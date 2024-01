Un año más, INFORMACIÓN reconoce a numerosas personalidades, instituciones, clubes deportivos y profesionales de diferentes sectores por su destacada labor durante el pasado 2023. En este caso, el diario premia a más de una decena de galardonados por diversas contribuciones a la sociedad alicantina en campos como el deporte, el diseño, la investigación, la cultura, la agricultura y la gastronomía, entre otras muchas áreas.

Unos premios que se entregarán el próximo 15 de febrero, en una gala celebrada a las 19 horas en el ADDA, y con los que INFORMACIÓN busca poner en valor la acción de numerosas personas que han llevado el nombre de Alicante más allá de sus fronteras.

En esta ocasión, los galardonados son: el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante (INAPH); las siete Denominaciones de Origen con las que cuenta la provincia de Alicante; las policías locales de Novelda Inma Vergara y Lara Beneit, la investigadora Paloma Moreda; la diseñadora Sara Navarro; la emprendedora Amaia Rodríguez; la Cátedra Sede de la Universidad Miguel Hernández en Ruanda; los conjuntos Elche Club de Fútbol y Club Deportivo Eldense; el arquitecto Javier García Solera; los científicos Francisco José Iborra y Rosa María Martín; la exposición Los Guerreros de Xi’an; y el director del ADDA, Josep Vicent. Y por primera vez, el diario hará entrega también de una serie de menciones especiales a diversos ganadores de los «Importantes» en ediciones anteriores, que han vuelto a protagonizar destacables hechos merecedores de un reconocimiento. En esta nueva categoría, los reconocidos son Aguas de Alicante, el químico Javier García Martínez, el empresario Enrique Riquelme y la compañía PLD Space.

Importante de enero: Instituto de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA (INAPH)

Técnicas del futuro para descifrar el pasado

El INAPH participa en cerca de medio centenar de proyectos arqueológicos mediante el uso de la tecnología más avanzada

Reconstruir el pasado mediante técnicas y tecnologías que bien podrían ser del futuro. Es parte del trabajo del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico (INAPH) de la Universidad de Alicante , que tiene en la actualidad más de 40 proyectos activos tanto en la provincia de Alicante como repartidos por distintos puntos del globo terráqueo. Drones para reconocer posibles cuevas enclavadas en lugares inaccesibles o avanzadas cámaras que pueden detectar si en una superficie hay arte rupestre son solo algunas muestras de cómo el INAPH se hace servir de las técnicas más avanzadas para poder desenmarañar algunos de los secretos que esconde nuestro pasado. El instituto investigador, dependiente de la Universidad de Alicante, contribuye a desmitificar la imagen del arqueólogo tradicional, que se aleja de la del profesional que se dedica a limpiar fósiles con una brocha. Además de sobre el terreno, la labor discurre en laboratorios y despachos, analizando e interpretando la información obtenida de los yacimientos, un aspecto clave en esta especialidad. El objetivo del INAPH, según sus propios investigadores, es que la provincia tenga un centro que concentre la investigación universitaria, que ya era muy potente, y que además sirviera como lugar de referencia. Actualmente, el instituto trabaja con diferentes centros investigadores para conocer cómo era la dieta en el pasado tanto de humanos como de otras especies animales; analizar los objetos de oro de la Edad del Bronce; pruebas de Carbono 14; o test de ADN con el objetivo de secuenciar las poblaciones prehistóricas, hasta el punto de poder saber si un individuo que vivió hace más de 5.000 años pudo tener hepatitis B. Por ser un centro puntero en el uso de estos avances que, empleando las técnicas más vanguardistas nos ayudan a conocer mejor nuestro pasado, el INAPH recibe el Importante de enero.

Importante de febrero: Productos con Denominación de Origen de Alicante

Haciendo provincia más allá de las fronteras

Uvas, nísperos, vinos, turrones, granadas, cerezas y bebidas espirituosas ponen en el mapa la marca Alicante año tras año

Además de por su buen clima y sus más de 240 kilómetros de costa, la provincia de Alicante es conocida (y reconocida) mucho más allá de sus fronteras por ser la cuna de numerosos productos de una altísima calidad, que cuenta con Denominación de Origen reconocida. En concreto, son siete los distintivos de calidad que, año tras año, contribuyen a situar Alicante en el mapa de la exportación y difunden, además, una manera especial de ser y entender la vida. Siete Denominaciones de Origen que ponen de manifiesto el buen estado de salud del que gozan los diferentes sectores productivos de la provincia, siempre al pie del cañón para hacer la marca Alicante un poco más grande cada año, sobreponiéndose a innumerables crisis e incluso a la pandemia. Siete productos entre los que se encuentran los Vinos de Alicante, que presentan un catálogo de lo más surtido por su tipología y variedades de uva, siendo además la Denominación de Origen más antigua de Europa. No solo los vinos, sino también las Bebidas Espirituosas de Alicante: el cantueso, el herbero, el anís y el café licor, provenientes de numerosos puntos de la geografía alicantina como la Sierra de Mariola, Monforte del Cid o Alcoy. También la Uva Embolsada del Vinalopó, que se selecciona minuciosamente en el mes de julio y se recubre con papel hasta su recolección. Una práctica que se mantiene desde principios del siglo XX. En la huerta, destacan las Cerezas de la Montaña de Alicante, los Nísperos de Callosa d’en Sarrià y la Granada Mollar de Elche. Tres cultivos que representan la variedad y la excelencia de la huerta alicantina, aportando sabor a una de las gastronomías más variadas y completas de toda España. Por último, el Turrón de Jijona y el de Alicante, ambos elaborados con materias primas de proximidad para hacer llegar cada Navidad un producto muy nuestro a todos los hogares del país. En definitiva, siete embajadores de lujo que obtienen el «Importante» de febrero por su papel llevando la provincia mucho más allá de sus límites.

Importante de marzo: Inma Vegara y Lara Beneit, agentes de la Policía Local de Novelda

Arriesgar tu vida para salvar la de otros

Dos agentes de la Policía Local de Novelda impidieron el suicidio de un hombre que, finalmente, superó su depresión

Muy difícilmente podrán olvidar Inma Vegara y Lara Beneit el mes de marzo de 2023. Las dos agentes de la Policía Local de Novelda arriesgaron su propia vida con la colaboración de un joven para evitar el suicidio de un vecino, que trataba de precipitarse desde una altura de veinte metros. La víctima de este suceso, un varón de 52 años que sufría una fuerte depresión, se arrojó a la calle desde su vivienda, pero quedo milagrosamente enganchado por el cinturón a la barandilla del piso inferior, que estaba hecha de cristal. Este hecho dio el tiempo justo a ambas agentes para desplazarse rápidamente al lugar y actuar con gran eficacia y rapidez, sujetando al hombre con firmeza, pese a que él hacía reiterados intentos por soltarse para caer al vacío. En este forcejeo, Vegara y Beneit pusieron en peligro su propia vida ya que, dados el peso y la corpulencia del varón, si hubiese conseguido liberarse de su agarre, ambas podrían haber sido arrastradas a caer con él. Finalmente, la historia tuvo un final feliz tras unos angustiosos minutos en una situación desesperada. Con la ayuda de un ciudadano que pasaba por la zona, fueron finalmente capaces de sujetar al varón e impedir que se arrojara desde su domicilio. Con el paso de los meses, el hombre fue capaz de sobreponerse a la depresión que sufría y pudo volver a su rutina habitual, por lo que las agentes le salvaron, literalmente, la vida. En un año en el que se puso sobre la mesa la crucial importancia de la salud mental y en el que la necesidad de prevenir y concienciar sobre el suicidio saltaron al debate nacional, Inma Vegara y Lara Beneit no solo demostraron una gran profesionalidad y vocación de servicio público, sino que contribuyeron de primera mano a conceder una segunda oportunidad a una persona que ahora puede disfrutar cada día de su vida gracias a la heroica actitud de estas dos agentes de la Policía Local de Novelda.

Importante de abril: Paloma Moreda, investigadora del CENID

La IA como aliada para una existencia más fácil

La investigadora dirige un proyecto para poder eliminar barreras del lenguaje a las personas con discapacidad

