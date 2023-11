Petrer permitirá que los locales comerciales de las avenidas Elda y Madrid puedan convertirse en viviendas

Locales comerciales vacíos que podrán transformarse en viviendas en algunas calles de Petrer. Así se ha acordado por todos los grupos políticos en la última comisión de urbanismo de la localidad que ha iniciado la redacción de un informe para desarrollar esta propuesta cuyo objetivo es dar una solución a la falta de vivienda que sufre la ciudad desde hace años. De esta forma, el Consistorio permitiría que los locales comerciales vacíos situados en las avenidas de Elda y de Madrid y en el eje de las calles Gabriel Payá con País Valencià puedan tener un uso residencial.

Hace más de diez años el Ayuntamiento de Petrer aprobó una ordenanza municipal para fomentar la apertura de comercios y el emprendimiento en estas zonas para lo que se impidió construir viviendas en los bajos para fomentar su uso empresarial. Ahora, ante la ausencia de comercios asentados en la zona y la falta de vivienda y de espacio para construir nuevas residencias que sufre la localidad, desde el Consistorio han preferido apostar por la reforma de estos espacios para convertirlos en casas que puedan aprovechar los petrerenses.

La iniciativa parte de la percepción del equipo de gobierno de que existe un problema habitacional por el incremento de los precios en las viviendas durante los últimos años y el encarecimiento de los alquileres. El concejal de Urbanismo de Petrer, David Morcillo, ha explicado que durante estos días se está comprobando por parte de los técnicos municipales qué parte de estos ejes pasarán a tener un uso habitacional y cuáles seguirán teniendo uno comercial para seguir fomentando el comercio local.

"No es necesario cambiar el Plan General de Ordenación Urbana, solo hay que cambiar por parte del Ayuntamiento los ejes comerciales que se marcaron hace más de 20 años y que son zonas en que algunas ocasiones tienen locales sin uso. No tiene sentido tener locales vacíos, que falten viviendas para nuestros vecinos y que legalmente desde el Ayuntamiento lo estemos impidiendo", señala Morcillo.

Pese a la intención desde el área de Urbanismo abogan por realizar una transición controlada. "Que el Ayuntamiento vaya a permitir hacer un proyecto de vivienda no significa que todo valga. Los locales habrá que adaptarlos para que puedan ser viviendas, ver las salidas de humos, hablar con las comunidades de propietarios... Hay que hablarlo todo bien para que se haga de la mejor forma posible", explica el responsable de Urbanismo.

Opiniones divididas

La falta de vivienda en el municipio de Petrer es una realidad que sufren casi todos los vecinos de la localidad, sobre todo aquellos más jóvenes que buscan independizarse por primera vez. Para estos, la falta de vivienda provoca que los precios de las viviendas ya construidas suban y que haya poca, o incluso, muy poca oferta con alquileres asequibles para los interesados.

A la mayoría de vecinos, como a Lydia López, le parece que esta es una "muy buena iniciativa". "Es malo para los negocios porque estos son buenos sitios para explotar pero si no están animados lo mejor es que se aprovechen los locales para hacer casa, está bien porque esta zona es cara".

Sin embargo, María Concepcion Azorín asegura que no cree que sea una buena noticia porque de esta forma el municipio dejaría de tener actividad comercial. "Si el Ayuntamiento no invierte en que los petrerenses más jóvenes emprendan y que puedan tener sus negocios como una forma de vida entonces no podrán independizarse. Lo que tienen que hacer es apostar por el comercio local y dar ayudas a aquellos que están empezando en el mundo profesional para que puedan ganar su dinero y comprarse una vivienda para poder independizarse".

Aunque la mayoría sí que cree que esta es una "buena noticia". "Me parece buena idea porque sí que es verdad que yo me doy cuenta que tengo de que hay muchos locales vacíos y es una pena que estén así sin aprovechar y así la gente puede comprar y alquilar los pisos para irse de casa", señala Pedro Eras, vecino de Petrer.

Por su parte, Josefa Martinez, vecina de la localidad también cree que es necesario que se abran más comercios en la localidad aunque señala que la vivienda está "muy cara". "Antes una persona joven empezaba a trabajar y a los pocos años ya tenía sus ahorros para poder comprar una casa o irse de alquiler, ahora los jóvenes casi no pueden ahorrar y muchos menos independizarse".