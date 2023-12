La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) ha hecho un llamamiento a las firmas nacionales a asistir a las ferias de moda de Londres para recuperar las exportaciones tras el desplome por el Brexit. La patronal de la industria zapatera, con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, coordina las ayudas para que las empresas de calzado y accesorios legalmente constituidas en España participen en las ferias PURE x JATC y SCOOP que tendrán lugar conjuntamente en Londres del 11 al 13 de febrero de 2024.

“Tras el Brexit, las exportaciones de calzado español a Reino Unido se han desplomado en los últimos años, pero es el segundo mercado más importante del calzado español fuera de la Unión Europea por detrás de Estados Unidos. Es importante apoyar a los expositores en su promoción en este mercado”, ha asegurado la presidenta de FICE y de la Confederación Europea de Calzado, Rosana Perán.

La patronal zapatera ha incluido, entre las acciones de promoción del Plan Sectorial que coordina anualmente en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones, las ferias Pure X Just Around The Corner y Scoop, organizadas por la misma entidad Hyve Group, que se celebran conjuntamente en el recinto de Olympia londinense.

La mayor oferta de moda

Pure London y JATC han unido fuerzas para poder ofrecer una oferta global a los compradores de moda. Pure se centra en confección femenina en la planta baja de Olympia y JACT en la galería superior concentrará la oferta de calzado y accesorios, bisutería, belleza/lifestyle, moda masculina y moda sostenible. A la vez se celebra SCOOP en Olympia West con una oferta de moda y accesorios de autor. La celebración conjunta de estos eventos concentra la mayor oferta de moda en el Reino Unido y permiten que los compradores ahorren tiempo y viajes.

Este evento, según ha informado FICE en un comunicado, cuenta con un apoyo de ICEX del 35% sobre los conceptos del paquete espacio y decoración más marketing/registration fee y seguro. Hay que tener en cuenta la normativa de temporalidad de las ayudas (las empresas solo pueden beneficiarse de apoyos en una feria durante cinco años).