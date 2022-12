Primera prueba, aunque de fogueo, para comprobar el efecto Machín en el Elche. Poco o nada claro hay antes del partido y, pese a ser un amistoso, también es la primera vez que el estilo de juego del nuevo técnico estará presente en el césped. Diez días hace de su primer entrenamiento -22 de noviembre- y restan 20 para el estreno en competición oficial -Guadalajara-Elche de Copa del Rey.

Pablo Machín, el cuarto técnico de la temporada, ha llegado para revolucionar al equipo y sacar lo mejor de cada jugador. Así lo decía en su primera rueda de Prensa, donde no quiso desvelar el sistema de juego que utilizará. «Si bien es cierto que jugar con tres centrales en Girona fue muy novedoso, ahora hay más equipos que juegan así. Pero antes, y en ciertos momentos, ya había jugado en línea de cuatro», señalaba el preparador soriano.

Adaptarse a los jugadores

Su idea es adaptar su dibujo a los jugadores, «principales protagonistas puesto que son ellos los que tienen que saltar al campo». Además, opina que «todos vamos evolucionando» y que «el mismo sistema tiene muchos matices. A mí me gusta un tipo de fútbol, pero los futbolistas y el club están por encima del entrenador, por lo que soy yo quien me tengo que adaptar. No voy a llevar a la guerra a mis futbolistas sin escudos. La idea es que seamos competitivos en todas las circunstancias».

Así las cosas, este viernes (11 horas), en las instalaciones deportivas del Oliva Nova Golf, donde el equipo está concentrado desde el domingo, el Elche juega su primer partido de la era Machín y el míster tendrá que mostrar de una vez sus cartas.

Dos bajas seguras

¿La defensa tendrá dos o tres centrales? ¿Quiénes serán los titulares? ¿El equipo saldrá de su campo con el balón jugado o dará pases largos? Delante, un rival de la Segunda División inglesa, el West Bromwich Albion, que también está «parado» por el Mundial de Qatar. Lo único evidente es que en este encuentro no estarán Javier Pastore ni Fede Fernández, que no están en la concentración y podrían firmar muy pronto su finiquito con el Elche CF.

¿Quienes jugarán?

Las quinielas están abiertas. En el once titular de Machín seguro que está Edgar Badia, pero a partir de ahí pocos más tienen fijo el puesto. Podría decirse que Lucas Boyé, por nombre y jerarquía, estaría en el otro extremo del campo, como atacante, pero esta temporada tampoco ha estado acertado de cara al gol. Lleva solo uno.

El míster ha ido recuperando efectivos en estos últimos días y en defensa puede disponer de cuatro centrales (Pedro Bigas, Diego González, John Chetauya y Gonzalo Verdú). Este último, el capitán, viene de lesión pero ya entrena con el grupo, por lo que podría participar algunos minutos, pero no de inicio. En el equipo de arranque probablemente estén Bigas y González. Roco trabaja aún al margen por sus problemas en el tendón de Aquiles.

Laterales

En el lateral diestro, Pol Lirola es el que más papeletas tiene de ser titular. Palacios está prácticamente recuperado de sus problemas musculares, podría jugar, pero no todo el partido. Josan es otra opción. A la izquierda, Clerc y Nico están bien. El recién llegado, Lautaro Blanco, viene sin ritmo y hasta enero no podría debutar, pero puede tener algún minuto.

En el centro del campo, Gerard Gumbau y Omar Mascarell parecen los más probables para comenzar el partido, aunque Raúl Guti y Domingos Quina también han vuelto a la dinámica del resto al evolucionar bien de sus lesiones. Fidel, ídem de lo mismo, podría volver a pisar el césped, mientras Tete Morente continúa recuperándose de su rotura fibrilar en un gemelo.

Los jugadores más ofensivos están todos en buenas condiciones. Además de Boyé podrían participar Álex Collado, Pere Milla, Ezequiel Ponce y Roger Martí. Es un amistoso, el entrenador puede hacer los cambios que crea oportuno.