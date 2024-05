"En TVE vamos a hacer lo mismo que en Movistar"

Grison Beatbox es uno de los rostros más conocidos de la televisión gracias a La Resistencia, el programa liderado por David Broncano. El que fuera campeón internacional de beatboxing en 2013, disciplina vocal que consiste en imitar sonidos e instrumentos con la boca, llega este domingo 26 de mayo, a las 19 horas, a la Fundación Mediterráneo de Alicante para presentar su espectáculo En bucle, donde mezcla humor y música.

Sobre el escenario no estará solo, le acompaña un aparato que graba y repite frases en bucle, el loop station, aliñando todo con dosis de improvisación donde el público es una parte importante del show, generando un ambiente participativo y animado. Charlamos con el artista como previa a su llegada a Alicante, donde acostumbra a actuar cada poco tiempo.

Alicante y Grison tienen una conexión muy especial y cada poco tiempo viene a actuar a la provincia. ¿Qué le une tanto a Alicante?

Lo primero es que mi padre es de Confrides y siempre que voy a Alicante aprovecho para hacerle una visitilla. Pero sí que es cierto que voy mucho por allí. El fin de semana pasado, por ejemplo, estuve en Benidorm con Jaime Caravaca en uno de los pocos eventos que hago ya con él. Y sin más, si me contratan bastante, será porque funciona bien el show por allí.

Su próxima parada es el domingo 26 de mayo en la Fundación Mediterráneo de Alicante. ¿Qué se puede encontrar el público en su espectáculo En Bucle?

La gente podrá ver un poco qué se puede hacer con la voz humana de manera alternativa a lo que es cantar. Otros parámetros de la voz humana. Para ello, voy con un cacharro que se llama loop station, que graba y repite bucles y me sirve para ir generando canciones. Grabo primero una guitarra, luego un bajo... Y con eso voy haciendo temas que intercalo con humor y mucha participación del público. Que viene alguien a bailar, pues sale.

La capacidad de hacer sonidos con la boca mediante el beatbox es algo que usted ha conseguido hacer mainstream en televisión. ¿Cómo comenzó en esta disciplina?

Todo llegó a raíz de un accidente de esquí en el que me rompí un hombro. Yo era guitarrista por entonces y empecé a interesarme un poco por el tema. En ese momento no había gran cosa, ni YouTube ni gente por ahí que le diera caña. Me topé con ello de casualidad, por un anuncio de la MTV en el que salía un negro llamado Rahzel haciéndolo. Me molaba ese rollo y me introduje en la movida.

El beatbox está hermanado con la música urbana, pero usted lo aliña con humor y se lo ha conseguido vender a la televisión.

Uno tiene que aprovechar las oportunidades que tiene. También te digo que en ningún momento me planteaba hacerlo en la tele. Si te soy sincero, el beatbox por sí solo no generaba la atención que yo quería y a los diez minutos empezaba a aburrir un poco. Entonces, tenía que sacar otras facetas como el humor o la música para poder hacer algo que pudiera entretener a la gente. Mi fuerte es el beatbox, pero yo sabía que solo con eso la gente se iba a entretener un ratillo.

Grison, en pleno directo, en una foto promocional / información

Y que las salidas profesionales que tenía por entonces no eran muy grandes.

Y ahora tampoco, no te creas que la gente vive de ello. Hay gente joven que le da mucha caña, muchísimo más que yo, te diría, pero no viven de ello. Hay que sacar, digamos, otras vertientes como el humor o compaginarlo con otras cosas.

Antes de la exposición mediática, ¿cómo era su relación con el mundo de la comedia?

Yo no tenía muchos vínculos con el humor, soy más músico que comediante. Tenía una banda, era profesor de guitarra, de canto, de lenguaje musical... Y lo compaginaba con demostraciones en tiendas sobre cómo se utilizaba el aparato este, el looper station. Apagando fuegos, que se dice. Con tal de no madrugar, tío, lo que sea.

¿Ha sido un descubrimiento para usted ver que se le da bien hacer reír?

Es algo que he practicado toda la vida. Es psicología de bar, tío, muchas horas de bares y de calle.

¿Tiene referentes dentro del mundo de la comedia?

A Jaime Caravaca, por ejemplo, lo conocí a través de La Resistencia y flipé con él y con su manera de improvisar. Dicho esto, en este mundo, si tienes éxito y se te conoce, es porque eres bueno. Y de todos ellos he aprendido un poco. Se me ocurren nombres como JJ Vaquero, Clavero, Leo Harlem, El comandante Lara... Luego admiro mucho el humor gestual de Tricicle y el humor físico de gente como Wilbur. Hay gente muy buena por ahí.

¿Ser campeón del mundo de la disciplina en 2013 marcó su carrera?

Bueno, digamos que desde que gané el campeonato del mundo, en 2013, se me conocía bastante más en el gremio y me surgían muchas colaboraciones. Luego me pasé a los musicales. Estuve en uno que se llama Voca People en el que recorrimos 54 países donde mezclaba beatbox con interpretación. Y, bueno, así me empezaba a ganar la vida. De hecho, lo de la tele vino porque estaba muy metido ya en el mercado.

Grison, en un cartel promocional de su espectáculo / información

Pero fue la televisión la que le hizo un personaje público. ¿Le abrumó la experiencia de ser conocido?

No, como todo, hay que saberlo llevar. Hay gente que te achicharra más y gente que te achicharra menos, pero todo bien. No me arrepiento tampoco de haber dado ese paso porque era lo siguiente, hay que tirar para adelante.

¿Cómo recibe su familia este cambio en su vida?

Mis hijos ya lo tienen muy normalizado. De hecho, ahora es lo de menos. Anteriormente, cuando me hice 54 países en tres años, no pasaba nunca por casa. Ahora me llevo a mis hijos a los bolos siempre que puedo, es una forma de vida.

Teniendo en cuenta esto, ¿cuál es la siguiente aventura a la que se va a enfrentar Grison?

Voy a montar una plantación de tomates (ríe). No, la verdad que me muevo un poco por como vaya surgiendo la cosa. Ahora estoy bastante metido en el tema de la tele y el entretenimiento y cuando esto pare un poco, le meteré otra vez al teatro.

La próxima aventura de La Resistencia será en TVE. ¿Tiene miedo de que no pueda hacer sus característicos chistes sobre drogas en la televisión pública?

Para nada, miedo ninguno, vamos a seguir haciendo lo mismo que en Movistar. Igual hay que modelar un poquito el lenguaje, decirlo de otra manera y ya está. De hecho, yo lo percibo como una evolución. Poder meter este programa en la televisión pública está bastante guapo. Al menos, mejor que Mi casa es la tuya de Bertín Osborne.

