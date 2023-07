Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules, lleva tiempo con la idea de renovar a Raúl Ruiz por una temporada más. La propiedad considera al lateral un valor fundamental en el vestuario y, aunque su rol cambiaría esta temporada, tiene claro que sería una pieza importante por su herculanismo y por el cariño que le tiene la afición. Si no ha sido renovado hasta el momento ha sido porque la comisión deportiva que encabeza Paco Peña tiene dudas y considera que una segunda plaza de lateral derecho puede ser cubierta perfectamente por algún jugador de la cantera que se incorporará a los entrenamientos del primer equipo.

Con todo, la idea es renovar en los próximos días al capitán del Hércules con una propuesta a la baja conforme a los recortes que ha habido en el presupuesto para configurar la plantilla.

Raúl aguarda con paciencia la oferta de renovación mientras aparca otras opciones que le han surgido en las últimas horas. «Siempre he dicho que mi primera opción es seguir en el Hércules.Es el club de mi vida y con el que siento identificado», indicó el futbolista alicantino, que sigue con la idea de quitarse una espina. «Quiero subir al Hércules y quitarme una espina que tengo desde hace tiempo, tenemos que dar por fin una alegría a los aficionados que tantos disgustos hemos dado en las últimas temporadas», señaló el lateral, que mantiene aparcadas ofertas de otros equipos a la espera de tener noticias en breve del club blanquiazul. «Tengo otras opciones y por eso estoy tranquilo pero mi mayor ilusión es seguir en el Hércules y seguir luchando por los objetivos», afirma el jugador, que lleva cuatro temporadas consecutivas en el conjunto blanquiazul. Aunque la última no estuvo especialmente brillante al arrastrar desde el principio molestias físicas, Raúl cree que tiene todavía mucho fútbol en sus botas y puede ser muy útil en el equipo en una temporada de gran exigencia con el único objetivo de acabar primero.

La comisión deportiva sigue trabajando en la configuración de la plantilla y de momento han sido siete los jugadores fichados. El guardameta Javier Cendón, los defensas Alfonso Candelas y José María Gómez, el centrocampista Roger Corominas y los delanteros Carlos de la Nava, Marcos Mendes y Kalvin Ketu son de momento las caras nuevas que presenta el equipo que entrenará Rubén Torrecilla para la próxima temporada. Previamente el club renovó a Carlos Abad y a Sergio Molina.

La defensa es de momento la posición con menos efectivos . El Hércules no quiere equivocarse como las últimas temporadas busca asegurar. Aunque ya da por perdido a Roger Riera, que busca un equipo de categoría superior, lo cierto es que el central catalán no ha dicho todavía que no a la oferta que le presentó el Hércules hace ya varias semanas.

Cuerpo técnico

Gonzalo Fernández Jávega (Albacete, 28 de febrero de 1998) continuará ligado al Hércules. Lo hará como readaptador de la primera plantilla del club tras pasar las tres últimas campañas desarrollando las mismas funciones. Previamente pasó por el fútbol base del Hércules CF, donde estuvo en el Juvenil B y Juvenil A como preparador físico.