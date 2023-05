No habrá debate de los candidatos a la Alcaldía de Alicante en À Punt tras el anuncio del alcalde y candidato a la reelección por el PP, Luis Barcala, y la alcaldable socialista, Ana Barceló, de no asistir por celebrarse en València y no en Alicante. La dirección general del ente "entiende que estas ausencias desvirtúan la finalidad de un debate electoral, que es la confrontación de los diferentes proyectos que concurren a las elecciones. Sin la presencia de estas voces invitadas, À Punt no puede asegurar la pluralidad política y la neutralidad que se exige a un medio de comunicación de titularidad pública", ha señalado la televisión pública en un comunicado.

Desde À Punt han justificado que "para las elecciones del 2019, la radiotelevisión pública no disponía de estudios y controles de realización operativos en el Centro de Producción de Burjassot, por lo cual el Consejo Rector autorizó la externalización de recursos y la habilitación de Unidades Móviles para la celebración de todos los debates, incluido el de Alicante que tuvo lugar en la Ciudad de la Luz". En cambio, según han añadido, "para las próximas elecciones del 28-M, y con el Centro de Producción de Programas de Buriassot ya con la dotación tecnológica necesaria, el Plan de Cobertura aprobado por el Consejo Rector y negociado con los sindicatos propone la elaboración de los debates con recursos propios y un gran despliegue técnico y humano". Esta ha sido la decisión de À Punt, comunicada a Junta Electoral de la Comunidad Valenciana, después de que este viernes trascendiera que ni el alcalde de Alicante y candidato a la reelección, Luis Barcala (PP), ni la alcaldable socialista, Ana Barceló, iban a acudir al debate electoral organizado por À Punt en próximo martes, 16 de mayo. Y es que el ente autonómico había decidido que el espacio se celebrase en València. El primero en hacerlo público ha sido Barcala, a través de un comunicado enviado apenas media hora de comunicárselo al ente público: "La dirección de la campaña del PP en la ciudad de Alicante ha comunicado a la televisión de Valencia À Punt la decisión del alcalde Luis Barcala de no participar en el debate organizado por este medio en Burjassot, dado el distanciamiento y falta de interés evidenciado por los asuntos de nuestra ciudad y nuestra provincia. Los problemas de nuestra ciudad se debaten en Alicante y no en Valencia, como pretende la televisión pública autonómica, lo que denota una vez más la falta de sensibilidad de la televisión de Valencia con nuestra tierra", señala el documento, en el que se subraya la diferencia con el Cap i Casal: "Al contrario que plantea para los candidatos alicantinos, a la dirección de À Punt no se le ha ocurrido promover en Alicante un debate de los candidatos por Valencia Ribó y Catalá, pero sí que pretende que los temas de nuestra ciudad se traten en la provincia de Valencia". Las dudas irrumpen en la campaña de Alicante con un cara a cara entre PP y PSOE En 2019 ya hubo polémica sobre la ubicación del debate. Entonces, desde el PP ya elevaron una protesta para que los candidatos alicantinos no tuvieran que desplazarse a Valencia para hacer el debate. "Entonces, À Punt enmendó el error. El hecho de que vuelvan a incurrir en esa falta de respeto hace que finalmente decidamos no participar tras cometer por segunda vez consecutiva en lo mismo", añaden desde el equipo de Barcala, donde añaden: "De nuevo comprobamos una prueba más de su centralismo valenciano y del poco respeto con el que el tripartito radical de izquierdas de la Generalitat ve a Alicante y a los alicantinos". Desde el equipo de Barceló explicaron este viernes que llevan más de una semana, desde el pasado 4 de mayo, a la espera de respuesta desde À Punt, después de comunicar oficialmente que Barceló no confirmaba su asistencia al debate por celebrarse en València. "Discrepamos con el hecho de que este debate se celebre fuera de Alicante. Nos gustaría que se reconsidere esa opción, contemplando la posibilidad de que se organice en nuestra ciudad, tal y como se hizo en 2019. De lo contrario, no confirmamos nuestra asistencia al acto planteado" fue parte del comunicado enviado desde el entorno de la candidata socialista, que todavía no ha recibido respuesta desde À Punt. Vox, según À Punt, también había comunicado que no asistiría al debate. Reacciones antes de la coalición Desde la coalición de Podemos y EU han criticado, por su parte, la decisión de À Punt de organizar el debate en València: "En 2019, en Unidas Podemos también nos negamos a hacer el debate en València. Finalmente se grabó en los estudios de Ciudad de la Luz, donde À Punt tiene de delegación territorial. No tiene sentido gritar las candidaturas alicantinas en el Cap y Casal" ¿Nos creemos la bicapitalidad? À Punt tiene que rectificar", ha señalado Xavier López, portavoz municipal y "dos" de la coalición Unidas por Alicante, un mensaje que ha sido compartido en redes sociales por el cabeza de lista, Manolo Copé. En Compromís, en cambio, han moderado la crítica: "Una televisión pública es sinónimo de pluralidad. Aunque nos hubiera gustado que el debate de hiciera en Alicante, nosotros sí acudiremos por respeto a la ciudadanía alicantina y al debate democrático", ha añadido el aspirante, Rafa Mas.