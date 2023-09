Las últimas tortugas bobas que han sido custodiadas este verano en la playa del Carabassí ya nadan en el mar. Este martes cerca de 70 voluntarios Rastros en la Arena acompañaron a los ejemplares que han estado vigilados desde el 28 de agosto hasta el sábado 2 de septiembre en la costa ilicitana.

Al atardecer fueron soltados 36 neonatos, que forman parte de las 48 tortugas que, con el fin de garantizar su viabilidad, se decidió trasladar al Oceanogràfic de València el domingo 3 de septiembre, mientras que las otras 29 restantes fueron liberadas esa misma noche en la Gran Playa de Santa Pola, donde las condiciones del mar, ya remitiendo el temporal, eran más favorables.

Desde el equipo de coordinación (formado, recordémoslo, por los grupos Talaiola y Margalló, de Ecologistas en Acción, bajo la supervisión de la ONG Xaloc y de diferentes instituciones académicas) destacan el doble el éxito de esta campaña.

Por un lado, el de la puesta: de los 78 huevos que eran custodiados en el Carabassí, 65 recién nacidos ya nadan por el Mediterráneo y 7 esperan al Oceanogràfic alcanzar cierta madurez para ser liberados el año que viene. Y, por otro, la entusiástica implicación de las más de cien personas que han conformado el grupo de voluntariado y la respetuosa curiosidad de las personas que se han acercado al dispositivo instalado cerca del nido.

Concienciación

Para sensibilizar a la población de que las playas ilicitanas son una zona donde estos animales vienen cada vez más a desovar, debido al cambio climático, el Ayuntamiento de Elche instaló durante el verano carpas en las playas con una exposición que informaba de la problemática ambiental y de conservación de estas tortugas.

Entre los consejos que se lanzan ante la presencia de una tortuga, los especialistas indican que hay que llamar al 112 y procurar que el ejemplar no sea consciente de que hay humanos que la pueden molestar. Para ello hay que mantenerse a unos de 30 metros de distancia, permanecer en silencio, no hacer fotos con flash ni encender luces, no hay que ponerse en su campo de visión y evitar que se pisen las huellas para que no se borren.