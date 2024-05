El meta Ian Mackay se siente "feliz" en el Eldense tras llegar "defenestrado" del Dépor

El portero del Eldense, Ian Mackay, afirmó este jueves que se siente "feliz" en el equipo alicantino después de llegar "defenestrado" del Deportivo de La Coruña en el pasado mercado invernal.

El guardameta azulgrana destacó en rueda de prensa que está "disfrutando mucho del fútbol" desde que llegó al Eldense y que está "muy agradecido al club por confiar en alguien que parecía defenestrado. He vuelto a sentirme futbolista y querido", aseguró.

En este sentido, Ian Mackay sabe que el fútbol es "muy cambiante y da muchas vueltas" pero intenta "devolver el cariño" que recibe con su rendimiento en el campo. "Soy feliz en el Eldense y me gustaría seguir, aunque todavía no hemos hablado nada porque ahora lo importante es lograr el objetivo", comentó a tres días de medirse al Elche en la penúltima jornada liguera.

El exportero del Deportivo de La Coruña se refirió también al hecho de no figurar como parte integrante de la plantilla que ha logrado el ascenso al fútbol profesional: "Que hagan lo que quieran. Pasé página desde que salí, pero no me parece bien siendo capitán como fui, pero ellos tendrán sus motivos. No voy a pedir explicaciones".

Ian Mackay prefirió quedarse con el trato recibido por sus compañeros, ya que aseguró que todos le llamaron para decirle que ese ascenso también era de él. "Se lo agradezco, sobre todo a Lucas Pérez, porque lo dijo delante de todo el estadio", comentó.

La afición del Eldense en el partido contra el Leganés / Matías Segarra

Sobre el desplazamiento masivo de la afición del Eldense al estadio Martínez Valero, con más de dos mil seguidores del equipo azulgrana, Mackay considera que es "una pasada que vaya tanta gente de Elda a Elche", un hecho que "significa que la afición está volcada con el equipo porque animan también cuando las cosas no salen bien y demuestran que esta unión funciona", concluyó.