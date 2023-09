Más de 100 días desde que el PP se hizo con el gobierno de Benidorm. Un periodo en el que se enumeran las primeras impresiones al frente del Ayuntamiento y en el que la oposición también describe cómo ha sido la actividad de su oponente político en ese tiempo. Un balance que en la capital turística ha provocado un nuevo rifirrafe político entre el ejecutivo del PP y el PSOE en la oposición que asegura que el gobierno de Toni Pérez ha incurrido ya en 10 "grandes incumplimientos" poco más de tres meses después de las elecciones. Los populares contestan que no se puede cumplir un programa electoral de cuatro años en 100 días.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, criticó esas promesas incumplidas del PP en este corto espacio de tiempo. "Después de las elecciones, Toni Pérez y el PP se han quitado la careta. Se han olvidado de sus promesas y de su talante para mostrar su verdadera cara. Si continúan a este ritmo podríamos hablar claramente de fraude electoral", afirmó. El PSOE en la oposición ha hecho una lista de aquellos puntos del programa electoral que el PP aún no ha cumplido desde las elecciones del pasado mes de mayo, entre los que estarían haber subidolas tasas como el "recibo de la basura que va a incrementarse un 32% el próximo año, o la subida de hasta un 1.150% en el abono para participar en procesos selectivos".

Según Escoda, ha habido recortes en inversiones y servicios como la "supresión del servicio de refuerzo de limpieza en los colegios y edificios públicos, dejar sin autobuses hasta final de año a los clubes deportivos de la ciudad, reducir a la mitad las ediciones del bono-consumo, o el anunciado 'sablazo' del capítulo de inversiones para el 2024 que pasará de los 61 millones de este año a tan solo 5 millones de euros". Otro de ellos sería la "incapacidad del gobierno popular de aprobar los presupuestos del 2023 a pesar de su mayoría absoluta y de que el alcalde asegurase a principios de año que se aprobarían pasadas las elecciones para no condicionar a la siguiente corporación municipal".

La portavoz indicó que "tampoco han sido capaces de licitar, tal y como se cansaron de anunciar durante meses, ninguna de las grandes contratas caducadas como el servicio de limpieza viaria y recogida de basura, el de parques y jardines, el de limpieza de edificios públicos, o el de alumbrado y red semafórica". Y en cuanto a proyectos, "tampoco se sabe nada" de los "ascensores para conectar el yacimiento del Tossal, la faraónica reforma de la plaza de toros, la pista fantasma de atletismo de Poniente, o la segunda fase de la venida Mediterráneo".

En este apartado, Escoda ha alertado de que muchos de estos proyectos "faraónicos" están en el aire y se pueden quedar sin los millonarios fondos europeos de la EDUSI: "Después de mucho preguntar en comisiones informativas sobre el estado y plazos de ejecución de las obras con subvención de la EDUSI, ahora nos enteramos que el Ministerio ha advertido al Ayuntamiento que tiene poco más de tres meses para ejecutar 17,4 millones de euros de estos proyectos o perderá las ayudas de Europa que ascienden hasta los 10 millones".

Además enumeró que no se ha abierto el Aula del Mar situada en primera línea de la Playa de Levante: "Fue el propio alcalde quien a mediados de marzo aseguró, durante una visita a las obras, que este espacio cultural sería una realidad en dos meses" y "estamos casi en octubre y sigue cerrada a cal y canto". Escoda también se refirió a la "construcción de viviendas de protección pública en alguno de los planes parciales en desarrollo" o de las "cientos de viviendas de titularidad municipal que prometió el alcalde en campaña no hay ni proyecto disponible ni fecha prevista para su construcción".

La estación de autobuses o la "doble moral del gobierno del PP con la defensa del medio ambiente", también estaría en las listas unido a un "incumplimiento que llegó en tiempo récord": pocos días después de las elecciones se desveló que Benidorm no sería Capital Cultural de la Comunidad Valenciana, "a pesar de vender por activa y por pasiva que era una propuesta triunfadora".

El PP responde: "No se puede hacer en 100 días un programa de cuatro años"

El gobierno popular no ha tardado en responder a los socialistas: “El PSOE miente a sabiendas; no se puede hacer en 100 días un programa de cuatro años”. Así lo ha descrito la portavoz del PP, Lourdes Caselles, quien añadió que respondió punto por punto a esos "incumplimientos" de los que les acusan los socialistas.

