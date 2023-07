Como si de una película se tratara, Enrique Ortiz tendrá una segunda parte con la estación de autobuses de Benidorm. El pleno ha aprobado la adjudicación del contrato de este complejo arquitectónico a una de las mercantiles del empresario alicatino después de que fuera el único licitador que concurrió al concurso público convocado por el Ayuntamiento; y lo hará 20 años después de que hacerse con la concesión por primera vez y tras años de problemas y mala gestión.

La adjudicación contó con los votos a favor de los 16 concejales del gobierno del PP y el del concejal de Vox y la abstención de los ocho ediles del PSOE tras un debate en el que los populares y socialistas se echaron las culpas de no haber hecho nada en años para solucionar el problema de la estación de autobuses cuando han estado en el gobierno.

El paso dado este lunes supone el fin a un limbo legal que se inició en 2012 cuando el Tribunal Supremo ratificaba una sentencia del TSJCV de 2007 en el que se anilaba la adjudicación que el Ayuntamiento hizo hecho a Enrique Ortiz en 2003 para construir la terminal. Todo debido a las enormes modificaciones que el constructor realizó sobre el proyecto inicial. De hecho, este nueva adjudicación da cumplimiento a dicho fallo judicial.

Así lo explicó la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó que la aprobación se ha producido a la vista de la propuesta realizada por la Mesa de Contratación, que estimó que la oferta del licitador se ajustaba a lo estipulado en el Pliego de Clausulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, aprobados el pasado 29 de mayo por el pleno, con los votos a favor de PP y PSOE. Antes de eso, cuatro técnicos del área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm emitieron un duro informe que, prácticamente, echaba por tierra la propuesta realizada por la empresa del empresario para explotar este servicio público, aunque finalmente la mesa de contratación sí hizo la propuesta que ha sido aprobada este lunes.

La adjudicación del nuevo contrato llega a la tercera tras dos intentos del Ayuntamiento. El primero quedó desierto y el segundo fue un negociado sin publicidad. El tercero, el que sí ha dado resultado, contó con una amplicación a 40 años del contrato (los primeros eran por poco más de 26 años) en tres lotes ya planteados: el servicio de autobuses por 516.647,32 euros; 9,1 millón de euros el centro comercial y la planta dos del aparcamiento; y 14,9 millones de euros el hotel y la otra plante de parking.

En total, esos 24,5 millones que el Ayuntamiento contabiliza como lo que queda por amortizar de la estación y que será con lo que tendrá que indemnizar a Ortiz. En este caso, no habrá que hacerlo al ser el mismo licitador. En el pleno de este lunes se ha indicado que la oferta del licitador estipula los cánones de explotación igual que lo recogido en el pliego y un canon de explotación anual del 2% de los ingresos brutos anuales para el primer lote; del 1% de los ingresos brutos anuales para el segundo; y de 1,2% de los ingresos brutos anuales para el tercero.

Pero el debate plenario fue mucho más allá del tema de la estación sino que las críticas del PSOE centraron parte de la discusión con el PP en el empresario alicantino y la relación de este con los gobiernos locales que han pasado por el Ayuntamiento. Porque ambos partidos se echaron la culpa de que el problema de la estación de autobuses de Benidorm y el abandono que ha sufrido en los últimos años con una mala imagen para la ciudad.

Caselles explicó que "nuestro grupo nunca se ha sentado con el empresario de la estación mientras que el gobierno socialista sí lo hizo". Ha recordado que en mayo 2015 había un expediente ya finalizado para ir a pleno, "pero el gobierno socialista de entonces no fue valiente y hemos sido nosotros quienes, para cumplir la sentencia, hemos seguido con el trámite". La edil ha afirmado en varias ocasiones que "ni el alcalde, ni yo como concejal de Urbanismo o Contratación nunca participamos en las comisiones paritarias, por lo que no podemos permitir que se deje ninguna duda sobre este expediente, que tiene el visto bueno de todos los informes".