La relación digital con la Administración puede llegar a ser realmente tediosa y hartamente complicada, especialmente si el ciudadano cuenta con algún tipo de discapacidad cognitiva. Un problema que puede generar obstáculos adicionales que compliquen el día a día de muchas personas y que Paloma Moreda, junto con su equipo del CENID (Centro de Inteligencia Digital), pretende resolver con ayuda de la inteligencia artificial. La investigadora lidera actualmente el proyecto «Procesamiento del Lenguaje Natural para impulsar la simplificación de contenido digital en la administración pública», cuyo principal objetivo es investigar en el uso de la inteligencia artificial para simplificar textos, haciéndolos mucho más accesibles a la ciudadanía. Moreda explica que, muchas veces, los organismos publican noticias o comunicaciones que utilizan un lenguaje demasiado técnico y que, por ese motivo, no consiguen llegar realmente a la ciudadanía. A través de la herramienta que se encuentra desarrollando junto con su equipo, se obtiene una versión más accesible de esos textos, reemplazando palabras complejas, o poco frecuentes, por otras más sencillas y habituales, partiendo oraciones largas y complejas en varias más cortas o incluso apoyando con imágenes o definiciones, todo ello para que el texto sea fácilmente comprensible. Un avance que puede facilitar considerablemente la realización de algunos trámites necesarios, ya no solo a personas con discapacidad, sino también a quienes no hayan recibido una alfabetización completa o personas extranjeras con un bajo dominio de las lenguas oficiales de un territorio. Un proyecto que también puede resultar tremendamente útil a la hora de «traducir» determinadas normativas u ordenanzas que, aunque por ley deben publicarse en un formato determinado, pueden ser complejas de comprender para quienes no estén acostumbrados a cierto vocabulario especializado. Un avance con marca Alicante que puede cambiar drásticamente la manera en la que se relacionan la Administración y la ciudadanía, y que ha servido a Paloma Moreda para ser galardonada con el Importante del mes de abril.

Importante de mayo: Sara Navarro, diseñadora

Siempre con los pies en su tierra

La reconocida diseñadora ha colaborado con creadores como Victorio & Lucchino y ha calzado a la princesa Leonor

La historia de Sara Navarro no es la de la casualidad, sino más bien la de la determinación, la constancia y el trabajo duro en busca de un sueño. La diseñadora eldense sacó a relucir sus orígenes zapateros para terminar calzando a la princesa Leonor, la infanta Sofía, Anne Igartiburu y Daryl Hannah, entre muchas otras personalidades. Además, ha colaborado con diseñadores como John Galliano y Victorio & Lucchino. Desde bien pequeña, Navarro tuvo claro que su sitio estaba con los lápices de colores. La tradición familiar y su creatividad y carácter inquieto fueron el cóctel perfecto para que el nombre de esta eldense sea reconocido mucho más allá de las fronteras de la provincia. La diseñadora es, además, defensora de los productos de proximidad: siempre ha mantenido su producción en Elda, incluso en los peores momentos para el sector del calzado, cuando muchas empresas de la zona optaron por derivar la producción a fábricas de Asia, con el objetivo de abaratar costes. Tenía 15 años cuando realizó su primer diseño y solo 21 cuando creó su propia marca. Navarro representa a la tercera generación de una tradición familiar que inició su abuelo y prosiguió, más adelante, su padre, fundador de la marca Kurhapies. La empresa familiar llegó a contar con más de 150 trabajadores que producían unos 1.000 pares de zapatos al día. Ahora, aunque lo que ella hace dista enormemente (al menos en lo estético) de la empresa familiar, Navarro todavía conserva esa forma de trabajar que heredó de sus antepasados. ¿El secreto? Ella lo tiene claro, al menos uno de ellos: que los zapatos sean muy cómodos. Aunque, más allá de la comodidad, los zapatos de la diseñadora eldense son una obra de arte en sí mismos, llegando a protagonizar diferentes exposiciones como la que presentó en mayo de 2023 en Casa Mediterráneo, en Alicante, para desgranar el proceso de producción de un zapato y sus 64 componentes, combinado con imágenes de los talleres familiares entre los años 40 y 70. Una carrera con paso firme que le ha valido el Importante de mayo.

