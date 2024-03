César Moreno sale al rescate de Torrecilla

MAL DATO

Cinco jornadas sin ganar... quince meses después

► El Hércules, con su empate en La Nucía, ha encadenado cinco jornadas sin ganar, algo que no le sucedía desde hacía 15 meses, dato que da una idea del bache en el que está metido el equipo de Torrecilla. La última ocasión en la que los blanquiazules estuvieron tanto tiempo sin sumar triunfos fue la temporada pasada. Desde finales de octubre a mitad de diciembre fue incapaz de ganar y eso desembocó en la destitución de Ángel Rodríguez. El Hércules no sacó adelante sus duelos contra Formentera (2-1), Manresa (1-1), Terrassa (3-1), Lleida (0-4) y Olot (1-1). La actual racha negativa no es la peor de los alicantinos desde su caída del fútbol profesional en 2014. En el curso 19-20 llegó a enlazar hasta siete jornadas sin triunfos, lo que le llevó a ocupar puesto de descenso a la extinta Tercera División.