El bono gastronómico sí que contará con una inyección económica extra del Ayuntamiento de Alicante. Justo un día después de que se presentara el bono comercio de otoño, que no tendrá el presupuesto prometido para intentar compensar las perdidas por las obras de este verano, el Ayuntamiento de Alicante ha avanzado detalles del bono gastronómico. En este caso, tendrá una subvención municipal de 500.000 euros, el doble de lo previsto inicialmente y el mismo que en la campaña de 2022, según ha asegurado la concejala de Turismo y portavoz adjunta del gobierno municipal, Ana Poquet, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este martes. "Hemos decidido mantener la apuesta económica más elevada, 500.000 euros, tras consensuar con el sector las medidas para minimizar el impacto de las obras de transformación urbana", ha señalado la edil, quien ha asegurado que "las fechas de lanzamiento y consumo han sido acordadas con las asociaciones de hostelería de la ciudad".

En su intervención, Poquet también ha asegurado que los bonos se podrán canjear del 2 al 19 de noviembre. Previamente, saldrán a la venta en la última quincena de octubre. La concejala ha añadido que todo apunta a que la nueva campaña será similar a la que se lanzó a finales del pasado año. Entonces, se pusieron a la venta 20.000 bonos gastronómicos (de 50 euros en total por unidad) que los ciudadanos pudieron adquirir, hasta fin de existencias, en la web www.bonogastronomicoalicante.es. Así, el se asegura un retorno mínimo de un millón de euros para los establecimientos alicantinos adheridos a la campaña.

Cada persona mayor de edad y empadronado en Alicante pudo comprar un máximo de 750 euros en forma de bonos (15 tiquets), de los cuales el ciudadano solo pagó la mitad. Cada bono fue canjeable en un único pago, es decir, un mismo bono no se pudo canjear en dos pagos diferentes. Se podían canjear más de un bono en un mismo pago. Además, el canje de los bonos está sujeto a consumos de comida y bebida, no aceptándose bonos cuya consumición sea exclusivamente de consumo de bebidas. Y, por otro lado, el establecimiento no podía aceptar para un mismo consumo (factura) bonos de diferentes beneficiarios.

Al igual que con el bono comercio, al tratarse de una ayuda pública, el beneficiario o consumidor será el obligado tributario a declararla como ganancia patrimonial en la declaración de IRPF de 2022. Además, no se devolverá el importe de los bonos no consumidos en el periodo de vigencia de la campaña, ni la diferencia entre el precio de compra y el valor del bono.

Tras conocerse la iniciativa del Ayuntamiento de Alicante, la portavoz socialista adjunta, Trini Amorós, ha asegurado que tanto con el bono comercio como con el bono gastronómico son un "disfraz de una campaña que, supuestamente, va dirigida a paliar las pérdidas de los afectados por las obras pero que, en realidad, no es así". "La concejala ha explicado que ninguna de las dos iniciativas van dirigidas exclusivamente a los afectados y, por tanto, no es una medida pensada para compensar los efectos de una serie de obras que han puesto patas arriba la ciudad porque se han ejecutado sin informes técnicos que valorasen su impacto y que han ocasionado tremendos problemas de movilidad", ha señalado Amorós.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha lamentado que el Ayuntamiento destine "500.000 euros para comilonas pese a que el sector ya se ha recuperado, pero no se saque ningún tipo de bono para las familias que no pueden comprar comida por la inflación, para que las personas sin recursos puedan acceder a psicólogos para abordar problemas de salud mental o para ayudar a los sintecho". "Queremos saber qué motivo sostiene esta decisión una vez superada la pandemia y sus consecuencias a nivel económico. Vamos a pedir el informe económico que avala el desembolso de 500.000 euros de dinero público para comidas y cenas. Estamos ante una administración que solo representa a lo privado", ha afirmado Mas.

24 horas después

El anuncio del Ayuntamiento llega justo un día después de que se presentara públicamente la nueva edición del bono comercio en Alicante, que se lanzará del 25 al 29 de septiembre para consumirse hasta el 25 de octubre y estará financiado exclusivamente por la Diputación de Alicante. Pese a que el gobierno municipal, liderado por Luis Barcala, se comprometió el pasado mes de julio a "reforzar" la iniciativa que estaba previsto que se lanzara este mes de septiembre para así contribuir a la recuperación económica del sector del comercio tras las obras que han afectado a la ciudad durante este verano, finalmente solo se pondrán en juego para el bono comercio los 511.386 euros pendientes de los 1,66 millones de euros totales de la campaña de este 2023, de los que 1,56 correspondían a la institución provincial y apenas 100.000 euros a fondos municipales ya anunciados para la primera fase. El algo más de un millón restante se repartió en fechas previas a las elecciones municipales y autonómicas de finales de 2023.

La edición del bono comercio confirmada este lunes arrancará con la venta presencial para mayores de 65 años, que se realizará los días 25, 26 y 27 de septiembre de 08:30 horas a 14:00 horas, en las oficinas del CERCA (Centro de formación y educación del consumidor), junto al Mercado Central. A continuación, la venta se abrirá a toda la población en general. Será los días 28 y 29 de septiembre de 2023 cuando se pondrán esos bonos a la venta a partir de las 8:30 horas y a partir de las 16:00 horas hasta agotar el presupuesto diario (el total es de 822.772 euros, al reservarse 200.000 euros para los mayores), según se informa en la página web de los bonos comercio, ya que en la rueda de prensa de este lunes, celebrada en la Diputación de Alicante, se han concretado entre dudas fechas y horarios. Esta vez no habrá bonos reservados para los jóvenes, como sí sucedió en la tanda previo a elecciones.