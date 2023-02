13:26

Miguel Poveda "nunca rechazaría" ser un aspirante del Benidorm Fest

Preguntado por su posible candidatura en futuras ediciones del Benidorm Fest, el artista de 49 años ha sido claro: "no me lo han ofrecido, yo nunca rechazaría una oferta así". "Sería bonito que artistas con recorrido también nos representaran. Si me lo propusieran ahora mismo diría: ¿por qué no?", añade.