Homenaje a las «iaias» del Camp d’Elx

Utilizar la escritura para hacer un sentido homenaje a todas aquellas mujeres del Camp d’Elx que iluminan a la familia y que tienen historias apasionantes que contar pero acaban silenciadas en la vejez cuando la enfermedad no da tregua. Esa es una de las misiones que se ha propuesto cumplir José Antonio Quesada. Este escritor ilicitano y profesor de Geografía e Historia del Instituto de Carrús ha publicado Maleïts Feixistes, una novela ambientada en Elche en la crisis económica del 2008. El eje de la trama gira entorno a la iaia María, una mujer de 89 años que se enfrenta a la última parte de su vida. «Es un homenaje a los mayores, a los iaios y principalmente a la mujer rural del Camp d’Elx que en la ciudad es tan importante», apostilla su autor. La publicación salió a la venta hace unas semanas y Quesada ya ha hecho varias presentaciones. Una de las más especiales llegará hoy, 24 de abril a las 12 horas dentro de los actos por el Día del Libro en la reinauguración del Centro Hernandiano.

Esta es la tercera obra del escritor aunque la primera en valenciano para mostrar la naturalidad de la lengua en el Camp d’Elx. Explica que no se trata de una novela autobiográfica, «si no de un personaje que he creado, es muy identificable, podría ser mi iaia o cualquiera iaia con relación del mundo rural».

El argumento principal gira entorno a la última etapa de los mayores. «Mi abuela en sus últimos años sufrió de demencia y pensé que no había leído muchos libros, ficciones que traten el problemas de los mayores y desarrollé esta trama centrados en el problema principal como la demencia, la muerte, la etapa más difícil de despedirse para la familia», narra.

A este hilo, Quesada expone que «parece que hablar de la muerte no gusta en la sociedad occidental y es un homenaje a las personas silenciadas porque los mayores muchas veces las silenciamos y parece como que la familia silencia y uno de los problemas que se muestra es este». El autor relata que en el caso de María es silenciada dos veces.

«En la primera porque es una mujer y la segunda porque pertenece al bando perdedor de la guerra civil. Comunista, republicana y arrastra toda esa carga de perdedora con problemas que vivió en la guerra civil».

Quesada apunta que los tres personajes principales son mujeres. «María siempre ha sido el faro que ha iluminado la familia, es la matriarca. Tiene tres hijos y nietos. Asunción es su hija y Marga la nieta. María empieza a tener problemas físicos y mentales, siempre tuvo el apoyo de la familia pero habrá conflictos familiares de quien se encarga de cuidarla, que por desgracia es el pan de cada día».

El escritor concluye que se trata de una novela «dura pero muy bonita». Quiere que con el mensaje del libro «nos demos cuenta de lo importantes que son los mayores, son los encargados de cuidar nietos y con la pandemia no han podido cuidarlos, ni verlos, abrazarlos, creo que esa parte de la pandemia ha sido positiva en el sentido que más hemos valorado, que miremos a nuestro alrededor y los valoremos más.