Importante de junio: Amaia Rodríguez, CEO de Gravity Wave

Sueños de plástico para salvar al planeta

Amaia Rodríguez emplea residuos del mar para crear todo tipo de productos mientras busca proteger el medio ambiente

Donde otros veían basura, Amaia Rodríguez vio una doble oportunidad: no solo de negocio, sino también de crear una marca que sirviese para combatir la contaminación de los mares y contribuir a la protección del medio ambiente. Así fue cómo, durante uno de sus viajes por el sudeste asiático en el que se encontró con auténticas islas flotantes de plástico, decidió sacarlo del agua y transformarlo para darle una utilidad. De la mano de su hermano Julen creó Gravity Wave, una compañía que, en colaboración con pescadores de diversos puntos del litoral español, crea todo tipo de artículos gracias al plástico que recogen los barcos cuando salen a faenar. Una decisión, la de emprender este proyecto, que Rodríguez califica como lo más duro que ha hecho en su vida aunque, a la vez, sea lo más bonito. Además de haber tenido que poner en marcha un modelo de negocio desconocido hasta el momento y captar inversión externa, esta joven emprendedora asegura que el mundo en el que ahora se mueve continúa estando diseñado, principalmente para los hombres. Pese a ello, y pese a ser la única mujer en multitud de mesas redondas y charlas a las que es invitada, Rodríguez no se rinde y su proyecto ya cuenta con presencia en cerca de un centenar de puertos de todo el Mediterráneo y con más de 163.000 kilos de redes de pesca retiradas de los mares. Además, la compañía también ha logrado expandirse hacia el mar Cantábrico y el océano Atlántico, con presencia en un total de siete puertos en estos litorales y perspectivas de seguir ampliando puntos. Un proyecto afincado en Calp que, según su fundadora, nació con la idea de generar un impacto positivo en el planeta y que, tras cuatro años de vida ha multiplicado exponencialmente su influencia, contando con una plantilla que ya supera la quincena de empleados y trabajando con clientes como Alain Afflelou, MINI, Imagin o Sprinter, entre otros. La novedosa idea de Amaia, su tenacidad y perseverancia y su compromiso con el medio ambiente para mejorar el planeta le han valido el Importante de INFORMACIÓN del mes de junio.

Importante de julio: Cátedra Sede UMH Ruanda, Proyecto de la Universidad Miguel Hernández

Grado en la enseñanza de la solidaridad

La universidad ilicitana desarrolla desde hace más de siete años labores humanitarias y de voluntariado en Ruanda

La enseñanza y los valores de la Universidad Miguel Hernández llegan mucho más allá de sus campus de Elche, Altea, Sant Joan y Orihuela. Desde el año 2004, cuando la universidad contribuyó a la ampliación de las infraestructuras del hospital de Nemba, en Ruanda, la UMH lleva a cabo diferentes labores formativas y humanitarias en el país africano, contribuyendo al desarrollo de los ruandeses mediante trabajos relacionados con la sanidad, la investigación y educación a través de la formación, la construcción o reforma de infraestructuras y el apoyo docente. Un proyecto que terminó derivando en la creación de la Cátedra Sede UMH Ruanda y que implica a buena parte de la comunidad educativa mediante numerosas convocatorias de voluntariado. Así, decenas de estudiantes de la UMH han participado en acciones sobre el terreno, conociendo de primera mano el trabajo que realiza el centro universitario e implicándose en los diferentes proyectos. Estas labores de cooperación al desarrollo, entre otros aspectos, se centran en la capacitación del personal educativo ruandés de centros de enseñanza primaria y secundaria; el refuerzo educativo a los alumnos de dichas escuelas; el apoyo al personal sanitario ruandés del Hospital de Nemba y la atención socio-sanitaria a pacientes y familiares del citado centro hospitalario. Además de participar en más de una decena de obras y proyectos, la UMH ha reconstruido y mantenido dos residencias, (una de voluntariado y otra de formación) que siguen operativas en la actualidad. Cada uno de estos espacios cuenta con diferentes servicios e instalaciones, que permiten alojar tanto a miembros de la comunidad universitaria como a visitantes externos que se desplacen a conocer de primera mano la labor desempeñada por la UMH, así como a colaborar en las tareas que allí se realizan. Una encomiable labor humanitaria por la que reciben el Importante de julio.

