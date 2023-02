Si los Goya son la gran fiesta del cine español, su "alfombra roja", que ya no es roja sino azul, es la gran fiesta de la moda. Diseñadores y marcas de todo el mundo prestan sus vestidos a las actrices más reconocidas para que luzcan sus piezas en el evento más mediático de nuestro país. Sí, actrices. Porque parece que para ellos la "alfombra roja" sigue siendo un mero trámite, a juzgar por el uniforme masculino que se pudo ver en los Goya 2023.

Ellas, sin embargo, estuvieron deslumbrantes. Pero si hay algún outfit que destacó la "alfombra roja" de los Goya 2023 ese fue el de Milena Smit. La de Elche, que no deja de acumular éxitos tras el estreno de su serie La Chica de Nieve, acudió al evento con un look que no dejó indiferente a nadie.

Y es que, en menos de tres años, la ilicitana Milena Smit ha logrado que sus atuendos de "alfombra roja" se conviertan en los más polémicos y comentados en cada evento en el que participa. La actriz, reconocida por su estilo atrevido y oscuro, no duda en correr riesgos tanto con sus estilismos como con sus elecciones de maquillaje.

Este año, no ha sido una excepción y Milena Smit ha vuelto a impactar en los Premios Goya 2023. La de Elche ha demostrado una vez más que ella no es una más y lo ha hecho aportando el contrapunto masculino en una "alfombra roja" en el que el color negro fue el gran protagonista.

La joven, de 26 años, se ha ganado a pulso el título de "la más elegante de los Goya 2023". Y lo ha hecho con un traje de esmoquin de terciopelo muy de los años 70, firmado por Saint Laurent. Ataviada con una camisa con volantes, una gran pajarita y pantalones de campana de talle alto y americana a juego. La artista de Elche jugó así con el atractivo contraste entre los códigos de vestimenta femeninos y masculinos, patentando, una vez más, que ella es única.

Pero más allá del outfit, Milena Smit también deslumbró por su cuidado maquillaje: un eyeliner extremo que enmarcaba su ojos azules y un labial rojo desdibujado muy potente. La ilicitana jugó así con las proporciones de su rostro, rematándolo con un tupé y unos pendientes de Cartier estilo cascada.

En definitiva, un estilismo impresionante que defendió como solo ella sabe y que queda ya apuntado en la lista de "mejores vestidas" de la historia de los Goya, algo que para la ilicitana no es nada nuevo y que estamos seguros que quedará en el recuerdo.