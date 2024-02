El alcalde de Elche, Pablo Ruz, contestó al PSOE dos horas después de exhibir estos los dos nuevos informes referentes a la cruz de Germanías, uno especialmente duro del Defensor del Pueblo, en el que se critican los dos informes municipales redactados después del suyo para defender una pervivencia del símbolo que anteriormente se rechazaba por ser un símbolo franquista y un segundo elaborado por la Comisión Europea.

"Siento que tengan que perder el tiempo", le dijo a los periodistas, para recordar a continuación que Ángel Gabilondo, el alto comisionado de las Cortes Generales designado para la defensa de los derechos, es "militante del PSOE", poniendo en duda su imparcialidad.

Recomendaciones

Por lo tanto, no le preocupa al regidor que discrepe de la junta de gobierno (PP y Vox) y de los nuevos informes de los técnicos, en los que se afirma que es un símbolo consolidado. Así sentenció que las recomendaciones del Defensor del Pueblo para su retirada "no se va a cumplir, que no les líen", dijo llanamente a los medios de comunicación.

Añadió que tampoco le preocupa si en algún momento la Unión Europea le pide la devolución de la subvención concedida para la reforma de la plaza porque se mantenga finalmente el símbolo, porque previamente tendría que ser el propio Gobierno el que dijera que es contrario a la ley. Pero no le preocupa no por esta tortuosa tramitación que conllevaría, sino por el hecho de que en el plazo límite solo han podido justificar ante la UE un 8% de la ejecución, que sería lo que habría que devolver.

Incumplimiento

"Es una respuesta a una pregunta parlamentaria de que si hubiera un incumplimiento devolveríamos la subvención", dijo con desdén el alcalde. Si tenemos en cuenta que la obra se licitó en junio por 1,1 millones de euros (Europa financia el 50 %), estaríamos hablando de 44.000 euros. Ruz añadió que esa obra tendrán que pagarla los ilicitanos, como otras que deberían haberse financiado por Europa al 50% porque el PSOE "fue incapaz" de hacerla a su debido momento pese a que comenzaron a confirmarse en 2016, dijo.

Dedicaciones exclusivas

El regidor cargó contra el grupo socialista al asegurar que "esperamos muchísimo más de una oposición incapaz para trabajar o propuestas positivas. No han presentado ni alegaciones al presupuesto. Está centrada en estas cosas y no en una labor fiscalizadora. La cruz no se va a mover, hemos venido a construir y no a derribar".

Ruz, muy molesto porque aseguró que había tenido que salir a hacer estas declaraciones, abandonando una reunión "importantísima" con Infraestructuras sobre la circunvalación sur, siguió cargando contra "un sainete que tiene que acabar. Tenemos a una oposición incapaz de alegaciones, preocupada en cosas absurdas. Tienen que trabajar un poco más. Las ocho dedicaciones del PSOE nos cuestan 340.000 euros y han presentado cero alegaciones al presupuesto. Solo están para denunciarnos a Icomos (el órgano que defiende los patrimonios de la Unesco), el Defensor del Pueblo y Europa. La única cruz que molesta a los ilicitanos es la forma de hacer oposición del PSOE. Zanjamos el tema. Que trabajen de forma constructiva porque la cruz no se va a mover. Es una cruz que está democratizada".

Como se recordará, el derribo de la Cruz estaba previsto en el anterior mandato, pero no se aprobó la licitación y cerca de las elecciones municipales, se aplazó.