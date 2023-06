No puede hacer concurso de mascletás en Luceros sin Pedro Luis Sirvent. Usted sí que es un clásico ya del ciclo de Hogueras.

Yo me presento al concurso porque soy de Alicante, pero hasta que me enfade. Porque luego hay mascletás y se la dan a gente de fuera, como pasó con el castillo del Hércules, y eso que yo soy herculano de siempre. Respecto a Luceros, nosotros conocemos la zona perfectamente, sabemos qué se puede hacer y sobre todo qué no se debe hacer. Y a partir de ahí empezamos a diseñar la mascletà, con un primer diseño por grupos, que luego vamos detallando, junto al disparo digital.

A grandes rasgos, ¿cómo va a ser la mascletà de este martes?

Pues se va a parecer a la mascletà que lanzamos el pasado 3 de junio, en las previas de las Hogueras, en Gran Vía. Va a tener ritmo, con seis tramos de fuego aéreo y otros tantos terrestres, junto a un terremoto con tres fases y el posterior bombardeo aéreo... Queremos que el final sea bueno.

El Ayuntamiento de Alicante ha aumentado el presupuesto de los disparos para que mejore la calidad. ¿Cree que se está yendo por el camino correcto?

Está claro que el tema económico ayuda, que paguen más siempre es positivo, pero aún así perdemos dinero. Ahora nos pagan 8.500 euros, y mi mascletà puede costar unos 12.000 euros. Nos esforzamos porque somos de aquí, de Alicante... y luego, ya dijo, le dan trabajos a otros.

Va a disparar en tercer lugar, casi en el ecuador. ¿Le va bien?