Cien cortometrajes, ni más ni menos, competirán en el próximo Festival Internacional de Cine de Alicante que, del 3 al 10 de junio, celebra dos décadas de andadura. Con tal motivo, el certamen ha ampliado el número de trabajos a concurso en las distintas secciones, que el pasado año alcanzó la cifra de 62 cortos, hasta llegar en esta vigésima edición a los cien exactos. Entre ellos, hay cortos procedentes de 17 países y el jurado los ha seleccionado entre más de 2.000 propuestas recibidas, cifra también superior a la del pasado año, con alrededor de 1.500. Este centenar de películas cortas competirán por alzarse con alguno de los diferentes premios del certamen, que ascienden a 3.500 euros.

"Este es un festival que nació como festival de cortometrajes, esa es nuestra base y no queremos perder esa esencia", ha indicado Vicente Seva, director del festival, que en el año 2012 se abrió al largometraje, cuyos títulos escogidos para esta edición se anunciarán en breve. El aumento de cortos a concurso se ha notado especialmente en la sección Alicante Cinema, que este año cuenta con 28, y también obedece a la creación de una nueva sección dedicada al cortometraje documental, que ha recibido 150 trabajos en su primera convocatoria, de los que se han seleccionado una docena.

Los 17 países participantes en esta edición (en las secciones de ficción Internacional, del Mediterráneo y LGTBI) son España, Italia, Francia, Grecia, Malasia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Argentina, Costa Rica, Luxemburgo, Estados Unidos, Irán, Colombia, Irlanda, México y China.

"El festival ha tenido una gran acogida en su sección de cortometrajes, con más de 2.000 trabajos. El jurado lo ha tenido difícil para seleccionarlos debido a la gran calidad y variedad del material y quisiera invitar a asistir a las proyecciones durante la semana del Festival, pues son cortos que valen mucho la pena", ha asegurado Seva, que indica que en la sección de cortos nacionales "hay mucha comedia, sobre todo con mensaje o crítica social".

Trabajos seleccionados

Ficción nacional

El jurado ha elegido 18 trabajos para la sección de cortometrajes españoles de ficción: (N)os miran de Kiko Prada, A un lado de la carretera de Íñigo Apestegui, Cosas de niños de Bernabé Rico, Cuentas divinas de Eulalia Ramon, Denali de Alberto Ortega, Despierta de Cecilia Gessa, El peor oficio del mundo de Luis Larrodera, Lago y Tristán de Miguel Ibáñez, Instinto de Teresa Ochogavía, La historia interminable de David Valero, Los besos que perdí de Marcos Chanca, Mago de Tirso Calero, No estas loca de Marta Bestar, Nuestra historia de Ángel Puado, Sacrilegio de Pedro Casablanc, Semilla de Toni Bestard, Si me querei irse de Sofía Muñoz y Son de Marta Nieto.

Son varios los cortometrajistas alicantinos que participan en esta sección nacional (David Valero, Miguel Ibáñez, Marcos Chanca, Tirso Calero y Ángel Puado), así como el actor afincado en la Vega Baja Pedro Casablanc, que da el salto a la dirección de cortos, al igual que las actrices Marta Nieto, Eulàlia Ramon o el presentador y actor Luis Larrodera .

Estos 18 cortos optarán a los premios de mejor actriz y actor, mejor guion, mejor director y mejor cortometraje. Este último galardón, al ser el Festival de Alicante colaborador de la Academia de Cine, puntuará para la preselección de los Premios Goya 2024.

Animación

10 han sido los trabajos seleccionados en la categoría de animación: 1996 de Ramón Mascaros, Becarias de Marina Dongeris, Núria Poveda y Marina Cortón, Chimborazo de Kelia Cepeda, Dennis de Carlos Beceiro y Guillermos Garzón, Fashion Victims 2.0 de María Lorenzo, Lullavy Aquarium de Ana María Mendicote, Queral de Miguel Rosique, Papirola de Fabián Molinaro, Skydome de Adolfo Aliaga y Anna Juesas, Todo bien de Diana Acién, Todo está perdido de Carla Pereira y Juanfran Jacinto, White Butterflies de Jara García de Viedma y Shuangshuang y Zombie Meteor de Alfonso Fulgencio y José Luis Farias.