La portavoz popular criticó que el PSOE “diga que los pliegos están hechos a medida cuando ellos votaron a favor. En todo este asunto solo han puesto palos en las ruedas". La alternativa "es dejar desierta la licitación e indemnizar al licitador con 24,5 millones de euros. Este gobierno velará por el cumplimiento integro de los pliegos. Ténganlo por seguro", zanjó.

Pero enfrente encontro a unos socialistas que echaron la vista atrás para hablar de la estación. El concejal del PSOE, Sergi Castillo, apuntó que es "un día triste" para la ciudad, porque "un delincuente confeso, un empresario corrupto" estará al frente de este servicio, y porque este mismo empresario "se ha reído de toda la ciudad, de siete corporaciones locales, ha burlado la ley y ha conseguido que, después de humillarnos, hoy estemos, -estén- ustedes aquí dándole las gracias".

Aseguró que así termina "su burla a Benidorm" y recordó algunos "hitos de este caso durante 21 años". Según Castillo, "Ortiz recibió el encargo de este ayuntamiento para hacer un parking, 500 metros cuadrados para cafetería y oficinas, y un pequeño hostal de 6 habitaciones. Pero como no le resultaba rentable, decidió hacer otra cosa, lo que le dio la gana. Sin proyecto, sin permisos… y con mucha cara dura".

El edil del PSOE se refirió al empresario "como financiador del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las nacionales de 2008", y relató "grabaciones policiales que forman parte de los sumarios en las que demuestra su carácter insaciable". Según Castillo en ellas se "habla de amaños en contratos y de regalos a políticos" e hizo referencia al "exalcalde del PP, Manuel Pérez Fenoll, quien recibió un reloj valorado en 24.000 euros, que según él devolvió"; unas palabras que el PP pidió que rectificara. Además añadió que de los años 2002 a 2005, el empresario "se paseaba por el Ayuntamiento de Benidorm como si fuera su cortijo y en algunas dependencias le ponían alfombra roja". Durante su intervención además el socialista mostró algunas fotografías antiguas de Ortiz.

Ante esto, el alcalde Toni Pérez tomó la palabra para reprocharle su actitud e indicó que "ha llegado a la política para hablar de su libro". Recalcó que "sus dos intervenciones no se han ceñido a nada del punto y nadie le ha parado. Su novela está llena de falsedades". Además el recordó que "ha ibviado que trabajó en este Ayuntamiento para el PSOE" en 2014-2015 y recordó lo dicho por Caselles, que los socialistas de entonces no llevaron finalmente a pleno el expediente de la estación de autobuses.

Medios para hacer cumplir el contrato de la estación

Castillo cabó por exigir al ejecutivo local que "ponga todos los medios necesarios para hacer cumplir al adjudicatario con todas sus obligaciones" y que la estación se ponga en marcha "lo antes posible en perfectas condiciones". Así agregó que "tenemos que estar vigilantes. No nos podemos fiar de un empresario corrupto insaciable porque su reputación la avala. Se ha reído de nosotros y ha humillado a la población de la ciudad", indicó el edil del PSOE.

Ademas pidió disculpas en nombre propio y del grupo socialista por la "mala gestión de la estación" y emplazó a Caselles y al propio alcalde a que "pidan disculpas a la ciudadanía y hagan autocrítica". La concejala de Urbanismo respondió: "Deben perdir disculpas porque son culpables de llegar a 2023 sin cumplir una sentencia de 2007. Dieron un paso al lado y lo dejaron sobre la mesa" en 2015.

Por su parte, el concejal de Vox, Miguel San Martín, intervino para indicar que "lo que hacen es culpabilizarse unos a otros por 20 años de historia de la estación de autobuses" y que desde su grupo "lo que queremos es mirar al futuro por los ciudadanos de Benidorm".

Sin nuevo pliego para el contrato de parques y jardines

El pleno, con los votos de PP y Vox, aprobó la continuidad del contrato de servicio de mantenimiento de los jardines públicos de Benidorm en los mismos términos recogidos en los pliegos de condiciones del momento de la adjudicación, por un importe anual de 1.198.480 euros. La actual concesión ha caducado agotando los cuatro años de contrato además de los dos de prórroga por lo que se realizado este trámite.

