Han pasado muchos años y el titular en este diario se ha repetido. El alcalde de Alicante quedó impresionado tras asistir a las representaciones del Misteri de Elche por vez primera en su vida. Exactamente las mismas palabras, o muy parecidas, que Sonia Castedo empleó en un artículo similar con motivo de su visita al drama sacrolírico, que descubrió allá por 2008 o 2009 debido a su cargo.

Entonces, como ahora, me preguntaba cómo era posible que alguien pudiese llegar a ser alcalde de la capital de la provincia de Alicante sin haber presenciado en vivo el Misteri como mínimo una vez en la vida. Para mí es como si el primer edil de La Coruña no conociese los secretos de la catedral de Santiago o el de Madrid no hubiese visitado el Panteón de Reyes de El Escorial. No es una boutade. Lo mismo cabría decir de los primeros ediles de la izquierda. Es fácil poner en entredicho que Alicante ansíe ejercer la capitalidad provincial cuando se comprueban detalles como éste. Obras son amores.

Nací el mismo año que Luis Barcala, y de veinteañero, a pesar de no tener vehículo, ya tenía el Misteri en los talones. Siempre encontraba quién me llevara. Con esto sólo intento constatar cuán diferentes somos los seres humanos. Nuestros intereses y sensibilidades nos delatan. Y eso no nos hace mejores ni peores. A mí no me llevan a un partido de fútbol ni atado. Las únicas páginas del diario con las que nunca he podido son las deportivas. Eso no quita para que me siga chirriando que el máximo representante de nuestra ciudad no haya acudido al Misteri hasta que lo ha invitado un alcalde popular.