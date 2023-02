El Benidorm Fest está siendo un gran trampolín para talentos emergentes y también para otros artistas que llevaban años en la música y que han visto como su popularidad crecía tras su participación en el certamen musical. Pero parece que aún existe cierto "miedo" en los cantantes españoles con una carrera ya consagrada a ponerse a prueba y pasar por un concurso para ser la candidatura que España presente en Eurovisión. Una "barrera" que empieza a diluirse y se empiezan a escuchar voces que alaban el trabajo que se realiza en el festival e, incluso, se pone sobre la mesa la posibilidad de formar parte de él.

Las primeras en pasar por alto todo tipo de prejuicios fueron las Azúcar Moreno. Ampliamente conocidas y con una larga carrera sobre sus espaldas, en 2022 se "lanzaban a la piscina" y presentaban su candidatura. Como ellas, Varry Brava hacía lo mismo, un grupo que era ya muy conocido en festivales donde no faltaba su nombre. ¿Habrán más que seguirán su ejemplo tras ver cómo ha evolucionado y cómo puede crecer el Benidorm Fest?

Uno de los artistas que han hablado abiertamente de la posibilidad de presentar una candidatura al Benidorm Fest en próximas ediciones ha sido Miguel Poveda. El catalán cuenta con una amplia trayectoria sobre sus espaldas y una consagrada carrera. El artistas es uno de los invitados a la segunda semifinal del festival benidormense junto a Gloria Trevi y Álvaro Soler. Este jueves no tuvo pelos en la lengua para contestar a la pregunta: ¿Se presentaría al Benidorm Fest?

"¿Por qué no? No rechazaría algo así, es un orgullo", indicó en su comparecencia este jueves en la ciudad. "Todo tiene un proceso", alegó tras su respuesta y recalcó que "Eurovisión ha remontado con nuevas fórmulas" como la del festival. Y lanzó un mensaje claro: "Sería interesante que artistas con recorrido nos representaran. De momento, se va por buen camino".

Pero la respuesta que ha dado en Benidorm no es la misma que habría dado hace un año, como él mismo ha explicado. "Hace un año habría dicho que ni muerto, pero ahora mismo diría: '¿Por qué no?". Y, ¿ qué ha cambiado en él en este tiempo? Pues parece ser que su participación en el programa de televisión 'Dúos increíbles' le ha hecho variar sus pensamientos. La experiencia le ha servido para "para derribar obstáculos" y también prejuicios.

Poveda explicó que tuvo dudas cuando le ofrecieron pasar por una "talent show" como el de los dúos, donde también participó Agoney: "¿Qué va a pensar fulanita?, me preguntaba. Pero yo fui a hacer música con la mayor dignidad que puedo, porque las barreras hay que echarlas abajo para no caer en la zona de confort". El cantante explicó que "las barreras nos las ponemos nosotros, no solo la vida. Esos prejuicios hay que desecharlos en la vida y en el arte". Así indicó que precisamente entre lo que para a los artistas está ese "peso" de representar a todo un país y las posibles críticas que se reciben.

Los "miedos" de los artistas más consagrados a la hora de enfrentarse a un festival que funciona a modo de concurso como el Benidorm Fest son muchos. Uno de ellos, si puede afectar a su carrera, sobre todo, si el resultado conseguido no es el mejor o el esperado. Poveda fue claro: "Puede pasar que no ganes, pero tu trayectoria sigue". Su objetivo no sería otro que "hacerlo lo mejor posible" en el caso que llegara a representar a España en Eurovisión y "dejar a mi país en el mejor lugar posible".

A su lado estaba Gloria Trevi. La conocida artista mexicana animó a los artistas a participar en proyectos pioneros como Benidorm Fest "porque triunfar es más importante que ganar". Además explicó que "estoy segura de aquí ha habido canciones que han quedado segundas o terceras, pero han llegado al corazón de la gente y les han puesto los pelos chinitos. Eso es triunfar". Y de eso ella sabe mucho.

El Benidorm Fest celebra en 2023 su segunda edición. El éxito de la primera el pasado año y cómo ha relanzado las carreras de algunos artistas que ya formaban parte del panorama nacional y eran conocidos y la de otros que estaban en el lado contrario ha sentado la base para que muchos se planteen que quizá no es tan mala idea ser participe del festival para elegir al próximo representante en Eurovisión. Pero aún queda mucho camino por hacer. De hecho, la organización ha "tentado" a algún artista consagrado más para que se presentara al certamen sin recibir respuesta.

Pero parece que las cosas pueden cambiar. El público está ansioso de ver a uno de sus artistas preferidos en Eurovisión pero también de verlos cómo sudan la camiseta en el Benidorm Fest. Así lo han hecho saber en redes sociales estos días como también lo hicieron el pasado año. Y a la ya eurovisiva Ruth Lorenzo la pusieron en un aprieto en los conciertos del Euroclub del pasado miércoles: "Ruth a Eurovisión, Ruth a Eurovisión".

¿Qué contestó ella? "Yo no mando, manda la rubia, preguntádselo a ella", refiriéndose a María Eizaguirre, la directora de comunicación de RTVE. ¿Qué hizo esta última? Picarla: "Tú preséntate". Lorenzo lanzó otra: "¿A que me presento? Ponme un micrófono mañana, que me presento". Todo ello con el público de fondo pidiéndole "que vuelva, que vuelva".

Estos días también se han pronunciado otros cantantes. A Leo Rizzi se le hizo la misma pregunta: ¿Has pensado en presentarte al Benidorm Fest? A lo que contestó que "aún no lo he pensado, quizá más adelante, quién sabe". El Benidorm parece que engancha a todos porque los cinco primeros eliminados tampoco dijeron que no a volver al certamen.

Poveda apuesta por la diversidad en las canciones

La pregunta sobre qué le parecía que hubiera dos propuestas con una base flamenca entre las candidaturas de este año. Miguel Poveda mostró "alegría" de que hayan "elementos flamencos" en el Benidorm Fest porque "nos libra de prejuicios. Es bonito que se incorporen". Pero mostró sus dudas de qué podría suponer el "cante puro" en Eurovisión y recalcó que "somos más diversos que todo eso y en la diversidad está lo atractivo". Alegó que no se trata de "defender géneros" sino de que "quien nos represente tenga todos los elementos para hacerte ganar".