Nunca sabes a quién le das una moneda porque te ayude a estacionar tu vehículo, algo que habitualmente nunca hace falta pero que te induce a entregar un euro más por miedo a que algo le pase al vehículo que otra cosa. Hace algunos meses, la Policía Local trasladó a la Subdelegación del Gobierno en una reunión el problema que le supone estas personas, en su mayoría indigentes o drogadictos, que llegan a pelearse por los mejores lugares para ejercer esta actividad.

Los alrededores del Hospital General de Elche o el estacionamiento de Candalix son algunos de los puntos donde se sitúan, en otros como en el aparcamiento de la UMH de Elche, no pueden actuar por la presencia de los propios vigilantes de la institución académica.

Ingreso en prisión

Uno de estos gorrillas ha sido detenido por la Policía Local porque estaba reclamado para su ingreso en prisión por un juzgado de Elche, pero ni le encontraba ni le podía notificar el fallo. El atestado no aclara por qué hechos, solo que estaba reclamado para ser detenido y cumplir la sentencia. Los agentes, mientras realizaba labores de vigilancia y prevención en el parking del Candalix, observaron a un hombre realizando funciones de aparcacoches.

Denuncia

Una vez más, como han hecho tantas veces, se acercaron el hombre más con intención de que desistiera de la actividad, algo que no es fácil de lograr porque se dedican a ello como medio de vida, o le pondrían una denuncia. Pero sospecharon de él cuando intentó marcharse al ver cómo se le acercaban. Los policías decidieron interceptarlo antes de que lograran huir. Pero ahí no había acabado todo. Tras solicitarle su documentación personal para interponerle una denuncia por la ordenanza municipal, el hombre aseguró que no la llevaba encima por lo que facilitó la información verbalmente.

Dos juzgados en su búsqueda

No mintió y dio sus datos. Eso les dio pie a comprobar que le constaban en la base de datos dos órdenes de busca y captura, una de ingreso en prisión del Juzgado de Instrucción 4 de Elche y una detención del Juzgado de Instrucción 2 de Elche. Por todo ello, el hombre de 42 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Diversas asociaciones, como Cáritas o Conciénciate intentan ayudar a todas aquellas personas sin recursos o indigentes que tienen voluntad de dejar la calle. Recientemente se realizó un censo de indigentes que arrojó que un centenar de personas no tiene hogar. Ahora bien, los que se dedican a esta actividad de pedir limosnas no forman parte de este perfil.