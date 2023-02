Los comercios que abran en Elche tienen la opción de ver rebajada a la mitad la tasa que cobra el Ayuntamiento (la de actividades) desde hace más de ocho años, así como los locales, empresas y establecimientos. Está recogido por ordenanza fiscal, tal y como ha recordado la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá, frente a las críticas del Partido Popular. El principal partido de la oposición acusó la pasada semana al alcalde, Carlos González, de hacer "populismo" con los vecinos de Carrús por anunciar en la recién peatonalizada Olegario Domarco Seller la bonificación del 50% de las tasas para motivar la apertura de establecimientos en esta calle sin apenas actividad comercial. El PP exigió extender la medida a todo el municipio para evitar ciudadanos de primera y de segunda.

Sin embargo, Patricia Maciá, aseguró que esta rebaja no solo se aplica en Carrús, sino que cualquier comercio que abra en la ciudad tiene esta ventaja fiscal. "Lo que se ha hecho por parte del alcalde es informar a los vecinos que cualquier establecimiento que abra en la calle Olegario Domarco Seller tiene esta posibilidad", señaló la edil de Gestión Tributaria. En base a esto, la edil socialista advirtió que la propuesta del PP "roza el ridículo ya que se está haciendo desde hace ocho años" y añadió que "un Partido Popular que no se lee ni las ordenanzas es un Partido Popular que no puede gobernar en esta ciudad".