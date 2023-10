La Casa de la Música de La Vila Joiosa es uno de los proyectos más esperados por los colectivos que se dedican a esta disciplina. Tener un espacio dedicado a este arte es una promesa que lleva sobre la mesa ocho años y que parece que irá para largo. Porque el Ayuntamiento tendrá que arrancar de nuevo el expediente para la redacción del proyecto de esta actuación después de que la empresa a la que se adjudicó este cometido "no lo haya presentado" al consistorio.

Así lo desveló el alcalde popular Marcos Zaragoza quien explicó que "la empresa a la que se le adjudicó el contrato para que redactase el proyecto de la Casa de la Música no ha presentado dicho documento en el período establecido". La empresa disponía de 5 meses para entregar la redacción del proyecto, cuyo plazo finalizó el día 10 de octubre y, a día de hoy, "no se tiene constancia de que el proyecto haya sido presentado en el Ayuntamiento por registro de entrada ni por ningún otro medio, por lo que, transcurrido el plazo, se podría entender que ha habido un desistimiento de la empresa, ya que no ha cumplido el contrato que se le adjudicó".

El 19 de septiembre de 2022, el Ayuntamiento de Villajoyosa publicó la licitación para la redacción del proyecto de la Casa de la Música. Este proyecto llevaba aparejado, además del habitual pliego de condiciones administrativas y prescripciones técnicas, una memoria y programa de necesidades que marcaban los usuarios que albergaría la instalación y las condiciones mínimas exigibles, como el tamaño de los habitáculos, aulas o fondos de escenario.

Además, la licitación también se acompañaba del preceptivo documento de carácter arqueológico, dado que el espacio que escogió el anterior gobierno local para albergar la Casa de la Música se asienta en una parcela donde está documentado el yacimiento arqueológico de Barberes Sur. Dicha parcela se incluyó en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 2001 como Área de Protección Arqueológica por la existencia de un asentamiento romano de los siglos I y II d.C., con restos de actividad industrial.

Compromís preguntó sobre este asunto en el pleno para saber la situación del proyecto y el gobierno local ha explicado la situación. En términos administrativos, todo el proceso de licitación que se inició el 19 de septiembre de 2022 "queda en saco roto" y se tiene que "reiniciar" lo que conlleva una "nueva redacción o modificación de los actuales pliegos de condiciones, el respeto a los plazos legales, el estudio de ofertas y nueva adjudicación". Así, el alcalde indicó que "hemos perdido el tiempo porque las cosas no se han hecho bien", en referencia al anterior equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Gent per La Vila que fue quien inició el proceso administrativo.

"La Casa de la Música es un fracaso absoluto. Ahora tenemos que empezar de cero y esperamos tardar menos de 8 años", indicó para añadir que "el Ayuntamiento tiene parte de responsabilidad en este procedimiento" que se inició a mediados de 2021, "en el que hemos perdido tiempo, dinero y recursos".

El PSOE pide sancionar a la empresa

Ante las explicaciones dadas por el gobierno del PP, el PSOE ha respondido que "cumplió con la palabra dada de iniciar el procedimiento de adjudicación del proyecto de construcción de la Casa de la Música tal y como llevaban en su programa electoral". Así esperan que el actual alcalde "tome cartas en el asunto personalmente y que se pida responsabilidades a la adjudicataria y que, en caso de no cumplir con el proyecto, se le sancione conforme a la ley".

Los socialistas recordaron que el proyecto fue adjudicado por la cantidad de 126.662,18 euros más 26.599,06 de IVA, firmándose el contrato el 9 de mayo de 2023 con un período de ejecución previsto en el pliego de 5 meses. Isabel Perona, anterior concejala de Cultura ha explicado que "el anterior equipo de gobierno dejó todo el procedimiento preparado y que, después de cinco meses el PP no se ha preocupado lo más mínimo del proyecto de la Casa de la Música, contestando en el Pleno que no sabía el motivo por el cual no se ha presentado en tiempo y forma".