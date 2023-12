Flojo partido del Eldense, que se despide de la Copa del Rey sin pena ni gloria tras caer frente al Málaga después de un gol de Juanpe en el tramo final de la primera parte. Los malaguistas aprovecharon sus oportunidades y agravan la crisis de un Eldense que encadena tres derrotas consecutivas y tres partidos sin marcar.

Once repleto de novedades el que plantó Fernando Estévez sobre el césped de La Rosaleda respecto al último choque en liga frente al Tenerife. El central Dumic fue el único que repitió titularidad, con Aceves bajo palos en detrimento de Guille Vallejo, con la novedad de Marco Doué en el centro del campo y Salcedo como única referencia ofensiva del equipo.

El equipo salió al partido intentando dejar clara la jerarquía sobre el césped, con acercamientos en los primeros minutos de Arnau Ortiz, Jorquera y un disparo de Doué. Pero con el paso de los minutos el Deportivo fue cediendo poco a poco la posesión de la pelota y esperando atrás para hacer daño a la espalda de la defensa malaguista.

Ficha técnica ► Málaga CF (1): Carlos López, Moussa Diarra, Bilal, Einar Galilea, Víctor García, Juanpe (Genaro min. 62), Izan Merino (Manu Molina min. 78), Juan Hernández (Aarón Ochoa min. 29), Antonio Cordero, David Larrubia (Dani Sánchez min. 62), Loren Zúñiga (Dioni min.46). ► CD Eldense (0): Aceves, Miguel Llambrich (Toni Abad min. 64), Dumic, Íñigo Piña, Derick Poloni (Soberón min. 64), Pedro Capó, Marco Doué (Sergio Ortuño min. 78), Joel Jorquera, Álex Bernal, Arnau Ortiz (Cris Montes min. 73), Eddie Salcedo (Andone min. 64). ► Goles: 1-0 Juanpe (min. 41) ► Árbitro: Iosu Galech Apezteguía (Comité navarro). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales David Larrubia, Izan Merino, por parte de los visitantes a Salcedo y Jorquera. ► Incidencias: Partido correspondiente a la segunda ronda de Copa de S.M el Rey, disputado en el Estadio La Rosaleda ante 12.720 espectadores, 300 de ellos desplazados desde Elda.

Pero poco a poco esa posesión se fue convirtiendo en dominio de los locales, que tuvieron su primer aviso a los 35 minutos de juego con un disparo de Antoñito que terminó atajando Aceves. A la segunda ya no perdonaría el conjunto boquerón, un córner botado nuevamente por Antoñito remataba Juanpe en el primer palo para poner el 1-0 a falta de cinco minutos para el descanso.

A remolque

El gol dio alas a un Málaga que se volcó en busca de hacer más grande la herida eldense, arropado por su público. Pero el marcador no se movería más, y como ya ocurrió en la primera ronda frente al Jaén, el Eldense veía como se le adelantaban en el marcador ante la poca efectividad de los hombres menos habituales.

Tras el descanso, los azulgranas reaccionaron tímidamente en busca del empate, Salcedo lo intentó con un disparo que no vio puerta. Estévez daba entrada a Soberón, Andone y Toni Abad, tres futbolistas con más minutos para intentar resolver la faena que se le estaba viniendo encima a los de Elda.

Los cambios surgían cierto efecto y el equipo de Elda volcaba su ataque por la derecha, donde en el 75’ el recién incorporado Cris Montes tuvo el empate tras una asistencia de Toni Abad. Soberón y Ortuño también tuvieron sus oportunidades, pero sus disparos se marcharon por encima de la meta malaguista.

En el tramo final, los visitantes se adueñaron del juego y se volcaron en busca del empate, pero tirando más de corazón. Los acercamientos eran solventados por la defensa boquerona, que supo cerrar a la perfección el partido y neutralizar al Deportivo. Finalmente 1-0, el Eldense pone fin al sueño de la Copa y a la posibilidad de volver a recibir a un equipo de Primera División en el Nuevo Pepico tras un partido gris en el que los no habituales no se impusieron al escenario y no aprovecharon la oportunidad, la reacción final fue insuficiente.

Ahora, el conjunto deportivista pondrá toda la atención en la Liga y en lograr el objetivo de la permanencia en Segunda. Su próximo partido será la visita al líder: el Leganés (domingo 18:30 horas).