Ficción internacional

Dentro de la sección de cortometrajes de ficción internacional se han seleccionado otros 12 cortos de 12 países: Plastic de Philp Rom (Malasia), A never ending sound de Daniel Beltrán (Polonia), Aplauso de Guilherme Daniel (Portugal), Break Free de Oswaldo D. Guitierrez (Reino Unido), Chao Fan de Maitena Minella (Argentina), El silencio de los niños de Sofía Quiroz (Costa Rica), Entre palabras de Farid Ismail (Luxemburgo), Fin de Fernando Reinaldos (Estados Unidos), Furia de Juanes Quintero (Colombia), Justificable Murder de Ebrahim Rahnama (Irán), Silent Storm de Grace Hsia (China) y Work out de Nicolás Girgenti (Irlanda).

Ficción del Mediterráneo

8 cortometrajes de tres países son los que participarán en la sección de cortometrajes de ficción del Mediterráneo en colaboración con Casa Mediterráneo: Camas Frías de Laetitia Martinucci (Francia), La Piccola Estate de Sara Scalera (Italia), Memoir of a Veering Storm de Sofia Georgovassili (Grecia), Ogni tre Giorni de Mark Petrasso (Italia), The being influencer de Enzo Bossio (Italia), The Hook de Peitro Venier (Italia), Inheritante de Mattuieu Haag (Francia) y Six Feet Under de Mattuieu Haag (Francia).

LGTBI internacional

La sección de cortometrajes Internacionales LGTBI, en colaboración con Alicante Entiende, contará con 10 trabajos de dos países: procedentes de México los trabajos Reflections de Kane Kwik y Mi esquina, mi trinchera de Guinduri Arroyo. El resto son de producción española: Me quiere, no me quiere de Alejandro Galdón, Desviación típica de Paco Ruiz, Juan Carlos de Enrique García-Vázquez, La cena de Jesús Martínez, Padre de Iván J. Díaz, Velado de Carlos C. Insuela y Carla Voces, Volver de Borja Larrondo y Diego Sánchez y Vir y Diana de Nuria Rubió.

Alicante Cinema

La sección Alicante Cinema estará formada por 28 cortometrajes de realizadores de la provincia de Alicante procedentes de Alicante, Sant Joan d Alacant, Novelda, Torrevieja, San Vicente del Raspeig, Villena, Elda, Novelda, Orihuela, Petrer, Elda y Catral participarán: Cena para tres de Marta Asensi y María Adán, Ceviche de José Vicente Aracil, Contrapuesto de Jordi Vergart, Corazón, corazón de Gabriel Gil, Diecisiete y medio de Andrea Alborch, El último apretón de Amanda Ramos Santos, El mercado de Fina de la Torre, El vuelo de la golondrina de Sergio Checa, El guerrers de l'espai de Javier Cuenca, Expiación de Miguel Uliart, Feliz año nuevo? de Nuria Cutillas, Irene Martínez y Luis García, Gatos Negros de Marcos Balboa, Hikikomori de Alfredo Navarro, Historias surcadas de Raquel Pastor, Home Sweet Home de Álvaro Anaya, Infiltrado de Alejandro Díaz, Joan de Santiago Gatto, Karma de Mireia Gosálvez, La dama de arena Álvaro Anaya, La espera de Gregori Ramírez, Oro de Lydia Lucena, Partícula sonodial de Laura Meneses, Ríos de Borja López, Recuerdos de José Vera, Spider Sisters de Joe Sangre, Streamer de Senén Fernández Ros, Tardigrade de Javier Gomis y Todo me pasa a mí de José Larrosa.

Nueva sección

Y como novedad en la sección de cortometrajes documentales, se contará con 12 trabajos: Ava de Mabel Lozano, Daida back to the ocean de Pablo Ramírez, El Kala de Diego Pérez, Fuera de la ley de Rafael Giner Sánchez y Alex Cuéllar, Guerrero. La cabeza entre las manos de Mario-Paul Martínez, Hardcore de Adán Aliaga, Juegaterapia: La quimio jugando se pasa volando de Marcos Calle, La promoción de Lucía Sáiz Alegre, Solo de Manuel Galipienso, Vecinos de Marcela Ascencio y Salym Fayad, Venecia. Retrato de Miriam Zanoner de Alfredo Navarro y Why de Natxo Leuza.

Los cortometrajes a concurso se proyectarán del 4 al 9 de junio en los Kinépolis y Casa Mediterráneo, sedes oficiales del 20 Festival Internacional de Cine de Alicante.

El Festival Internacional de Cine de Alicante, que se celebrará del 3 al 10 de junio, cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante, Alicante City & Beach, Instituto Valenciano de Cultura, À Punt Media y otras empresas colaboradoras.