Los recibos con la nueva tasa de basura llegan a los vecinos de Benidorm: "Me descalabra el mes"

Era una subida anunciada, pero no es lo mismo saberlo a verla plasmada en un papel. El incremento de la tasa de recogida de basura de Benidorm ya es una realidad con la llegada de los recibos para abonarla dentro del periodo voluntario. Los vecinos pasan de pagar 112,74 euros al año a 193,72 euros, cerca de 81 euros más por vivienda. "Me descalabra el mes" o "se han quedado cortos" a modo de ironía son algunas de las reacciones que ha provocado en los vecinos.

Como ya publicó este diario, el pleno aprobó en octubre la propuesta del gobierno local de incrementar un 72 % la tasa de basura a los vecinos y negocios de Benidorm. El Ayuntamiento recaudaba 10,5 millones de euros por la misma hasta ahora; este año serán 18,1 millones para hacer frente al servicio de recogida de residuos de la ciudad. Los vecinos protestaron en aquel momento porque, además, también se dio luz verde a subir un 23 % el IBI. Ambas subidas indignaron a los vecinos que incluso organizaron en noviembre una concentración para rechazar el cambio en la ordenanza municipal.

Las viviendas pasan a pagar 193,72 euros. En el caso de los hoteles, la normativa municipal actual recoge que pagan por habitación; por tanto, un hotel de 200 habitaciones que abona un recibo de 7.979,2 euros ahora tendrá que pagar 13.724 euros con el incremento. Además, se suma que cada alojamiento que tenga comedor paga cerca de 380 euros más que pasarán a ser cerca de 845 euros. En hostelería, los locales de menos de 100 metros cuadrados pagaban 803,604 euros que serán ahora 1,382 euros; los comercios pasarán de un mínimo de 304 euros que pasaría a 522 euros.

Ahora, pasados cinco meses y con la llegada de los recibos, los residentes vuelven a mostrar su descontento. "Ahora es una realidad y hay que hacer frente a ello", explica un vecino a este diario. El periodo de pago arrancó el 5 de marzo y será hasta el 10 de mayo. Algunos han visto ya sus recibos, otros no quieren ni entrar a mirar si ya ha llegado o esperan que llegue en unos días. Pero al final, todos deberán hacer frente al pago y más caro que el pasado año.

Pancartas en la concentración de noviembre contra la subida del IBI y la basura. / David Revenga

Arancha Sánchez es hostelera. Su recibo pasa de cerca de 800 euros a más de 1.300: "Voy a preguntar si hay alguna bonificación o ayuda", indica. A su negocio, como a cualquier otro, "me descalabra el mes" esos cerca de 500 euros de más por la tasa de basura. En su caso, en su vivienda donde vive de alquiler, "por ahora no pago la basura pero igual me la empiezan a cobrar ahora", apunta. "Y luego vendrá el IBI", se lamenta.

Inquilinos que pagan la basura

Ella como inquilina no paga esa tasa pero hay otros que sí: "Yo sí pago la basura en el piso de alquiler en el que vivo. El casero aún no me ha dicho nada, pero me llegará el momento de pagar con la subida incluida. Es lo que hay", indica Jorge Pérez. El residente afirma que "a ver si los políticos miran un poco más por el alquiler para los jóvenes", como es su caso.

Preguntar por la subida de la basura es ver cómo algunos vecinos se sonríen y tiran de ironía. "Una alegría vamos", apunta María Dolores Prada. "No me parece bien que se haya subido tanto. Basura, comunidad, IBI... y el sueldo todo para pagar y comer lo justo". Isabel Pérez apunta a que "de golpe es mucho" y habrá familias a las que les cueste afrontarlo. "Me parece mal. Aun si se revierte en que Benidorm esté más limpio o mejor, pero aun así es mucho".

Otro residente de Benidorm asegura que "me parece una barbaridad lo que se va a pagar este año" y afirma que "los impuestos no van a parar de subir porque nunca tendrán bastante en el Ayuntamiento. Da igual quien gobierne. No saben gestionar". Como él, otros critican que los "problemas" de la administración local siempre "recaen en el bolsillo de todos".

Los vecinos tendrán que afrontar ahora la subida de la tasa de basura que se une al pago de otros impuestos como el de vehículos. Más adelante, será el turno del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para el que el gobierno local también aprobó una subida en octubre, en este caso, del 23 %. Así, una casa con un valor catastral de 100.000 euros tendrá que afrontar un recibo de 820 euros frente a los 667 actuales. Aún queda tiempo para ese momento.