Importante de agosto: Elche Club de Fútbol, equipo deportivo

Cien años de historia y pasión franjiverde

El conjunto ilicitano celebró su centenario en la máxima categoría del fútbol español estrenando himno y escudo

El pasado 2023 fue un año más que especial para el Elche Club de Fútbol. El club ilicitano cumplió cien años de historia, desde la inscripción de la entidad en la Federación Valenciana de Fútbol en 1923, sumándose al selecto club de los conjuntos centenarios. Además de poder presumir de su centésimo aniversario en la máxima categoría del fútbol Español, la Primera División, el Elche C.F. lo celebró por todo lo alto con numerosos actos y eventos, un nuevo escudo y un himno conmemorativo. A lo largo de estos cien años de historia, el club se ha hecho con dos títulos de Segunda División, siete de Tercera División y varios subcampeonatos en distintas categorías, además de en la Copa del Rey de 1969. Desde sus inicios, el Elche ha disputado sus encuentros como local en el campo del Clot, el del Cementerio, el Stadium de Elche (Don Jeremías) y el estadio de Altabix, hasta 1976. A partir del 8 de septiembre de ese mismo año, los franjiverdes defienden sus colores en el Martínez Valero, que fue inaugurado con un partido conmemorativo contra la selección mexicana. El templo ilicitano es el mayor recinto deportivo de la provincia, con un total de 33.732 localidades, y el lugar donde el conjunto celebró su último título conseguido: el campeonato de Segunda División de la temporada 2012-2013. Un año en el que además consiguió el récord de ser el único club en toda la historia de la competición que se proclama vencedor siendo líder desde la primera hasta la última jornada. Para celebrar este aniversario, el club celebró toda una serie de eventos y homenajes, como la fiesta de la afición, además de estrenar un escudo conmemorativo ideado especialmente para la ocasión, el documental Elche Club de Fútbol: cien años de un sentimiento y el himno del centenario, compuesto exclusivamente para conmemorar la efeméride por el grupo ilicitano Diagnóstico Binario. Cien años de historia, haciendo las cosas «a lo Elche», que le han valido al club el Importante del mes de agosto.

Importante de agosto: Club Deportivo Eldense, equipo de fútbol

La gesta que culmina tres temporadas históricas

El club de Elda encadenó ascensos consecutivos en los años 2021, 2022 y 2023 hasta alcanzar la Segunda División

Pocos clubes del fútbol español pueden presumir de haber logrado una gesta tan impresionante como la que el Club Deportivo Eldense ha protagonizado en los últimos años. Tres ascensos en tres temporadas consecutivas que lo han elevado desde las categorías inferiores hasta la Segunda División y, ¿por qué no? le ha permitido ganarse el derecho a soñar con jugar en un futuro no muy lejano en Primera. El conjunto, que también puede presumir de formar parte del selecto club de los centenarios, volvió a la segunda categoría del fútbol nacional después de seis décadas para poner el broche de oro a tres brillantes temporadas consecutivas. El club decano de la provincia de Alicante, fundado en 1921, logró salir de Tercera división en plena pandemia. Posteriormente, llegó a Primera RFEF tras superar en la promoción de ascenso a Real Sociedad C y Sestao River; finalmente, el pasado año se impone al Real Madrid Castilla de toda una leyenda, Raúl González Blanco, en un agónico partido para volver por la puerta grande al fútbol profesional, una categoría que le había sido privada desde los años 60. El conjunto, además, mira con ilusión al futuro, con el horizonte de un nuevo Pepico Amat con capacidad para cerca de 20.000 espectadores y el objetivo de asentarse en el fútbol profesional y afianzar un proyecto deportivo a largo plazo. Por el momento, el Eldense se mantiene en torno a mitad de tabla en su primera temporada en Segunda, una de las categorías más complicadas y exigentes en el deporte rey nacional. Estos impresionantes logros, al alcance de muy pocos conjuntos en España, han servido para que los azulgrana se hagan también con el Importante del mes de agosto por el broche de oro a un ascenso meteórico que se culminó el pasado 2023.

Importante de septiembre: Javier García-Solera, arquitecto

Cuatro décadas diseñando la provincia

El profesional se define como «arquitecto de su ciudad» y es autor de más de 35 obras, en su gran mayoría edificios públicos

