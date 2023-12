Nervios, ilusión pero, sobre todo, emoción. Esos han sido los sentimientos que han vivido los ilicitanos este jueves en la Plaza de Baix de Elche tras presenciar la carrera que el guardacostas Francesc Cantó realiza cada 28 de diciembre. Una tradición popular, que cuenta con más de 650 años, en la que Cantó anuncia a la ciudad el hallazgo del arca con imagen de la Virgen de la Asunción y las partituras que posteriormente dieron lugar al Misteri d'Elx.

La bombà daba el pistoletazo de salida a las 15 horas, en el que Iván Pomares, representante de Cantó desde hace dos años, se dirigía desde Puertas Encarnadas hasta la Plaza de Baix a lomos de su caballo Atila en un tiempo de 2 minutos y 40 segundos. La carrera se ha desarrollado de manera airosa, sin ningún tipo de incidente y los ilicitanos han arropado al guardacostas desde el principio hasta el final.

Con elegancia, sutileza y seguridad, así ha sido la entrada de Cantó a la Plaza de Baix, que este año contaba con vallas de seguridad para evitar accidentes como el que tuvo lugar la edición pasada, en la que el caballo de Cantó se asustó cuando un grupo de personas se aproximaron a él y provocó un resbaló y la caída del jinete. En esta edición se ha colocado una moqueta especial para evitar resbalones, pues el año pasado había césped artificial, pero no dio un buen resultado.

Muy emotiva

"Este año está siendo espectacular. No podía parar de llorar de emoción cuando he llegado a la Plaza de Baix y ver que todo había salido bien", explicó Cantó. Para Pomares, esta edición no ha sido fácil, pues contaba con los nervios de la anterior carrera y la ausencia de su abuelo, que este año no está para disfrutar con él las fiestas de la Venida de la Virgen. "Ha sido muy gratificante sentir el calor de todos los ilicitanos. Lo he disfrutado muchísimo desde el principio hasta el final del recorrido".

En los momentos previos a la carrera, cientos de ilicitanos estaban emocionados por ver aparecer al guardacostas sobre su caballo a su llegada a la Plaza de Baix, para dar el mensaje que se convertiría en un símbolo de Elche, tras su hallazgo en la playa del Tamarit. Se respiraba un ambiente familiar. Niños y mayores miraban el reloj minutos antes de que comenzara la carrera, mientras que otros preparaban sus móviles para captar en vídeo el momento.

Felicitaciones de los ilicitanos

Entre aplausos y gritos de "¡Viva la Mare de Déu!", en su llegada, Cantó recibió el amor y el cariño de los ilicitanos, al que admiraban con orgullo. Tras el revuelo provocado por la emoción, Cantó recibió el abrazo de sus seres queridos, la enhorabuena de la corporación municipal socialista del antiguo alcalde de Elche, Carlos González y las felicitaciones de los miembros del grupo municipal actual del Partido Popular y Vox. "Cantó soporta el peso de la historia 650 años sobre tu espalda. Estamos muy orgullosos de ti. Gracias por llevar el nombre de Elche y de la Mare de Déu a las calles de la ciudad", señaló el alcalde de Elche, Pablo Ruz.

Después del emotivo discurso, el salón de plenos del Ayuntamiento de Elche acogía la felicidad de los presentes y con un brindis y un "¡Viva Cantó!" celebraban el éxito de la carrera que los ilicitanos esperan cada año con ilusión. Además, Iván Pomares, conmovido, recibió el amor y unas palabras de cariño de su familia, que conquistaron a los asistentes.

La llegada de las fiestas de la Venida de la Virgen han emocionado a todos los ilicitanos, entre ellos, a Inma Mora, concejala de Festejos, que señalaba que la gente ha vivido la carrera de Cantó con muchísima ilusión y nervios, pero que la han disfrutado como se merece. Bajo el grito de "¡A la playa, ilicitanos!", el vocero ha realizado la lectura del bando para anunciar al pueblo de Elche el hallazgo del arca de la virgen de la Asunción. Cantó volvía a subir a lomos de su caballo para enmendar el camino hasta Puertas Encarnadas para recoger la imagen y trasladarla en procesión hasta la Basílica de Santa María, entre peregrinos que llevaban Palma Blanca de Elche.

La carrera de Cantó se ha celebrado después de la representación del hallazgo de la Mare de Déu en la playa del Tamarit, marcada por las bajas temperaturas. Este acto tan emotivo que reune cada año a miles de ilicitanos ha tenido lugar en la madrugada de este jueves. Para disfrutar de esta actuación, el Ayuntamiento de Elche y la Sociedad de la Venida de la Virgen pusieron en marcha 33 autobuses gratuitos de 4.30 a 6.30 horas desde el Museo Arqueológico de Elche (MAHE) para asistir a este encuentro que comenzó a las 7 de la mañana en plena playa del Tamarit, en Santa Pola.