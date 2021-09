Bandazos y el fuego purificador

¡Paren máquinas! Que se celebraban las Fallas y no era momento de tomar decisiones, de reunirse los miembros del Consell para determinar si mantener las restricciones y el toque de queda, de acudir al Tribunal Superior de Justicia. No, no era el momento. En anteriores ocasiones las medidas de prevención se han anunciado con días de antelación, pero ahora hay que apurar al máximo, hasta el último día, hasta el fin de las fiestas, para conocer si continúan las limitaciones o seguimos con la desescalada.