El arquitecto Javier García-Solera lleva cuarenta años trabajando desde su estudio en Alicante para llevar a cabo todo tipo de proyectos a lo largo y ancho de la provincia. En este tiempo, ha firmado en torno a 35 obras, en su gran mayoría edificios públicos, aunque también con destacados trabajos privados. Gran parte de estos proyectos se han desarrollado en la provincia de Alicante, aunque también en Valencia, Barcelona y Mallorca. Además, también ha realizado obras para la Universidad Pública de Ecuador, recibiendo el Premio Nacional de la Bienal de Arquitectura de Quito. García-Solera formó parte del grupo de profesionales que impulsó la Escuela de Arquitectura de Alicante, donde trabajó como docente durante cinco años. También ha impartido clases en distintas escuelas profesionales de España y América Latina, y es profesor regular en Ecuador. A lo largo de su carrera, ha impartido más de 150 ponencias y conferencias en universidades, colegios de arquitectos y foros de cultura repartidos por buena parte del globo terráqueo. En cuanto a su obra, el arquitecto ha recibido más de 30 premios y distinciones y su trabajo ha resultado vencedor en diversos concursos de arquitectura hasta en quince ocasiones. En todas las provincias en las que ha trabajado, Alicante, Mallorca, Barcelona y Cuenca ha sigo galardonado con alguna distinción a su trabajo y también ha expuesto su obra en múltiples ocasiones. En Alicante, destaca su autoría en trabajos como la Escuela de Negocios de la Universidad de Alicante, las estaciones del TRAM de Mercado y Luceros, o la cafetería Noray y el paseo del Puerto de Alicante. Una serie de icónicos trabajos para su ciudad y su provincia que también le han valido el reconocimiento de este diario, que le hará entrega del Importante del mes de septiembre.

Importante de octubre: Francisco José Iborra, investigador

Un paso más cerca de vencer al cáncer

El bioquímico de Sax Francisco José Iborra ha descubierto un mecanismo que potencia la eficacia de la quimioterapia

La lucha contra el cáncer es, sin duda alguna, una de las batallas más importantes de las que libra hoy en día la ciencia y, gracias a la investigación del alicantino Francisco José Iborra, el ser humano está un paso más cerca de hacerse con una importante victoria. Un estudio liderado por el científico, que desarrollan de forma conjunta la Unidad Mixta de Investigación del Instituto de Biomedicina de València, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Centro de Investigación Príncipe Felipe, permitió el pasado año descubrir un mecanismo por el cual las células evaden la quimioterapia y, no solo sobreviven a ella, sino que se vuelven más agresivas. Al conocer mejor el mecanismo y las características de las células que sobreviven se podría intervenir en el proceso mediante la combinación de fármacos ya existentes, mejorando la eficacia de los tratamientos actuales. El grupo dirigido por Francisco José Iborra estudia precisamente estos mecanismos de resistencia a las terapias oncológicas mediante líneas celulares derivadas de tumores humanos, que someten a tratamiento y donde estudian los cambios que se han producido en las células resistentes. Su hallazgo supone un importante paso en la investigación de esta enfermedad, ya que abre la posibilidad a diseñar terapias combinadas más dirigidas y eficaces para el tratamiento del cáncer, lo que implica mejorar los tratamientos actuales, aumentar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Por el enorme valor de su contribución a la lucha contra el cáncer, INFORMACIÓN ha decidido hacer entrega al bioquímico sajeño Francisco José Iborra de uno de los dos premios Importantes correspondientes al mes de octubre.

Importante de octubre: Rosa María Martínez, investigadora

La llave contra los tumores se encuentra en Santa Pola

Investigadores de la UA detectan un pigmento con capacidades anticancerígenas en bacterias de las salinas

¿Y si la llave para combatir ciertos tumores se encontrase más cerca de lo que creemos? Científicos alicantinos descubrieron en 2023 la capacidad anticancerígena de las «arqueas halófilas» unas bacterias que sobreviven en condiciones con altos niveles de cloruro sódico y que se encuentran presentes en las salinas de Santa Pola. La catedrática de Biología y directora del grupo de investigación de Bioquímica Aplicada de la Universidad de Alicante, Rosa María Martínez, ha trabajado junto con su equipo con células aisladas de varios tipos diferentes de tumores de mama, comprobando que un pigmento presente en estos organismos evita el crecimiento de las células cancerígenas y contribuye a impedir que el metabolismo de estas funcione con normalidad. Este pigmento abunda entre estos microorganismos debido a que lo producen con el objetivo de protegerse del sol, y puede encontrarse en bacterias que se hallan tanto en las salinas de Santa Pola como en la laguna de Torrevieja y en otros espacios con alta salinidad situados en el interior de la provincia de Alicante. Se trata precisamente de la misma especie que ya utilizó el microbiólogo Francis Mojica en sus investigaciones con la herramienta de edición genómica, CRISPR, por la que se le ha tenido en cuenta durante varios años como un serio candidato a los premios Nobel de Química. Este importante descubrimiento, realizado por este grupo investigador de la UA en colaboración con el Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y el Instituto de Investigación Sanitaria (ISABIAL) se ha publicado en la prestigiosa revista especializada Nature Scientific Reports y puede terminar siendo fundamental en los avances de la investigación contra el cáncer. Por ello, INFORMACIÓN reconoce a Rosa María Martínez con uno de los dos Importantes del mes de octubre.

