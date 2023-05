Acaba de iniciar su segundo mandato de seis años al frente de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y tiene sobre la mesa el asunto espinoso con el que acabó el primero: el recurso contra la decisión del Consell de implantar el grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Nos atiende en su despacho donde, no tan casualmente, preside la mesa el premio que la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria le dio a la universidad ilicitana hace un año. La próxima semana, la UMH pedirá en el juzgado medidas cautelares para paralizar el grado, mientras la UA acelera para ponerlo en marcha con 86 plazas y un nuevo edificio.

Se anunció hace unos meses el recurso contra la decisión del Consell de aprobar el grado de Medicina en la UA. ¿En qué punto está?

Se ha dilatado mucho porque la justicia va muy lenta. Hemos tenido una reunión esta semana con los abogados y el recurso está ya preparado. Pero, como estamos en los tiempos que estamos, la semana que viene pediremos las medidas cautelares, la paralización del grado, antes de interponer el recurso. No podemos dejar pasar más tiempo y que se matriculen los alumnos porque el daño sería mayor. Queremos que se paralice el procedimiento. Da igual cuando presentes el recurso, por eso pediremos las medidas cautelares antes de que en junio o julio matriculen a los estudiantes.

¿En qué se basan esas medidas cautelares?

En que es una decisión totalmente arbitraria, que no está basada en criterios académicos. Se ha hecho al margen de la comunidad universitaria. El 26 de abril del año pasado, el president Ximo Puig y las entonces conselleras de Universidades, Carolina Pascual, y Sanidad, Ana Barceló, se fueron a la Universidad de Alicante y allí anunciaron que habría una nueva facultad de Medicina. En ese momento ni siquiera se había comunicado al Consejo Valenciano de Universidades. Es una falta de respeto al sistema universitario. Y la documentación y el proceso de esa aprobación no tuvo lugar hasta agosto. No había nada completo, ni el procedimiento, ni los documentos, ni la autorización, ni la comunicación al sistema universitario, y se anunció en abril. Si esto no es una decisión arbitraria... Además, todo el procedimiento de aprobación del grado es incorrecto. Para poner un grado nuevo debe haber una memoria donde se especifica todo lo que tienes, el profesorado, las infraestructuras y hasta las aulas donde se dan las clases. Y se somete a la aprobación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (Aneca). Esa memoria es de 2017 y se aprobó por la Aneca en 2018, y quieren montar una titulación en 2023. En la orden de creación de un nuevo grado se habla de dos años, y si en ese periodo no se ha implantado una titulación, la acreditación decae. Lo que sí hay es un vacío legal porque no está planteado qué ocurre cuando se presenta un grado a la conselleria y no contesta, que es lo que ha ocurrido estos cuatro años. Pero, evidentemente, la filosofía general es que esa memoria está caducada. Han pasado seis años, en lugar de dos, están totalmente desfasados estos planes de estudios. Y, encima, los informes alertan de deficiencias.

¿Qué tipo de deficiencias?

El informe de Aneca señala que la lista de tutores de prácticas que se aporta en la memoria no se corresponde con la lista de centros convenidos para los cuales la UA adjunta el convenio de colaboración. O que los datos relativos a los centros convenidos no son coincidentes entre la memoria y los convenios aportados, y advierte de que la información relativa a los centros convenidos para prácticas es imprecisa. Y sus rotatorios de prácticas se basan en tres hospitales: Vistahermosa, privado y del que alerta Aneca que los datos no coinciden en los especificados en el convenio porque especialidades como cardiología o digestivo no aparecen en el listado incluido; Vinalopó; y ponen el grupo Ribera Hospital Torrevieja que ha pasado a gestión pública. Con estos fallos y esa memoria tan antigua no se va a ningún lado. Ahora la Aneca no pasaría una titulación con tantas deficiencias. Y el informe de la Agencia Valenciana de Evaluación califica cuatro criterios, adecuación del personal docente, de la oferta de plazas, el grado de inserción laboral de los egresados y la zona de influencia del título teniendo en cuenta las necesidades, y a todas le da una valoración C, de suficiente, aprobado pelado. Vamos a poner en el recurso que no se responde a las prácticas que se deben hacer, han cambiado en seis años las circunstancias y los convenios. Ahora la UA licita un nuevo edificio y un laboratorio, cuando en la memoria para que aprueben el grado deberían estar los recursos que tienes, estás mintiendo, con perdón. Ni están los planos de los sitios dónde se impartirá el grado ni los profesores. No tienen ni los recursos que decían en la memoria. Y ahora tienen un problema de financiación, están buscando dinero para Medicina pero no se puede dar un solo recurso adicional, como especifica el decreto de creación del grado. ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Lo tendremos que pagar entre todos? Y ahora el Consell vio una oportunidad partidista.

¿Partidista?

