivo sea una anécdota con pronta solución".