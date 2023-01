¿Tiene Benidorm los ingredientes perfectos para ser el escenario de un festival que elige al próximo representante de España en Eurovisión? ¿Qué tiene la ciudad que atrae o deja prensados a todos los que la pisan? La capital turística lleva años defendiéndose de los detractores pero también cada vez tiene más adeptos que describen las bondades de un lugar que no deja indiferente a nadie. Todo para al final convertirse en la ciudad que todos quieren; o, al menos, en la que quieren estar y a la que quieren volver los protagonistas del Benidorm Fest.

María Eizaguirre (directora de comunicación de RTVE); Inés Hernand y Rodrigo Vázquez (presentadores del Benidorm Fest); y Miki Núñez y Aitor Albizua (encargados del programa "La Noche del Benidorm Fest") cuentan a INFORMACIÓN cuáles son sus impresiones sobre la ciudad y algo importante: ¿El Benidorm Fest tendría sentido en otro sitio que no fuera Benidorm? Y no solo porque sea el nombre que ostenta.

Algunos de ellos repiten visita a Benidorm tras haber estado en la primera edición del certamen musical celebrada en enero de 2022. Otros es la primera vez que la pisan y parece que ha superado sus expectativas e, incluso, ha acabado con esos tópicos que se han extendido con los años.

"Benidorm es una ciudad acogedora, con un clima maravilloso y con personas que nos tratan con mucho cariño". Así describe María Eizaguirre el municipio. Pero ella ya lo conocía. Lo mismo que Inés Hernand quien lo describe como "un enclave maravilloso" que parte de su propia historia "sobre su formación". Porque la presentadora se ha interesado por conocer Benidorm, o eso al menos se deduce de sus palabras. Sabe de la historia del que fuera creador del modelo Benidorm, el alcalde Pedro Zaragoza, quien para Hernand forma parte de esa "especie de leyenda sobre la que se forma" el municipio. Un "misticismo" de la propia localidad que lleva "en el ADN" y "en todo lo que ocurre" en ella.

Aitor Albizua no conocía Benidorm. Lo reconoce. Pero "ha superado todas las expectativas. Es un flipe". Afirma que "la gente dice muchas cosas sobre ella, pero es un gran show" y eso que "estamos en temporada baja" que se ha roto con "un pico Benidorm Fest". El presentador la describe como una "fiesta y lo que me gusta es la mezcla" que se puede encontrar. "Es alucinante, te lo da todo". Para él es "brillo y es música y porque no seguir perpetuando este icono y símbolo".

Rodrigo Vázquez asegura que su vinculación con Benidorm "es muy musical". Ya venía con su familia de vacaciones cuando era pequeño y después a los diferentes festivales que la capital turística ofrece a lo largo del año. Ahora ha vuelto para presenciar la elección del próximo representante a Eurovisión. Miki Núñez es de los que no conocía el municipio: "Benidorm es Eurovisión". Esa fue su frase a la que siguió el destacar la "diversidad" y que "todo sea muy grande pero que a la vez sea pequeño".

Hernand también fue en esa línea: "Es muy multicultural. No puedes negar toda la presencia diferente que hay aquí". Y para ella es "un destino fantástico y el enclave perfecto para un festival como este". La presentadora se queda "con cada esquina, desde la pizzería más tradicional, hasta los pubs, las playas o comer una buena paella alicantina".

El lugar idóneo para el festival

La pregunta era casi obligada: ¿Es Benidorm el escenario perfecto para el Benidorm Fest? La respuesta general fue que sí. ¿Se podría celebrar en otro lugar? Se podría, pero la esencia quizá no sería la misma. El municipio cuenta con una larga trayectoria musical, no solo porque durante años celebrara el conocido Festival de la Canción, sino porque en muchos locales se puede escuchar música en directo. La ciudad lo lleva en el ADN.

"El Benidorm Fest es único e irrepetible y tiene su lugar aquí, en esta ciudad" que es la que "ha permitido que este sueño, este viaje, llegue más lejos y nos permita soñar", indicó Eizaguirre. Inés Hernand lo tiene claro: "Es el sitio para un festival". Aunque asegura que "hay que poner el ojo en todas partes, y soy partidaria de dar importancia a todas las provincias, es una cosa de Benidorm, dejádselo. Cada cosa tiene lo suyo".

El cantante Miki Núñez destaca que "se haga donde se hada, la música es un lenguaje universal". Pero matiza: "Es cierto que Benidorm ofrece cosas que otras no pueden ofrecer" como la cantidad de alojamientos, un tiempo "increíble" o la variedad de la gastronomía. "¿Se podría hacer en otro sitio? sí. ¿Saldría igual que en Benidorm? No lo sé". Aitor Albizua siguió la misma línea: "Se podría hacer en otro lugar. Pero, ¿sería igual? Probablemente no". Porque "Benidorm le da ese aura, ese 'brilli, brilli' que necesita Eurovisión y en el Benidorm Fest queda muy bien".

Rodrigo Vázquez asegura que el festival "le hace mucho bien a Benidorm; y al mismo tiempo, ese peso de la historia de Benidorm ayuda al festival". Así añade que en España hay ciudades "fantásticas" para este tipo de eventos y cada una "le daría su carácter". Y eso es precisamente "lo que distingue a esta" unido a que "hay una historia con el festival de la canción". Así que es un "gana-gana".

Los cinco son protagonistas junto a otros muchos más del certamen musical que alberga la capital turística estos días y que la ha devuelto a la actualidad no solo nacional, sino internacional. El Benidorm Fest es el festival que quieres, la frase que acuñó Eizaguirre y que se ha hecho famosa. ¿Será Benidorm la ciudad que quieres?