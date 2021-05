Una feria del libro de Alicante aún incompleta

Makyre, la empresa malagueña que organiza la Feria del Libro de Alicante este año, que se celebrará del 21 al 30 de mayo en el Espacio Séneca, ha señalado ante las críticas por falta de autores locales que «la programación aún no está completa y cuando nos manden toda la información de las casetas de librerías e instituciones, habrá mayoría de alicantinos».

Macarena Regueira, directora de Makyre, preveía contar con la programación completa este viernes, pero tendrá que esperar unos días, ya que los establecimientos no habían remitido sus firmas de autores. «Esperaba dar la lista completa este viernes, pero n cuanto tenga todo el listado, lo daremos», añadió Regueira, molesta con las críticas al contenido de la feria tras indicar que su empresa «ha venido a trabajar y a sumar, no vamos a entrar en ninguna guerra». Indicó que en la web de la feria se ha optado por poner solo a los 27 autores que acuden a hablar de sus libros dentro del programa oficial, que ahora se reduce a cinco malagueños y se ha sumado una alicantina más, Mariam Díez (ganadora del Premi Enric Valor de novela en valenciano 2021), el valenciano Francesc Viadel y la madrileña Laura Romero.

La responsable indicó que la programación de la feria presentada el lunes era «un avance» y admitió que «quizá» ese fue su error, por no disponer del conjunto de actividades y nombres.

Nuevos autores

Ayer se incorporaron a la web de la feria las presentaciones de 51 autores de Llibres Chus, Editorial ECU y Casa del Libro, fundamentalmente alicantinos con nombres como Roberto Aliaga, Pablo Auladell, Catalina González, Manuel Avilés o Blas Ruiz, entre otros. Estas son las tres librerías o editoriales de procedencia alicantina con caseta en la feria, ya que las restantes son Editorial Mundo Negro, Librería Pinazo (València), Editorial Dokusosu-Raspabook (Murcia), Editorial MurciaLibro (Murcia).

Sobre los escritores de la provincia que han promovido un manifiesto en contra de su «ninguneo» por la Concejalía de Cultura, la directora de Makyre solo apuntó que le habría gustado que le hubieran llamado antes.

Manifiesto que crece

Este Manifiesto en defensa de los escritores de Alicante cada vez suma más nombres a su lista y roza el centenar de personas, que incluyen a 74 escritores de la provincia y otras 28 adhesiones. Además de la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, también se han sumado l’Associació Valenciana d’Escriptores i Escriptors de Teatre.

Posibles incumplimientos

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Paco Sanguino, denunció ayer posibles incumplimientos del pliego de condiciones del concurso, ya que, en el punto 3 de las Condiciones Específicas, en su apartado A, «se cita textualmente que ‘El contratista deberá presentar, al menos con un mes de antelación a la fecha de celebración de la feria, un programa “completo” de los actos que se desarrollarán durante el evento, descritos con claridad suficiente’. Eso quiere decir que el 21 de abril pasado se debió presentar ese programa completo», apuntó.

Sanguino añadió que «el propio concejal anticipó un “programa parcial” el pasado 3 de mayo, a falta del “programa completo”, es decir, 12 días después de la expiración del plazo exigido en las bases. Y 16 días después de la expiración del plazo no tenemos todavía el programa completo».

El socialista también recuerda que, en los objetivos generales del pliego, se encuentra «promover la cultura alicantina y acercarla a los nuevos sectores y, entre los específicos, «posicionar la cultura alicantina en el mapa de la cultura nacional». Por ello, indica que «estaremos atentos a cualquier actualización, modificación o supresión que se haga del programa» y estudiarán aplicar posibles «incumplimientos y penalidades».

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios Papeleros y Libreros de la Provincia de Alicante, José Antonio López Vizcaíno, indicó que tres días antes de la presentación de la feria «no había ninguna librería apuntada por el precio de las casetas, de casi 700 euros, y hasta que no se bajó el precio a las librerías a 200 no se apuntó ninguna, que somos tres».

Vizcaíno, que organizó la feria 18 años, calificó de «chapuza» la organización, «que solo tiene 17 casetas en Séneca», mientras que cuando él la organizaba había 30 en el Paseo de Federico Soto, con un presupuesto de 5.000 euros.

Los escritores locales incluidos en la feria también protestan

La Asociación de Escritores Alicantinos, que engloba a autores que recurren a la autoedición o a la coedición y solía celebrar sus propias ferias ante la negativa de entrar en la feria general, también ha criticado a la organización. Nueve de estos autores sí están incluidos en dos mesas redondas del programa general, aunque no presentan libros. Con ellos, Manresa elevó de 4 a 13 el número de alicantinos invitados. Sin embargo, la asociación también se siente «ninguneada» por Cultura, a la que acusa de «negar la participación a asociaciones como la nuestra aludiendo a que hacemos la competencia a las librerías o que no tienen claro nuestra fiscalidad». «Que el señor Manresa tenga el cuajo de declarar que quienes llevamos años pidiendo apoyo de las instituciones, escritores y escritoras de Alicante, no queremos participar en la Feria del Libro, es de juzgado de guardia», añade en un comunicado.

El comunicado de la Asociación de Escritores Alicantinos





MÍRENNOS, NO SOMOS INVISIBLES

La polémica alrededor de la Feria del Libro de Alicante, no es la primera vez que surge, pero sí la primera vez que estalla.

Los distintos responsables de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, jamás han sido sensibles a la vida cultural de nuestra ciudad, ninguneando a los autores y autoras alicantinos y privando a nuestra tierra de esa riqueza literaria que posee y a la que jamás ha dado valor alguno.

Desde la Asociación de Escritores de Alicante, venimos peleando ese espacio merecido y legítimo de los escritores y escritoras, que aportamos y fomentamos la cultura literaria que desde las instituciones no han sabido o no han querido impulsar.

Año tras año vemos una Feria del Libro en Alicante más escuálida y bochornosa, desde plantar siete casetas, cosa que avergüenza, comparada con cualquier localidad más pequeña incluso que Alicante, hasta negar explícitamente la participación a asociaciones como la nuestra y otras similares aludiendo a que hacemos la competencia a las librerías o que no tienen claro nuestra fiscalidad, cuestión que no parece ser importante al valorar la participación de los libreros. Que alguien nos explique cómo hacemos una asociación de escritores la competencia a las librerías y en cambio no se la hacen entre ellas.

La estrechez de miras de los distintos concejales de Cultura y de sus equipos asesores no tiene más explicación que su ignorancia en materia cultural, mezclada con determinados intereses particulares y si a eso le añadimos su total desprecio por los autores y autoras autóctonos, el resultado es el que tenemos.

Que el señor Manresa tenga el cuajo de declarar que quienes llevamos años pidiendo apoyo de las instituciones, escritores y escritoras de Alicante, no queremos participar en la Feria del Libro, es de juzgado de guardia.

Seguramente el señor concejal solo considera escritor o escritora, a media docena de autores archiconocidos, el resto no existe porque, en realidad, lo que busca el señor concejal como sus antecesores, es la foto junto al famoso, pero no el impulso de la cultura alicantina, eso le importa un rábano a él y a su equipo asesor como nos han dejado claro en múltiples ocasiones.

Pedir una rectificación en la actuación, que no solo en las palabras, del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, sería una buena forma de enmendar el agravio permanente a los escritores y escritoras alicantinos, aunque somos conscientes de que el talante y la predisposición, no es lo que más aparenta poseer el actual equipo.