Sí, se ha hecho una especie de restauración o, hablando claramente, de venganza política. Hace 25 años sabemos que se segregó Medicina de la UA y en todas las declaraciones Ximo Puig ha reiterado que ‘ahora hemos puesto en su sitio la segregación de Medicina’. Y no se trata de eso. El dinero público no está para venganzas a 25 años.

Precisamente, el gobierno valenciano lo considera como un acto de justicia con la UA. ¿Tienen que agradecer a Eduardo Zaplana la creación de la UMH?

Eso es de política partidista. Para nada tenemos que agradecer. Toda universidad surge de otra. La UMH no se generó a partir de Medicina, al contrario. Yo estaba en el campus de Orihuela, que era de la UPV, votaron tanto allí como la junta de gobierno de la Facultad de Medicina de la UA segregarse y juntarse en una nueva universidad. A partes iguales, se generó así la UMH. La UPV la aceptó y la UA, no. Sí es cierto que es una medida política, pero sin consecuencias económicas, no como ahora.

¿Por qué han tardado tanto en dar el paso en los tribunales?

Por papeleo, solicitudes de documentos. Todavía no están todos, por eso pediremos antes las medidas cautelares que el recurso. Falta incorporar el expediente administrativo de la Generalitat que rechazó nuestro requerimiento para que paralizara el grado, que por unas cosas o por otras aún el Consell no lo ha entregado al juzgado. Nosotros vamos de buena fe, no queremos hacer daño. Solo nos preocupa la calidad de la docencia en Medicina en la provincia y, sobre todo, el buen uso de los fondos públicos.

Hay quienes reprochan que se oponga a crear plazas de médicos, tan necesarias ahora.

No es así. Lo que decimos es que la decisión no está fundada en necesidades, como señala el informe de los decanos de Medicina, que dice que no es necesaria una nueva facultad, ni más estudiantes. En todo caso, se podría haber potenciado la facultad que tiene la UMH para poner más estudiantes, algo que se ofreció, y hubiese sido más económico. Eso suponía medio millón de euros frente a los 20 millones que costará el grado de Medicina en la UA. Hacen falta más médicos en los hospitales, no en las aulas. Todos los años se quedan miles fuera del sistema público. El mismo estudio que arguyen tanto el Ministerio como el presidente de la Generalitat y la UA dice que vamos a tener un pico de jubilaciones en 2027 que hay que reemplazar, un déficit de casi 9.000 médicos. Un estudiante de Medicina se forma durante 10 o 12 años, son 6 del grado, 1 o 2 del MIR y 4 o 5 de especialidad. Hasta 2035 esos estudiantes que ahora estamos ampliando para llegar a médicos no van a salir al mercado, por lo que en 2027 que está el problema no podrán cubrir las jubilaciones. Es una planificación terrorífica. En el examen MIR hemos desaprovechado este año 4.000 médicos ya formados. Hacen falta plazas MIR. Los 20 millones que costará mantener el futuro grado estarían mejor invertidos en plazas MIR que en formar estudiantes que en 12 años irán al paro. Con ese dinero, en la provincia podríamos tener casi 400 médicos más que sí contribuirían a aliviar las listas de espera y la sobrecarga de trabajo. Se han empecinado por demagogia y populismo barato. Los que se quedan fuera se van la sanidad privada o fuera de España y ese dinero invertido en su formación se desperdicia. Son 20 millones que se van a invertir en formar estudiantes que en 12 años no tendrán puestos en el sistema público de salud, cuando todos los años estamos dejando fuera a 4.000 estudiantes. Estamos fabricando parados de alto nivel para dentro de 12 años. Es sangrante.

¿Y por qué cree que no se amplían esas plazas MIR para cubrir las necesidades de médicos?

Porque es mucho más caro que aumentar el número de estudiantes. No les interesa planificar bien una oferta de médicos, sino responder a la opinión pública, como denuncia el director de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. El sistema MIR es nacional, pero cada comunidad autónoma es la que pide cuántas quiere cada año. Hay recursos para ampliar más, pero si los destinas a lo que hace falta, a los médicos en los hospitales, no en las aulas. El informe del Ministerio que se ha usado para justificar la generación de más plazas de estudiantes en ningún momento dice que haya que aumentar los alumnos, y sí las plazas MIR. Se han pasado por el forro las conclusiones y han ido a la demagogia barata, a más estudiantes.

¿Temen la competencia?

No. Las listas de espera son brutales. Hay demanda de sobra en el grado de Medicina, de 4.000 estudiantes, de toda España porque es distrito único. Esos nuevos estudiantes de Medicina no van a ser de Alicante, entran por nota de cualquier parte del país. Lo que hay que ser es racional gestionando el dinero público. Lo que se está haciendo con el nuevo grado en la UA es un despilfarro terrorífico. Aquí no nos mueve la falsa competencia, porque no la hay, ni las envidias. Lo único que nos preocupa es que va a repercutir mucho en la calidad de la docencia de Medicina en Alicante. Lo dicen todos los sectores profesionales y los médicos. No hay profesionales de la docencia, falta profesorado. Generar otra facultad va a empeorar aún más el problema. Y va a perjudicar el tema de las prácticas a los estudiantes.

