Los expositores de la Feria del Libro denuncian la mala ubicación y amenazan con no volver el próximo año

Los expositores participantes en la Feria del Libro de Alicante denuncian el fiasco que supone la ubicación del certamen en la plaza Séneca y amenazan con no volver el próximo año si no se cambia el emplazamiento y no se hace una mayor promoción. Así lo han indicado a este periódico este sábado varios libreros, que se han mostrado muy indignados con el Ayuntamiento por dónde ha decidido celebrar el evento y la escasa difusión que, a su juicio, se ha hecho del mismo.

Los profesionales con los que ha podido hablar este periódico coinciden en señalar que la afluencia de público a la Feria del Libro ha sido muy baja, muy especialmente los días entre semana, y que en buena medida eso se ha debido a que la plaza Séneca "no es un espacio comercial, ni de paso", sino que "hay que atraer a la gente" hasta allí. Y, en este sentido, insisten en considerar que la promoción que se ha hecho es a todas luces insuficiente. En estas circunstancias, a nadie le ha salido rentable exponer en el certamen. Y a eso se suma, desde este sábado, la feria del libro antiguo y de ocasión que se celebra en el paseo de Federico Soto, una coincidencia que, para los libreros, "no tiene sentido".

José Antonio López Vizcaíno, gerente de la Editorial Club Universitario, reitera que la plaza Séneca "no es comercial, lo diga quien lo diga", y que "el librero lo que quiere es vender libros", algo que resulta difícil en un espacio al que apenas acude gente. "Llevamos tres años sufriéndolo", y de seguir así, afirma, "el año que viene no monto" expositor en la feria. Admite que el espacio de la antigua estación de autobuses "está bien, pero está retirado", y que por ello es necesario incidir en la promoción, de forma que se atraiga público. "El libro hay que levarlo a la gente para que lea", recalca.

López Vizcaíno critica que "el Ayuntamiento no nos escucha", y que prueba de ello ya fue la reubicación de la feria en la plaza Séneca. Pero además, señala que "no es de recibo que monten ahora una feria de libro antiguo y de ocasión en Federico Soto, estando todavía montada ésta". Una opinión que comparten otros libreros, como Borja Caamaño, de la editorial cordobesa Bunker Books: "Las ferias no se pisan". Señala que desde la organización les dijeron que "se quería revitalizar la zona [la plaza Séneca], pero aquí no hay paso de gente; esto está dando lo justo, y yo para esto no vengo desde Córdoba". Además, recuerda que el libro es un producto que "hay que llevar al lector" mediante una promoción adecuada.

También Fran Serrano, de Editorial Murcia Libros, cree que "lo de este año ha sido penoso", aunque apostilla que ha ido "en la línea de los últimos años". Como ejemplo gráfico pone que "hoy hace un día radiante, es sábado y apenas hay gente". Efectivamente, hacia las 13.30 las casetas estaban casi sin público alguno. "Esto es una pérdida total, estamos luchando para amortiguar un poco el desastre; a no ser que la cosa cambie mucho, el año que viene no vuelvo", asegura.

Por su parte, Helios Muñoz, de la Librería Galeradas de València, se muestra "totalmente de acuerdo" con la sensación expresada por otros participantes, y cuenta que "como librero estoy muy indignado; de saberlo, quizá me hubiera pensado si venir". Explica que "las ubicaciones son relativas", y que "si se hubiera hecho una promoción adecuada no hubiera pasado nada", ya que hasta la feria se hubiera acercado más gente. El problema, destaca, es que "no se está haciendo". Y añade que "por parte del Ayuntamiento no tiene ningún sentido montar dos ferias a la vez", ya que "nos perjudicamos la una a la otra".

Desde Libros Vobiscum de San Vicente del Raspeig, su responsable, Esther, coincide en que "este no es un sitio adecuado", ya que "la gente, o sabe que esto está aquí o no viene". Y además, lamenta, "la publicidad no ha sido masiva; no he visto nada en prensa, ni carteles en la calle o en los autobuses, ni he oído nada en la radio". Reitera que "habría buena intención, pero éste no es el sitio", y apunta que "están obligando a los libreros a pagar no poco por montar las casetas, para algo que es en beneficio de ellos", en alusión al Ayuntamiento y su idea de hacer que la Feria del Libro sirviera para revitalizar la plaza Séneca. A juicio de esta librera, debería haber alguna contrapartida para los profesionales a cambio de tener que exponer aquí.