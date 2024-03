Compromís aprieta con la reversión del Hospital del Vinalopó de Elche y el Consell se mantiene firme

Poco más de mes y medio. Ése es el plazo que queda para que el Consell pueda activar los trámites para iniciar el proceso de reversión del departamento sanitario de Elche-Crevillent que gestiona Ribera Salud. De lo contrario, una vez finalizada la concesión, el 31 de mayo de 2025, se prorrogaría. Ante este escenario, la Generalitat ya ha dejado claro por activa y por pasiva que seguirá Ribera, pero desde Compromís no están dispuestos a dar la batalla por perdida. Por eso, ahora que se ha activado la cuenta atrás, han decidido echar el resto y elevar la presión en las Cortes Valencianas.

Interpelación

Hasta el punto de que la reversión va camino de convertirse en uno de los puntos fijos en cualquier sesión en el hemiciclo. Tanto es así que, si hace apenas dos semanas los valencianistas denunciaban privilegios en el Hospital del Vinalopó de Elche para el presidente de la firma privada que gestiona este centro público, para este miércoles llegará el turno de una interpelación que formula el diputado y portavoz de Sanidad de Compromís, Carles Esteve, al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, sobre la política general de su área respecto a los departamentos de salud en régimen de concesión administrativa, con el foco puesto en el departamento de salud de Elche-Crevillent.

Sin reversión

Desde hace ya meses el argumento de Marciano Gómez ha sido meridiano. Nada de tramitar la reversión, por más que éste sea el único departamento con gestión privada, algo que ha justificado en el hecho de que «lo que funciona bien hay que dejar que siga». Incluso ha venido defendiendo que el Hospital del Vinalopó se mueve entre los mejores indicadores de la red de hospitales de la Comunidad Valenciana.

Marciano Gómez y Carles Esteve ayer en las Cortes, con Ana Vega, de Vox, a la derecha. / José Cuéllar / Cortes Valencianas

Discrepancias

Unos razonamientos de los que Carles Esteve discrepa totalmente. «No hay ningún dato que sustente lo que están diciendo, porque no hay auditoría, ni informes, ni nada. Simplemente es una decisión política para contentar a Ribera Salud», sentencia.

Respuesta

Esteve apoya sus argumentos, además, según explica, en la respuesta que acaba de recibir ahora, tras cinco meses de espera, a la petición que realizó su grupo para recibir copia de los estudios realizados respecto al clima social, laboral y de circunstancias, así como estudios de régimen jurídico y de encuestas realizadas a la ciudadanía, y otras gestiones a las que el pasado mes de octubre hizo referencia el conseller respecto al departamento de salud de Elche-Crevillent en un pleno de las Cortes. Una contestación firmada por el propio Marciano Gómez en la que viene a decirle a Compromís que, «con el inicio de la actual legislatura, se planteó un informe de situación, no sólo en los departamentos de salud con concesión administrativa, sino también del resto del sistema sanitario de la Comunitat Valenciana».

Los documentos

A partir de ahí, Gómez añade que «la información, cuantitativa y cualitativa, necesaria para la realización del informe de situación de las concesiones ha sido obtenida de los sistemas de información corporativos, de informes previos realizados por los servicios de la propia Conselleria de Sanidad (se adjuntan los informes relativos a las concesiones de las memorias correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022) y por otras instituciones de la Generalitat (Sindicatura de Cuentas)». Finalmente, alude a que «se adjunta una información adicional respecto a las características sanitarias que presenta el departamento».

Fachada principal del Hospital del Vinalopó / Información

Insuficiente

Una documentación, para Esteve, a todas luces, insuficiente. Como destaca, «este proceso está siendo un via crucis, porque llevamos cinco meses pidiendo la documentación, y aún falta el informe económico, que no está o nos lo darán a última hora, para que no haya capacidad de maniobra; no hay auditoría por ningún lado, lo que supone que, si no se ha hecho, se está mintiendo a la ciudadanía; y se nos envía un documento que no va firmado por nadie, básicamente con indicadores y encuestas de satisfacción, pero en el que no se habla ni de las ratios de profesionales ni de los salarios, por ejemplo».

Encuesta

Una encuesta que, a la sazón, según Compromís, «recoge que la gente está más contenta con este departamento de salud que la media valenciana, pero el mismo informe dice que la conselleria evalúa el departamento con un baremo diferente al resto y reconoce que no pueden considerarse comparables los resultados obtenidos con el total de departamentos». A ello, el diputado autonómico agrega que faltan las liquidaciones de 2021, 2022 y 2023, unas liquidaciones que, hasta 2020, ascienden a 86,9 millones de euros, en favor de la Administración autonómica.

El objetivo, como ya ha reiterado Carles Esteve también en otras ocasiones, es que este departamento «vuelva a ser de gestión pública con garantías y acabar con la precaria atención sanitaria gestionada por la empresa concesionaria». De momento, la reversión volverá este jueves a la Cámara autonómica, en la interpelación al conseller de Sanidad.

Plataforma

Mientras, la Plataforma por la Reversión del Vinalopó recogió este miércoles firmas en el centro de salud CSI de Aspe, dentro de la campaña que están llevando por los municipios que pertenecen al departamento de Elche-Crevillent. No cuantificaron la cifra de firmas recogidas, pero aseguran que ya llevan más de 1.600 apoyos a través de la petición online.