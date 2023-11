Compromís per Elx ha alertado de que alcalde Pablo Ruz quiere desproteger el Palmeral e imponer el modelo de depredación urbanística al reafirmar durante el pleno de este lunes que va a "reformarla para hacerla flexible en todo el área del entorno porque es una absoluta barbaridad". En concreto, el primer edil se refirió a la zona de amortiguación de los huertos, área protegida por la Unesco donde la normativa, que aprobaron PSOE, Compromís y Podemos con la abstención de PP y Vox hace dos años, solo permite el uso social, cultural y agrícola, es decir, está blindado de nuevas construcciones.

El regidor popular rechazó en el salón de plenos que la ley autonómica sea "un embudo para el progreso económico de la ciudad. La ley del Palmeral, promovida blinda pero no puede convertirse en un problema para el entorno del Palmeral. No hay debate sobre lo que afecta a un huerto histórico. ¿La Unesco está para determinar si una licencia de obra es viable o no en función de donde se ubique un huerto histórico?", dijo Ruz, quien cargó contra unos requisitos de protección "contrarios a la gestión administrativa". En base a eso, el alcalde reprochó las más de 200 licencias de obras paralizadas por no haber puesto en marcha la comisión técnica.

Frente a ello, la portavoz adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, avisó este martes de que se opondrán desde el parlamento valenciano a esa modificación de una ley que "tardó muchos años en poder renovarse y que es una ley que lo que hace es blindar el corazón de la ciudad de Elx".

"Contamos con una ley aprobada por les Corts Valencianes en el año 2021, una ley sugerida por el propio Ajuntament d’Elx después de años de trabajo con los colectivos en defensa del palmeral y su salvaguarda y que tenía como novedad respecto a la ley del 86 dos elementos centrales. El primero, que pasaba a proteger no sólo la palmera como elemento individual y ornamental sino a proteger todo el agrosistema que es precisamente por lo que se nos da la distinción de patrimonio de la humanidad, así como blindar el palmeral de la presión urbanística, por lo que también se incluyó en esa zona de amortiguación, también protegida por la declaración de la Unesco, la limitación de las actuaciones urbanísticas", ha recordado la portavoz, Esther Díez.

Cordón de protección ambiental y paisajístico

La edil de la formación valencianista advirtió que "la zona de amortiguación funciona como el cordón de protección de nuestro patrimonio de la humanidad, un cordón de protección desde el punto de vista ambiental y también desde el punto de vista paisajístico que es importantísimo en el caso del palmeral . Por tanto, las declaraciones del alcalde son altamente preocupantes dado que abren la puerta a destruir y rebajar la superficie de nuestro patrimonio en la zona de amortiguación, no sólo del palmeral, sino también de todos los elementos protegibles del entorno".

En este contexto, reprochó las declaraciones realizadas por Pablo Ruz en el Foro del Municipalismo, organizado por INFORMACIÓN, donde afirmó que Alicante es el modelo a seguir. "¿Será que quiere aplicar ese modelo de depredación urbanística que ha seguido Alicante a lo largo de las últimas décadas como ha sido la destrucción de toda la zona del Cabo de l'Horta o el Plan Rabassa que quería impulsar el PP de la mano del empresario alicantino Enrique Ortiz?", preguntó la portavoz de Compromís.