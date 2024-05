Animación que viaja de Altea a Abu Dabi

Los fundadores del estudio de animación Cabeza Voladora, Sami Natsheh y Arly Jones, han supervisado el corto animado que dos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Altea, Fernando Gil Miranda y Gemma Zaragoza Balaguer, realizaron como trabajo final de grado sobre el libro de origen indú Kalila y Dimna. Ahora, ese trabajo, de 2,37 minutos de duración, se encuentra acompañando la exposición De Kalila y Dimna a La Fontaine, un viaje a través de las fábulas, que se exhibe desde marzo y hasta finales de julio en el Louvre Abu Dabi, una extensión del museo francés inaugurado en 2017 en la capital de Emiratos Árabes Unidos, que es el mayor proyecto cultural de Francia en el extranjero.

No es habitual que un TFG se proyecte en un museo internacional, ni tampoco que el alumnado del Grado de Bellas Artes de la Universidad Miguel Hernández elija un proyecto práctico de cine de animación para su evaluación tras años de estudio, ya que esta disciplina suele ser muy laboriosa y amplia, a pesar de la ayuda de la tecnología. "Estuvimos más tiempo del que normalmente se utiliza para hacer un TGF porque lo ampliamos hasta después de verano y lo hicimos a lo largo de diez u once meses" explica Fernando Gil, que se puso en contacto con Jones y Natsheh, con quienes ya habían colaborado en sus cortos Absolute Love y The Bobby Fuller Four para realizar este trabajo. Estos, a su vez, les vincularon con otros estudiantes del Grado de Comunicación del campus de Elche para las labores de producción.

Arly Jones y Fernando Gil, arriba, junto a Sara Serii, Gemma Zaragoza y Sami Natsheh / INFORMACIÓN

"Kalila y Dimna es una de las primeras fábulas de la historia, que era utilizada para educar a los reyes a través de explicaciones con las historias de animales y fue sobre lo que trabajaron estos alumnos", explica el dibujante, ilustrador y animador Arly Jones, que añade que en este proyecto "han respetado la estética oriental al máximo ofreciendo un resultado exuberante y fresco, alejado de las propuestas clásicas de animación".

Cabeza Voladora produjo el tráiler y tutorizó el trabajo de los estudiantes. Este estudio de animación alicantino -nominado a los Premios Goya de 2018 por su corto Colores- en los últimos años está focalizado en proyectos museísticos y educativos y uno de sus cortos animados, Ánima Prima, viajó por varios festivales internacionales. "En uno de ellos nos pidieron más material y les propusimos este trabajo", indica Arly Jones, que despertó el interés de la Agencia Francesa de Museos, responsable de la programación, entre otros, del Louvre de Abu Dabi para ser incluida en la muestra sobre la historia de las fábulas, "que dio la casualidad de que estaba en marcha, que relaciona relatos de distintas culturas y épocas que han permanecido a través de los tiempos, y que tenía que ver con este libro".

Imagen del corto animado basado en el libro "Kalila y Dimna" / INFORMACIÓN

El proyecto de animación que ahora se exhibe en el Louvre de Abu Dabi también contó con la voz en off de la alumna Sara Serii, de origen marroquí, puesto que la locución se ha realizado originalmente en árabe clásico. Y el conjunto alicantino de raíces folklóricas árabes El Nassim ha aportado su música a este trabajo. La exposición De Kalila y Dimna a La Fontaine permanecerá abierta hasta el 21 de julio en Abu Dabi y los animadores alicantinos están estudiando viajar hasta allí para ver su trabajo proyectado en el museo.