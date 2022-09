"Falta de mantenimiento, condiciones de trabajo no adecuadas y una atención a la población deficiente". La precariedad de las instalaciones en las que se encuentra el centro de salud del Rincón de Loix de Benidorm han llevado al personal sanitario a alzar la voz y exigir a la Conselleria de Sanidad que inicie, de una vez por todas, la construcción del nuevo ambulatorio, que lleva años prometiendo pero que a día de hoy continúa bloqueado. Y ello, a pesar de que la Generalitat dispone desde hace años de terrenos, proyecto y presupuesto para poder ejecutarlo.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la odisea que los trabajadores tuvieron que vivir la madrugada del pasado sábado, cuando las lluvias torrenciales caídas sobre Benidorm y muchos otros puntos de la provincia convirtieron a este centro sanitario en lo más parecido a un río, con agua que iba de un lado a otro de los pasillos, salas y consultas y cuyo nivel llegó a alcanzar una altura de 6 centímetros en el interior del inmueble, según indica el Sindicato de Enfermería Satse.

La situación se prolongó también durante todo el domingo. Y ahora los trabajadores no dejan de mirar al cielo, temerosos de que se acaben cumpliendo las previsiones que apuntan la posibilidad de que la provincia vuelva a sufrir nuevos episodios de gota fría a partir de este jueves, y de que vuelvan a repetir escenas como las que acompañan a esta información.

El centro de salud del Rincón de Loix abrió sus puertas en el año 1987 como consultorio auxiliar, en unos locales que se alquilaron de manera provisional y con el compromiso de la Generalitat de edificar en un breve espacio de tiempo un centro sanitario en condiciones y acorde a las necesidades de un barrio, que en aquella época, se encontraba en plena expansión. No en vano, además de las decenas de edificios que se han levantado en todos estos años, la zona también ha sido testigo de la apertura de numerosos de hoteles, campings y apartamentos turísticos a cuyos clientes también da servicio este consultorio en casos de emergencia.

A lo largo de estos 35 años, y en vista de que las instalaciones se quedaban más que pequeñas para poder asumir toda la actividad del centro de salud del Rincón, las escasas mejoras que se han llevado a cabo en él han consistido en el alquiler de locales anexos al centro primigenio, que obligan a los usuarios y trabajadores a entrar y salir a la calle para ir de un lado a otro, y las inversiones que de un tiempo a esta parte realiza todos los años el Ayuntamiento de Benidorm para intentar parchear los daños más urgentes, como renovar los aseos, crear rampas para mejorar la accesibilidad, reparar filtraciones de agua

Fuentes del Satse han lamentado que las condiciones de estas instalaciones, sumadas al desagüe del agua de las terrazas situadas sobre el consultorio y la incapacidad de evacuación de tanta cantidad de agua, no solo convirtiese el centro de salud en un río sino que, además, provocaron que el agua llegase hasta la zona de descanso del personal y mojase el mobiliario destinado al descanso durante las guardias: catres y colchones en el suelo, ubicados además en una zona sin ventilación ni ventanas, para la correspondiente ventilación, tal y como aseguran desde el Sindicato de Enfermería.

"No se puede permitir que un trabajador que realiza una guardia de 24 horas carezca de un mobiliario adecuado y estipulado por ley y que la Conselleria de Sanidad no acceda a la compra de material de descanso adecuado, con salas pequeñas y sin ventilación, saltándose las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo", critican los representantes sindicales, que también han lamentado que, a día de hoy, "el centro continúa con fuertes olores de desagüe, algo que ya perdura en el tiempo cada vez que llueve, y con goteras continuas, que después de muchos años no se han solucionado".

A juicio del Satse, todo lo relatado anteriormente acaba "mermando notablemente" el trato que se da a los pacientes, provocando una "atención sanitaria deficiente", por lo que exigen a la conselleria que dirige Miguel Mínguez que desbloquee la construcción del nuevo centro de salud.