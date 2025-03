Estas son las deducciones para tu declaración de la renta en la Comunidad Valenciana

La campaña de la declaración de la renta 2024 ya está en marcha, y con ella llega el momento de revisar a fondo qué deducciones puedes aplicar para reducir el importe a pagar o aumentar la devolución que puedes recibir. En el caso de la Comunidad Valenciana, existen múltiples deducciones autonómicas específicas que pueden suponer un importante ahorro para los contribuyentes, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Estas deducciones cubren ámbitos tan diversos como la familia, la vivienda, la salud, la educación, la cultura, la energía o incluso catástrofes naturales como la dana.

Deducción por los daños de la dana

Una de las más destacadas este año es precisamente la deducción por los daños ocasionados por la dana de octubre de 2024. Las personas afectadas pueden deducir los gastos de reparación derivados de estos daños siempre que se trate de su vivienda habitual o bienes de uso esencial, como el vehículo. Eso sí, hay requisitos que deben cumplirse, como no superar ciertos límites de ingresos establecidos para poder acceder a esta deducción.

Europa Press

Deducciones autonómicas en la Comunidad Valenciana

Para consultar todas las deducciones autonómicas disponibles en la Comunidad Valenciana, la mejor forma es muy sencilla. Solo tienes que consultar la página oficial de la Agencia Tributaria e ir a Manuales Prácticos de la Agencia Tributaria. Una vez dentro, abre el Tomo 2 correspondiente a las deducciones autonómicas, donde podrás ver un listado completo y detallado de todas las deducciones específicas que puedes aplicar si resides en la Comunidad Valenciana.

Estas son las deducciones autonómicas en la renta. / Información

Deducciones familiares

En este manual oficial aparecen deducciones por motivos muy diversos. Por ejemplo, hay deducciones familiares, como las aplicables por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, por familias numerosas o monoparentales, por tener hijos con discapacidad, o por conciliar la vida laboral y familiar. También existen deducciones por el gasto en guarderías o centros infantiles para menores de tres años, así como por tener a cargo ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65 con discapacidad.

Deduccciones por vivienda

El ámbito de la vivienda también cuenta con un amplio abanico de deducciones. Por ejemplo, puedes beneficiarte si eres menor de 35 años y has comprado tu primera vivienda habitual, si has realizado obras de mejora, accesibilidad o eficiencia energética, o si has invertido en instalaciones de autoconsumo eléctrico con energías renovables. También puedes deducir parte del gasto si vives de alquiler, tanto si es tu residencia habitual como si lo haces por trabajo en un municipio distinto.

Deducciones por salud

En materia de salud, hay deducciones por los gastos en tratamientos de fertilidad, por determinados tratamientos médicos, o por los gastos asociados a la práctica de deporte y vida saludable. También se incluyen deducciones relacionadas con la educación, como por la adquisición de material escolar, o por abonos culturales. Además, se contemplan deducciones por la adquisición de vehículos nuevos de bajas emisiones y por la inversión en empresas de nueva creación, entre muchas otras.

Deducciones sociales

Y no debemos olvidar las deducciones sociales y solidarias, como las que se aplican por realizar donaciones destinadas a la conservación del patrimonio cultural valenciano, por el fomento de la lengua valenciana, o por la financiación de proyectos de investigación científica o sanitaria, especialmente vinculados a la lucha contra el Covid-19. Incluso hay deducciones pensadas para quienes residen en municipios en riesgo de despoblamiento, con el fin de incentivar la permanencia de población en estas zonas.