La rectora de la UA, Amparo Navarro, dijo estar convencida de que se alcanzaría un acuerdo con la UMH para las prácticas...

Ya se quejan los estudiantes de que son demasiados, muchas veces, en los hospitales. Por lo que hacer turnos de otra facultad va a ser un problema añadido, por mucho que se diga que hay hospitales suficientes, que no los hay. Nosotros tenemos asignados los convenios con los hospitales y no vamos a hacer ningún acuerdo, se nos echarían los estudiantes encima, y con razón, además de que no se puede asignar las prácticas a más de una universidad. Si al final nos obligan a compartir las prácticas en los mismos hospitales, iremos a los tribunales.

Se plantea en la UA un grado tan costoso como Medicina sin tener aprobado el plan de financiación...

En el plan de financiación nos estamos peleando entre las universidades y con la Conselleria de Universidades, por un millón arriba o abajo en los presupuestos, y aquí hablamos de poner una titulación que cuesta unos 20 millones al año, que es una salvajada. Y, encima, seguimos sin el mapa de titulaciones, que se prometió. Con él, estas situaciones no se producirían y permitiría planificar bien la financiación. Es absurdo hablar de financiación si no hay un mapa de titulaciones. Nosotros vamos a ofertar este año algo más de 140 plazas de Medicina.

¿Siente el respaldo del Ayuntamiento de Elche?

Hay una declaración conjunta del pleno apoyándonos, pero el alcalde no votó a favor. Pero no me siento traicionado, son cosas de la política.

¿Quieren diferenciarse en su titulación de Medicina?

Sí, estamos potenciando la Medicina Familiar. Es la especialidad más desatendida y deficitaria y la más importante. Tenemos al primer catedrático de Medicina Familiar de España, Vicente Gil, que está en Sant Joan, y uno de los titulares de Medicina Familiar que es el vicerrector Domingo Orozco. Hemos recibido un montón de premios por su puesta en valor. Y desde la Facultad de Medicina de Sant Joan vamos a liderar una red iberófona con países iberoamericanos de habla portuguesa y española.

La residencia de estudiantes está y quedan otras obras...

El edificio de La Valona está prácticamente acabado. Nos lo entregan en verano y en septiembre empezará a funcionar. Es un edificio cultural que vamos a ver si las entidades culturales que estarán ahí hacen un puente de comunicación con las del local de la Plaça de Baix.

¿Van a pedir más grados?

Hemos mantenido hasta ahora una política prudente, si los recursos estaban justos no vamos a poner más grados. Esperamos a que se apruebe el plan de financiación, y nos hemos quedado a verlas venir. Pero para cursos siguientes hemos pedido Enfermería o Ingeniería Robótica, entre otras titulaciones, de las cuales no se sabe nada aún.

¿Cuáles son sus objetivos en este inicio de mandato?

Vienen dos años duros para implementar los cambios de la LOSU. Además, queremos hacer más internacionalización para ser fuente de conocimiento destacado. Y fomentar la investigación. Estamos valorando, además, hacer una especie de agencia de calidad transversal. Para mejorar la calidad de la docencia, de la investigación o de los servicios. Queremos que la calidad sea un componente transversal.

Ruiz asegura que su relación con la consellera de Universidades, Josefina Bueno, es correcta, pero le echa en cara el no haber incluido en su equipo a alguien de la UMH.

¿Cómo es su relación con la consellera de Universidades, Josefina Bueno?

Formalmente bien. Eso sí, encapsulamos el tema de Medicina. En nuestros encuentros no se comenta porque acabaríamos discutiendo, pero en el resto vamos funcionando, vamos trabajando.

¿Considera que apoya más a la UA?

Sí. Parece que la Conselleria sea toda de la UA. La consellera es de la UA y la anterior, de Elche, también era profesora allí. La secretaria autonómica es de la UA o la directora general era de la UA. Imagino que Bueno hará un esfuerzo por ver las cosas de forma aséptica y dedicarse a las cinco universidades públicas. Pero lo que tenemos, es lo que tenemos...

¿Se sienten discriminados por la conselleria?

Sí. Pedimos tener cargos también en la Conselleria. Teníamos un director general de Investigación, Ángel Carbonell, y lo dejó porque ya no podía seguir allí. Ahora es vicerrector. Y a la consellera le pedimos que ese cargo fuera para otro profesor de la UMH, y no. Tenía que haber contado un poco más con nosotros.

¿Ha intentado transmitirle a la consellera sus consideraciones sobre el grado de Medicina?

Sí. El mensaje lo he transmitido por escrito, y por activa y por pasiva. Pero la Conselleria da por hecho el grado y para paralizarlo solo queda el recurso judicial, ellos no van a rectificar. Nuestros argumentos los explicamos en el requerimiento administrativo que mandamos a la Conselleria, pero los rechazaron.