En cuanto a la subida de tasas por los procesos selectivos, la edil ha recordado que "lo que se ha hecho es adaptarla y actualizarla al coste del servicio que suponen esos exámenes y por debajo incluso de lo que cobran otros municipios. Esas tasas estaban obsoletas y no cubrían el servicio". También ha aludido a la supuesta subida de la tasa de la recogida de residuos sólidos, sobre la que el PSOE afirma que será de un 32%. “Eso hay que verlo todavía” ha afirmado, pero ha dejado claro que el aumento deriva “del gobierno de Ximo Puig en la Generalitat y las obligaciones y medidas que nos impuesto desde el gobierno del PSOE con la nueva Ley de Residuos, por lo que estamos obligados a cumplir dichas exigencias”.

La portavoz ha respondido también a la acusación de que no se han licitado los grandes contratos municipales y ha señalado que en ese punto que “hemos llevado al pleno prórrogas para terminar los pliegos de condiciones y el PSOE siempre se ha opuesto. Están en contra de todo y no aportan nada”. De igual forma, la edil se ha mostrado sorprendida por el hecho de que el PSOE exija el cumplimiento de lo que denominan “grandes proyectos electoralistas” como los ascensores en el Tossal, la plaza de toros, la pista de atletismo, las viviendas sociales o la segunda fase de la avenida del Mediterráneo. “Las propuestas electorales son para cumplirlos hasta 2027, no en los 100 primeros días” ha sentenciado.

Así, con respecto a los ascensores del Tossal ha indicado que “estamos pendientes de una subvención y el PSOE lo sabe”. Sobre la plaza de toros, “se está trabajando duro para adaptar el proyecto a la realidad de incrementos de precio e inflación actuales y estamos en ello. No se ha incumplido”. Acerca de la pista de atletismo, Caselles ha reiterado que el grupo socialista “ha votado en contra de la misma, aunque podemos asegurar que irá adelante pese al PSOE” y ha incidido en que fue el gobierno de Ximo Puig el que puso todas las trabas posibles con respecto al lugar donde debían ir las tierras de desmonte de esa parcela”.

La portavoz local se ha referido asimismo a las actuaciones de la EDUSI y ha señalado que “los socialistas han votado en contra de las modificaciones presupuestarias para acometer y adecuar esos proyectos. Nunca se preocuparon por la EDUSI, así que no deberían reprochar nada”. En materia de actuaciones también ha citado el Aula del Mar, que el PSOE lamenta que siga cerrada. Caselles ha precisado que “la obra está terminada pero no la hemos recepcionado”. “Se está trabajando en ello” ha apuntado.

En relación a la no construcción de viviendas de protección pública en planes parciales, la portavoz ha insistido en que “ahora solo está en marcha el de Ensanche Levante y está pendiente el proyecto definitivo porque la conselleria de Medio Ambiente tardó años en darnos la evaluación ambiental. Y es allí donde van a ir las viviendas sociales porque es el único plan parcial en desarrollo”. “Que dejen de mentir” ha instado al grupo socialista.

De la misma firma se ha mostrado contraria a la afirmación de que el gobierno local no defiende el medio ambiente y de ahí que haya indicado que “somos pioneros en el plan de adaptación al cambio climático y el primer municipio de la Comunidad en ese sentido”. En este punto, la edil ha negado que se vaya a revisar el PORN de Serra Gelada -aprobado por el Partido Popular en 2005 gobernando tanto el Ayuntamiento como la Generalitat, para restarle protección, como afirmaron los socialistas. “Siguen mintiendo. Lo que se habló es que ese PORN se tenía que haber revisado hace 10 años y que se hablará con los municipios implicados y que todos de la mano efectuarán esa revisión para adaptarlo a las necesidades actuales”.

Por último, ha hecho referencia a dos asuntos también criticados por el grupo socialista. Por un lado, la no capitalidad cultural de Benidorm. “Eso es algo que nosotros no decidimos. Nos tienen que proponer y designar. Y fue la anterior conselleria la que no lo hizo” ha aseverado. Y por otra parte, con respecto al transporte de los clubs deportivos ha aclarado que “no se ha quitado la ayuda, sino que los clubs, nosotros les permitimos la gestión directa de forma autónoma de esos recursos municipales, ya han gastado las partidas asignadas. Se les dio lo que estaba en los presupuestos y ya la han agotado”. “Vuelven a mentir de nuevo porque el Ayuntamiento ha cumplido” ha zanjado Caselles.