El primer pleno ordinario del Ayuntamiento de Elche después del pleno de constitución y del de organización ha arrancado este lunes con las críticas del grupo municipal de Compromís por el incremento de asesores del actual equipo de gobierno, conformado por PP y Vox, en comparación con el del anterior ejecutivo.

Esther Díez denunció que antes de conformarse el equipo de gobierno el PP aseguró que no iba a subir el sueldo de los concejales, pero no obstante el gasto de personal ya se ha incrementado, según insistían desde Compromís, en 200.000 euros al sumar siete nuevos asesores, entre otras acciones, como crear plazas A30 con más sueldo que un edil. En este sentido, Díez lamentaba que el actual equipo de gobierno hubiera querido venir a "ponerse la medalla de la austeridad".

Explicación

En esta línea, indicó que la lideresa de Vox, la edil Aurora Rodil, anunció que no iba a tener asesores "y lo cierto es que ha nombrado personal de confianza". Ante ello, Díez señaló que la ciudadanía merecía una explicación.

Ante ello Rodil recordó que en el anterior mandato no cobró ni un euro como edil a pesar de tener derecho a ello y aclaró que ahora han rechazado contar con asesor en el grupo municipal de Vox y que en su lugar se ha nombrado a una asesora para la puesta en marcha de la Concejalía de Familia de Rodil. Esto "no puede ser tachado de despilfarro ni de falta de coherencia", replicó Rodil a Díez.

Sorpresa

Y a renglón seguido, la concejala de Vox interpeló directamente al alcalde, Pablo Ruz: "Cuando otorgó las seis dedicaciones y dos medias (al PSOE) me parecía un exceso de gasto público, pero respeté la decisión y la potestad del alcalde. Creo que el tiempo me dará la razón y usted se arrepentirá de esa decisión".

Con respecto al tema del exceso de gasto público o de contratación de asesores o de reparto de dedicaciones a los ediles, ni el PP ni el PSOE dijeron nada.

Tras este primer asunto, el conjunto de los concejales votó a favor de la propuesta de condecoración a los miembros del Cuerpo de la Policía Local de Elche con la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Azul de la Generalitat Valenciana por la actuación policial realizada el día 12 de junio de 2023 en que se consiguió incautar 3.500 kilos de hachís en el litoral ilicitano.

Previamente, el edil popular y portavoz adjunto José Navarro felicitó a Pablo Ruz con el que "Elche va a volver a brillar y crecer", al tiempo que deseó lo mejor a los nuevos concejales de la Corporación.

El PSOE, en su primera intervención, no dejó ni un segundo de tregua y criticó al nuevo gobierno por no traer una "gran modificación del presupuesto que ustedes tachaban de malo", por no introducir partidas para, por ejemplo, el Banco de Alimentos o el convenio en favor del Mercado de San José, propuestas que en el pasado reclamó el PP. "Es triste", calificó la edil socialista Patricia Maciá quien dijo que en apenas un mes después de llegar al gobierno municipal tuvieron que elaborar un presupuesto completo, dando a entender así que en seis semanas del nuevo gobierno apenas han introducido modificaciones importantes en el presupuesto heredado.

Por su parte, Compromís también criticó que las primeras partidas incrementadas hayan sido para publicidad y Alcaldía, es decir, para "gasto superfluo y autobombo", que también denominaba así en el pasado el PP cuando estaba en la oposición.

Ante todo ello, el edil de Estrategia Municipal, José Soler (Hacienda y Urbanismo) recordó que el 87% de la modificación nº 17 del Presupuesto de 2023 por suplementos de créditos y bajas por anulación que se traía a este pleno era heredado del anterior equipo de gobierno. Y que con respecto a los consejos de lo que debía haber hecho el nuevo equipo de gobierno en estas primeras semanas de mandato, "lo vamos a hacer, lo vamos a estudiar, pero no ha habido tiempo".