Importante de noviembre: Los guerreros de Xi’an, Exposición del MARQ

Alicante, capital mundial de la historia asiática

Los guerreros de terracota se «mudan» a la provincia e integran la exposición más visitada de la historia del MARQ

Los imponentes Guerreros de Xi’an, uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes de todos los tiempos, han hecho de Alicante la capital mundial de la cultura asiática durante varios meses. Estas imponentes figuras de terracota, encargadas hace más de 2.000 años por el primer emperador de China han conseguido convertirse en la exposición más visitada del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ). La exhibición superó las 200.000 visitas cuanto todavía restaban dos meses para su clausura definitiva. La muestra ha hecho gala de una cuidadosa selección de más de 120 piezas originales procedentes de 9 museos e instituciones chinas, entre los que destacan el Museo de Historia de Shaanxi y el Museo del Mausoleo de Qin Shihuang. Además, ha presentado al público una experiencia nueva, guiada por la ciencia arqueológica y apoyada en una extraordinaria colección de objetos, muchos de ellos nunca antes habían sido exhibidos en España. La que también ha sido la primera exposición en Europa de los Guerreros de Xi’an desde el estallido de la pandemia del coronavirus, ha sido reconocida por los gobiernos de China y España como el proyecto de cooperación cultural más destacado del pasado 2023. El evento puede hacer gala de haberse convertido no solo en una gran exposición dirigida a todos los públicos, sino también en un elemento didáctico de amplia difusión, acompañado de un importante aparato gráfico con proyecciones de vídeo, aparatos interactivos y ambientación sonora y olfativa. Todo ello, diseñado específicamente para enriquecer la experiencia que ha convertido Alicante en la capital mundial de la cultura asiática durante meses. Motivos más que suficientes para que INFORMACIÓN reconozca la exposición El legado de las dinastías Qin y Han, China. Los guerreros de Xi’an del Marq con el Importante correspondiente al mes de noviembre.

Importante de diciembre: Josep Vicent, Director del ADDA y ADDA Simfònica

Una sinfonía que suena a Grammy

Josep Vicent y la orquesta del ADDA cerraron 2023 con una doble nominación a los prestigiosos premios internacionales

El disco Ritmo. Chick Corea Symphony Tribute grabado por la orquesta ADDA Simfònica en el Auditorio de la Diputación de Alicante consiguió a finales del pasado 2023 dos nominaciones para los prestigiosos premios Grammy, tanto en su categoría internacional como en la versión latina. Una grata sorpresa para su director, Josep Vicent, que considera que la agrupación musical se encuentra «en un estado de gracia». El director artístico del ADDA y director titular de ADDA Simfònica cree que el auditorio está dispuesto a nuevas aventuras como la producción del primer ballet en este 2024. En cinco años al frente de la sinfónica, Vicent ha conseguido situarla en una gran escala tanto nacional como internacional, convirtiendo Alicante en una ciudad a tener muy en cuenta en lo que a música clásicase refiere. Para el director, ha sido un periodo de mucho trabajo y muy intenso, y con una enorme cantidad de programas que «a veces nos cuesta recordar». Conciertos de temporada, repertorios, viajes, giras... Un nivel de exigencia altísimo que obliga a que ADDA Simfònica viva dentro de un entrenamiento muy constante. Vicent celebra que la orquesta atraviesa un momento donde las diferentes personalidades de la agrupación se han ido adaptando y «somos un todo», por lo que lo mejor todavía puede estar por llegar. El pasado mes de diciembre, la sinfónica protagonizó junto al Orfeón Donostiarra, el coro más prestigioso de nuestro país, una gira con la Novena de Beethoven y solistas espectaculares en los cuatro auditorios más impresionantes de España: Zaragoza, Madrid, Barcelona y Alicante. Pese a todo lo conseguido hasta ahora, la ambición de Josep Vicent no se detiene ahí y considera que el crecimiento de la orquesta es un proceso cuya dinámica no se debería frenar. Por el momento, le ha servido para hacerse con el Importante del mes de diciembre.