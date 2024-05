Vox amenaza a los técnicos de Burriana por filtrar la censura a Barbie para la biblioteca local

"Me iba a poner de rosa, pero me daba miedo que me censuraran por ser el color de Barbie". El comentario de la diputada socialista Mercedes Caballero desde la tribuna no tenía nada que ver con el punto que se debatía, pero ha mostrado pero ha mostrado que uno de los asuntos que ha marcado el inicio del pleno de las Corts estaba en la polémica del Ayuntamiento de Burriana, para el que Jesús Albiol, diputado autonómico de Vox y concejal de Cultura, ha rechazado la compra de las películas de Barbie y '20.000 especies de abejas' para la biblioteca municipal propuestas por los técnicos municipales, con cruce de interpretaciones sobre si es "censura".

Así, PSPV y Compromís han calificado esta acción de "censura" y consideran que detrás de la negativa de compra de estas películas por parte del consistorio castellonense está la temática de ambas, de contenido feminista y de diversidad sexual. Es más, socialistas y valencianistas han criticado no solo a Vox sino que han señalado al PP porque es quien tiene la alcaldía en este consistorio y que si Albiol ha llevado a cabo esta "censura" es porque se lo permiten los 'populares'.

No obstante, no ha opinado lo mismo el concejal responsable. "No comprar todo no es censura", ha defendido el diputado autonómico de los voxistas y titular de las competencias de Cultura en el Ayuntamiento de Burriana. Según ha explicado, le llegó una propuesta por parte de los técnicos municipales para comprar estas películas para la biblioteca, pero que él las rechazó, algo que ha defendido, "entra dentro de la normalidad" y ha justificado su rechazo en que "el valor" de ambas películas "es cero".

Pero no se ha quedado ahí Albiol. El diputado ha cargado contra el hecho de que se conociera la propuesta de los técnicos que él rechazó (lo ha destapado Compromís) y ha asegurado que pedirá a la secretaria municipal abrir una investigación para averiguar "cómo ha llegado ese documento a Compromís". "Muy regular no me parece", ha explicado al tiempo que ha señalado que "caerá todo el peso de la ley" sobre quien lo haya filtrado. Además, ha reiterado sus críticas a los técnicos a los que ha señalado por dejarse "condicionar" por sus "gustos personales".

"Valor es cero"

"La izquierda está muy nerviosa y por eso empiezan con las mentiras", ha agregado Albiol que ha admitido que ha visto Barbie, pero no la de 20.000 especies de abejas de la que ha criticado que su valor "es cero". "No perderé el tiempo en verla", ha añadido, pese a que este film haya ganado tres Goya y ha expresado que si la gente quiere ver una película ya no va a por un DVD a la biblioteca ("¿quién tiene lector en su casa hoy en día?", se ha preguntado) sino que "se la pone en Netflix".

Por su parte, el PP, partido con el que gobierna en el Ayuntamiento de Burriana, ha evitado entrar en la polémica. "No puedo hablar de todo lo que ocurre en los más de 500 municipios de la Comunidad Valenciana", ha indicado. No obstante, ha señalado que su partido es un "partido liberal", "lleno de cinéfilos y videófilos" y que por ello, "cuantas más películas y libros tengan para elegir los niños, mejor". "Lo que me sorprende es que los que no quieren que las familias elijan la lengua de educación de sus hijos, quieran ahora elegir películas", ha sentenciado.