El concejal de Parques y Jardines, José Ramón González de Zárate, explicó que el hecho de dar continuidad al contrato del servicio "no obedece a que no queramos tener el pliego de condiciones nuevo o que nos hayamos retrasado, sino que hay cuestiones muy importantes de ciudad que han de ser muy estudiadas por los técnicos para que se ajusten a la realidad de Benidorm". El edil agregó que "en septiembre u octubre podremos tener el pliego redactado y la intención es aprobarlo en pleno antes de finalizar el año para comenzar la licitación". Así añadió que hay "muchos aspectos nuevos y espacios verdes de nueva creación" que han de ser incluidos y actualizados en los pliegos "y en eso están los técnicos ahora mismo". Como por ejemplo el parque de la Séquia Mare o el Moralet pero también proyectos que vendrán como la renaturalización del barrio Els Tolls o el parque en la antigua cantera del Rincón de Loix.

El PSOE criticó en este punto que no se haya licitado ya el contrato nuevo y que "parece que acaban de aterrizar y ahora se dan cuenta de esas nuevas zonas verdes", indicó la portavoz socialista Cristina Escoda. Recalcó que ahora todos esos gastos "se están asumiendo fuera de contrato a precios de mercado" y que el PP no ha sacado ya a licitación la nueva concesión por "falta de interés y de trabajo". Con todo indicó que "estamos expectantes a ver a cuánto asciende el nuevo pliego" con la incorporación de todas las nuevas zonas.

Por su parte, el edil de Vox alegó que el mantenimiento de las zonas verdes es "de vital imporancia" y "no hay más remedio que prorrogar el contrato". Aunque pidió al gobierno que "no puede seguir ocurriendo" que haya que prorrogar contratos por no tener la licitación en plazo.

Más asuntos

El pleno aprobó con los votos de PP y Vox la adenda al convenio urbanístico del Plan de Reforma Interior Dotacional del PAI PP 2/1 Poniente, relativo a la parcela destinada a la construcción de una pista de atletismo, que fue declarada de interés social. El urbanizador deberá acometer la transformación física y explanación de la parcela para adecuarla y que se pueda desarrollar allí la pista.

Esta instalación se sufragará con la compensación económica en concepto de cesión de suelo dotacional y del aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento derivado del PRI por valor de 1.502.490,99 euros y de otros dos Planes de Reforma Interior de Poniente. El convenio señala también que las obras de construcción de la pista, dado que excede de las obligaciones del agente urbanizador recogidas en la adenda, "van a ser licitadas por el Ayuntamiento una vez hayan finalizado las obras de preparación del terreno en la parcela afectada", indicó Caselles.

También se ha aprobado la modificación inicial del artículo 10, párrafo tercero, del Reglamento de Régimen Interno del Consejo Vecinal, en lo que atañe exclusivamente a la composición de las comisiones técnicas, después de la Comisión de Medio Ambiente y Limpieza Viaria, se adicionará Comisión de Participación, Estudio y Análisis Reglamento, Normativo y Procedimental’. También ha salido adelante por unanimidad el convenio expropiatorio por mutuo acuerdo de una parcela para el desarrollo de la obra del Vial Discotecas.

Con los votos de PP y PSOE y la abstención de Vox se ha aprobado igualmente el Plan Estratégico Zonal de Bienestar Social de Benidorm 2023-2026. Por último, en la misma sesión se ha aprobado por unanimidad el inicio del procedimiento de concesión de distinciones y condecoraciones por la Generalitat, felicitaciones públicas, a los policías locales de Benidorm, Javier Jiménez Simarro y Jesús López Moreno, por su intervención el pasado 20 de junio cuando asistieron un parto en la vía pública, debido a la premura con la que se produjo el alumbramiento, asistiendo a madre y bebé hasta la llegada de los servicios sanitarios y posterior traslado de ambos al centro hospitalario.