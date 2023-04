El Partido Popular ha aprovechado la visita del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a Elche para recriminarle, en plena batalla electoral la lista de deudas pendientes o promesas incumplidas con la ciudad.

"El el edificio de correos, sin hacer; el incremento de la subvención para La Ley del Palmeral, sin hacer; la intervención sobre la residencia de Altabix sin hacer; el centro nacional de referencia para el calzado en el Sixto Marco, sin hacer; la Ronda Sur, sin ni tan siquiera comenzar; el colegio Virgen de la Luz, sin licitar y sin ejecutar igual que el colegio de Les Arrels o las intervenciones en el colegio López Orozco. También sin hacer el conservatorio; la retirada de fibrocemento, sin ejecutar; el plan Convivint, sin hacer; el Centro Mujer 24 horas, sin hacer; el plan de rehabilitación de edificios, sin ejecutar; la compensación de la deuda histórica sin hacer y sin asumir". Son los ejemplos que ha citado el portavoz y candidato del PP, Pablo Ruz, antes de la llegada del jefe del Consell a Elche para acudir al acto de nombramiento de Hijo Predilecto a Tomás Salvador Vives Antón.

Ruz ha querido dejar claro que “licitar no es lo mismo que hacer o ejecutar” frente a la defensa que han realizado los socialistas sobre la gestión del Plan Edificant y ha asegurado que “los ilicitanos no sólo no se merecen estos ocho años perdidos, de promesas y de mentiras, sino que además a Puig no le queda ninguna credibilidad en Elche. Los ilicitanos queremos pasar página”.

En este sentido, el presidente del Partido Popular de Elche ha afeado que las últimas visitas del presidente Ximo Puig al municipio hayan sido "para seguir prometiendo ante la complacencia, el silencio y la colaboración pasiva del señor González". Ruz ha añadido que después de ocho años gobernando las visitas del presidente del Consell tendrían que ser para "poner en marcha e inaugurar" . En base a ello, el candidato del PP ha insistido en que el actual equipo de gobierno es ya “un proyecto amortizado y lo ha evidenciado enumerando las acciones que el equipo socialista mantiene sin acabar o ejecutar".

Por último, el alcaldable popular ha prometido que su labor, si gana las elecciones, será: "exigir, reivindicar e insistir lo que las administraciones superiores a la nuestra, desde el punto de vista de la estructura, provincial, autonómica y nacional, tiene que invertir en Elche.” En la misma línea, también se ha comprometido a que “no vamos a ser un equipo de gobierno que guarde silencio ante las injusticias, ni un alcalde que calle cuando las promesas se conviertan en mentiras en cuanto que no se cumplen”.