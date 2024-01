El Ayuntamiento de Elche ha rebatido al Defensor del Pueblo con dos informes elaborados por técnicos municipales que avalan la permanencia de la Cruz de los Caídos en el Paseo de Germanías. Frente al argumento de que el monumento va en contra de la ley de Memoria Democrática por su origen franquista, PP y Vox se han apoyado en un documento técnico y jurídico encargados por ellos mismos para fundamentar su postura de salvar la cruz del derribo. Es más, la junta de gobierno ha aprobado este jueves encargar a los servicios técnicos municipales la redacción de la documentación necesaria para incluir la Cruz del Paseo de Germanías en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos, de conformidad con la Ley 4/1998 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano.

Por un lado, el informe jurídico firmado por un Técnico de Administración General, alude a la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo, para asegurar que "no se dan los elementos suficientes para considerar el crucero sito en el Passeig de Germanies como vestigio de la Dictadura, dado que no existen elementos de exaltación en el mismo crucero, más allá de las connotaciones históricas del mismo". Asimismo, el funcionario del Ayuntamiento de Elche indica que al no constar ningún tipo de protección patrimonial sobre la Cruz, "sí se recomienda realizar un informe patrimonial para valorar la posibilidad de inclusión en el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos", como los responsables municipales acaban de aprobar.

Asimismo, el técnico propone al gobierno de Pablo Ruz una mención orientada a "la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática, de conformidad con artículo 45.6 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática".

Por otro lado, el informe patrimonial que firma el jefe de Servicio de Patrimonio Cultural, entiende que el espacio urbano de la plaza, "tanto en su conjunto como en los elementos

destacados que la constituyen desde hace más de ochenta años, como un espacio de carácter histórico y valor patrimonial", cabría conservarse como “lugar de memoria como espacio de convivencia y, a la vez expositivo y didáctico, abierto al público y referente de la memoria histórica de la Guerra Civil en nuestra ciudad y también de la propia historia del desarrollo de la misma, y en este sentido, dotar de la protección patrimonial necesaria si así se estima, tanto al conjunto de la plaza como a los elementos destacados referidos".

El mismo técnico que en el mandato anterior avaló la retirada de la Cruz, dentro del proyecto que impulsó PSOE y Compromís, reconoce que mantener la Cruz en el centro de la plaza es "mínima en el impacto urbano final puesto que no modifica la solución arquitectónica".

Valoración política

“Los dos informes avalan el carácter patrimonial, histórico y social de esta Cruz, que no contiene elementos franquistas ni de exaltación del régimen y la necesidad de su permanencia y protección”, ha explicado el edil de Recursos Humanos, José Navarro, que ha ejercido como portavoz de la junta local de gobierno. El edil popular ha indicado que se trata de una “ratificación de la decisión tomada por este gobierno municipal para la permanencia de una Cruz respetada por todos los gobiernos democráticos de esta ciudad”. Además, ha dejado claro que se trata de un “compromiso” con los ciudadanos.

Adaptado a condiciones democráticas

“Mientras este gobierno municipal esté al frente, la Cruz del Paseo de Germanías permanecerá con total normalidad”, ha asegurado el edil, quien ha añadido que estos dos informes, por una parte, “realizan una cronología de esta plaza como lugar de encuentro, señalando que este elemento no contiene elementos franquistas y está adaptado a las condiciones democráticas”. Por otro lado, “se refiere a sentencias que avalan esta decisión y establece paralelismos entre Elche y otras ciudades en la misma situación”.

Por otra parte, en la Junta Local de Gobierno, se ha aprobado solicitar a la Dirección General de Transparencia y Participación la retirada del monumento del Catálogo de Vestigios Contrarios a la Memoria Democrática y la Dignidad de las Víctimas, a los que se les dará traslado de este acuerdo.