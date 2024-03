Los supervivientes de Supervivientes de 2024 ya están en Honduras. De madrugada cogían un avión rumbo a su destino en la que será la mayor aventura de sus vidas. Una experiencia para vivir al límite y que pondrá a prueba su capacidad de supervivencia.

Son muchas las pruebas que deberán superar en la isla: saltar del helicóptero, pasar hambre, frío, buscar cobijo, hacer fuego y lograr ser el líder son sólo algunas de ellas. Pero muchas de ellas serán difíciles de conseguir sin establecer alianzas.

El compañerismo es parte fundamental de este concurso y alguno ya parte, a priori, con esta ventaja. Los que no la tienen la buscan. Por ejemplo, hay dos concursantes que son pareja: Mario y Claudia de La isla de las tentaciones. Mario y Claudia participaron en el reality del amor pero acudieron con otras parejas, sus ahora ex parejas Javi y Laura. Ambos fueron infieles en República Dominicana y rompieron su relación. Pese a que al salir del reality Javi y Mario establecieron una bonita amistad, poco les duró (igual que el amor), ya que Mario comenzó a salir con Claudia, ex novia de Javi. Tras muchas idas y venidas (y al parecer infidelidades de por medio), la pareja pone ahora rumbo a Supervivientes. Concursan por separado pero qué duda cabe que son pareja y que se ayudarán en todo lo que puedan, ya sean pruebas, nominaciones, comida, etc.

Otras parejas famosas que han acudido a participar juntas fueron Mayte Zaldívar, ex mujer de Julián Muñoz, y su novio Fernando; Tania Medina y Alejandro Nieto, también de La isla de las tentaciones o Ginés Corregüela y Yaiza Martín.

Alianzas en el aeropuerto

Y ¿hay más alianzas en Supervivientes? Una muy clara Kike Calleja y Carmen Borrego. El colaborador de televisión es íntimo amigo de Terelu Campos y de su hermana, al punto de que ambas asistieron el pasado verano a su boda y su compañera de Supervivientes fue testigo del enlace. Así que no tenemos duda de que ambos intentarán beneficiarse en lo que les sea posible.

Pero las imágenes que han trascendido durante el tiempo que estuvieron en el aeropuerto antes de partir hacia Honduras nos han hecho ver alguna que otra. Por ejemplo, hemos podido ver a Javier Ungría brindado con Kike y Carmen con unas cervezas y también unas risas cómplices entre Pedro Aguado y Aurah Ruiz. No sabemos si el coach y la influencer se conocen de antes pero puede que el pasado televisivo de ambos les haya hecho coincidir en algún momento.

Aunque uno de los momentos que más nos ha sorprendido por su efusividad y cariño ha sido el que han compartido Zayra Gutiérrez y Lorena Morlote. La hija del ex jugador del Real Madrid Guti y la presentadora Arancha de Benito llegaba con un poco de retraso al aeropuerto tras haber asistido a una celebración familiar y era recibida con aplausos entre sus compañeros. Pero Zayra ha ido directa a saludar a “la peluquera de los famosos” con unos besos y un cariño que se notaba especial. No sería de extrañar que Morlote sea o haya sido la estilista de alguno de sus famosos padres o de ella misma, a juzgar por la cercanía con la que se han tratado.

Pero ahí no queda la cosa ya que como hemos podido leer en la revista Lecturas, Zayra y Javier Ungría comparten representante, Agustín Etienne, que a su vez es pareja de Olga Moreno, ganadora del reality en 2021. En Instagram hemos podido ver cómo todos se reunían para comer junto a Jorge Pérez, ganador en 2020. Así que puede que esta cercanía también les haya ayudado a forjar una alianza de cara al concurso.

Esta es la lista de concursantes confirmados para viajar a los Cayos Cochinos: