El Castillo-fortaleza de Petrer ha sido el escenario elegido para dar la bienvenida institucional a las catorce nuevas emprendedoras europeas que, a través del programa europeo de atracción del talento femenino hacia España “The Break”, contribuirán, con sus conocimientos y profesionalidad, a generar ideas, iniciativas y alianzas en contacto directo con el tejido empresarial e industrial, con especial énfasis en la industria de la moda.

Se trata de catorce emprendedoras de siete nacionalidades diferentes -Italia, Portugal, Austria, Polonia, Eslovaquia, Rumanía y Croacia- con proyectos de marcado carácter social, sostenible, creativo, tecnológico, europeo… y que tiene la creatividad como componente transversal. Las emprendedoras llegaron a Petrer el pasado viernes 29 de septiembre y permanecerán hasta el 24 de octubre, tiempo para generar conexiones con el tejido local, empresarial y profesional.

En concreto, se trabajará en la generación de acciones que atraigan el talento joven hacia la industria del calzado y la marroquinería, prestando especial atención a los liderazgos femeninos y a las profesiones de futuro de la FP relacionadas con las habilidades STEAM - ciencias, tecnología, ingenierías, arte y matemáticas. En relación al reto, durante este mes de octubre, volverán a participar instituciones relevantes como INESCOP (Centro Tecnológico del Calzado) o marcas del territorio como Pedro García, Hispanitas, Baby Lobitos o la Escuela Superior de Artes Digitales 3D Soul.

Además, el grupo de 14 emprendedoras tendrá la misión de terminar de elaborar y darle difusión a un cuestionario trabajado entre las anteriores paticipantes del reto para conocer la visión, entre las personas jóvenes de la comarca, del sector calzado y de su futuro.

La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha expresado que “colocar a Petrer en el epicentro del emprendimiento a nivel internacional es algo de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosas, pero, además con ese plus añadido del talento y el emprendimiento femenino”. La primera autoridad les ha trasladado a las 14 emprendedoras su deseo de que “disfruten intensamente de la oportunidad y de la experiencia y que sientan lo que es Petrer, sus gentes, su cultura, su patrimonio…”, señalando que “nos van a dejar grandes aprendizajes que nos servirán para futuro como ya sabemos que ha sucedido en las anteriores ediciones”.

Por su parte, Diego Tomás, socio-director de Genion, empresa que gestiona la actividad, ha destacado que “celebramos la llegada de otro grupo de catorce mujeres profesionales, emprendedoras, empresarias de toda Europa a Petrer dentro del marco del proyecto “The Break” y ha recordado que “Genion y Petrer son la única entidad de la Comunidad Valenciana que aloja este programa que ha recibido a cerca de 1.000 mujeres en toda España”.

De hecho, Tomás ha animado “a cualquier profesional, empresa de Petrer, de la comarca o de la provincia conocer a este grupo hasta el 24 de octubre que van a estar por aquí”. Asimismo, ha realizado una llamada directa a la ciudadanía a conocer sus perfiles profesionales en la web de genion.es y a conectar con ellas para crear relaciones comerciales de valor en nuestro territorio.

Desde el inicio del programa en octubre de 2022, este ha acogido a un total de 38 mujeres emprendedoras y empresarias europeas y finalizará el 2023 con un total de 52 “breakers” que han establecido relaciones profesionales y comerciales en la provincia de Alicante para impulsar sus proyectos. Hasta la fecha, a través del programa se han generado más de 300 contactos comerciales y las emprendedoras han recibido más de 500 horas de mentorización. Además de la mentorización y el acompañamiento a los proyectos que asume Genion, también se están estudiando y desarrollando posibles soluciones a un reto comarcal en colaboración con diferentes agentes comarcales.

The Break

El Programa de Atracción de Emprendimiento The Break: women entrepreneurship & internationalisation in Spain, que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, está promovido por la Escuela de Organización Industrial (EOI) y desarrollado por The Break Alliance. The Break, financiado por los Fondos Next Generation de la Unión Europea, comenzó el pasado 2022 para crear una red de 1.000 emprendedoras a nivel europeo para potenciar sus negocios, alianzas y actuar como lanzadera para impulsar sus oportunidades comerciales y de inversión en nuestro país.

Para llevar a cabo la formación de las emprendedoras, el programa de incubación ha contado con un formato híbrido, en el que las participantes comienzan a formarse en digital desde sus países de residencia, para pasar luego a vivir una experiencia de 29 días en España liderada por Impact Hub Madrid y veintisiete organizaciones de emprendimiento con amplia experiencia en el sector.

En el caso de “The Break Vinalopó”, en mayo de 2022 Genion fue seleccionada entre más de 60 candidatas a nivel nacional para liderar uno de los 27 hubs de emprendimiento del programa europeo de atracción del talento femenino The Break y vuelve a serlo en 2023, elección que viene motivada porque Genion es una empresa privada que se dedica al impulso del emprendimiento. Se ha especializado durante los últimos años en gestión de espacios de coworking y se ha convertido en un referente nacional en la generación de comunidades emprendedoras en ciudades pequeñas y pueblos.

Según las propias organizaciones promotoras: EOI y The Break Alliance, se ha valorado especialmente la amplia experiencia en la gestión de programas de emprendimiento innovador, las infraestructuras propias (el espacio de coworking más veterano de la Comunitat Valenciana: Genion Lab, y dos espacios más gestionados en la provincia de Alicante: TerretUp y Hubitat), así como el conocimiento del territorio y la capacidad de generar alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas.