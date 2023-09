La nueva consellera de Justicia, Elisa Núñez, de Vox, se ha estrenado esta mañana en las Corts Valencianes con una primera intervención en la que ha prometido proteger "a todas las víctimas sean del sexo que sean". La titular del área ha cargado duramente contra el Botànic por considerar que ha hecho una gestión de "parches" frente a las "soluciones" que plantea el nuevo Consell y por "utilizar a las mujeres como coartada para sus delitos".

Pese a hacer mención a Emergencias, Justicia e Interior, la violencia de género ha sobrevolado toda su intervención. La de Vox se ha referido a este término como "violencia doméstica" como ya hizo su conselleria en redes sociales ayer y ha prometido que potenciará la red de oficinas de asistencia a las víctimas del delito especialmente vulnerables "en función de sus necesidades sean menores, víctimas de violencia doméstica o mayores". "Todas las víctimas son iguales", ha sentenciado.

Además, ha criticado que la "izquierda radical" (como se ha dirigido al PSPV y Compromís durante toda su intervención) está "obsesionada con el género, pero protegeremos a todas las víctimas sean del sexo que sean. Ampliaremos a todas las victimas y daremos los servicios que ahora se prestan solo a una parte de ellos. No les permitiremos que hagan politica con el sufrimiento de las mujeres", ha señalado Núñez, quien también ha mencionado a las víctimas del terrorismo.

"No permitiremos hacer mártires a los asesinos y opresores de los martirizados ni que sus amigos que se llenaban las manos de sangre y metralla se salgan con la suya". Unas declaraciones que han provocado que la oposición pidiera la retirada de estas palabras, algo a lo que Núñez se ha negado en un ambiente bronco que ha permanecido durante toda la sesión.

Ley de coordinación de emergencias

Por otra parte, se ha comprometido a mejorar las infraestructuras judiciales "sin terminar" (se compromete a crear una nueva sede de juzgados en Orihuela y anuncia el desbloqueo para una nueva ciudad de Justicia en Torrent) e impulsar la mejora salarial de los funcionarios de Justicia así como la creación de nuevas plazas para acabar con la temporalidad.

En materia de incendios ha prometido mejorar la prevención con el pastoreo extensivo y la limpieza de los montes y ha agradecido a los cargos del Botànic que extendieron sus responsabilidades hasta hace unas semanas durante el verano. En este sentido, anunció una Ley de coordinación de emergencias "que garantice derechos salariales y posicione los servicios de emergencias como referencia mundial y ejemplo de gestión absoluta".

Asimismo, Núñez ha detallado que defenderán y protegerán los bous 'como seña de identidad fundamental' "una demanda que ha de ser escuchada con seguridad y libertad y trabajaremos con Cultura y Agricultura para que la tradición perviva".

Subsecretario destituido

La consellera Núñez ha agradecido al subsecretario destituido por estar condenado por violencia de género en 2011 y ha matizado que si decidió apartarlo es porque se había "ocultado un delito penal" ya ha detallado que actuaron con "rapidez, eficacia y coherencia". Asimismo, ha aprovechado para denuncia la "hipocresía de la izquierda. Aquellos a quienes se les llena la boca hablando de reinserción y quiere cancelar la vida de hace años de un subsecretario por algo que ya pagó. El crimen para la izquierda es que el subsecretario sea de Vox". Unas palabras que han venido seguidas de abucheos por parte de la oposición.

La intervención de la consellera no ha estado exenta de críticas y muy duras reacciones por parte de la oposición. El diputado Jesús Pla, de Compromís, le ha preguntado a Núñez si piensa lo que dijeron algunos cargos de su partido (en referencia a José María Llanos) de que la violencia de género no existe y ha señalado que el 85 % de las usuarias de las oficinas de atención a víctimas son mujeres. "Sí ha nombrado las oficinas de las víctimas del delito pero no ha dedicado ni una palabra a las oficinas de atención a las muejres víctimas de violencia de género". Por último, ha señalado que siempre "nos encontrará en frente de cualquier retroceso. Estaremos vigilantes"; ha señalado.

En la misma línea se ha expresado la diputada Alicia Andújar, del PSPV; que ha criticado que "no tienen proyecto para Justcia, que no merece ni un punto de los 50 que tiene el pacto de gobierno del PP y Vox". Andujar tambieén ha criticado duramente a Núñez y le ha espetado que "nohable de feminismo cuando la orpuesta de su partido era que un maltratador presidiera la Comunitat Valenciana", en referencia a Carlos Flores Juberías, de Vox, ahora diputado en el Congreso por Valencia.